ВСУ ударили из HIMARS по супермаркету и жилым домам в Донецке, есть пострадавшие - 10.01.2025 Украина.ру
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ВСУ ударили из HIMARS по супермаркету и жилым домам в Донецке, есть пострадавшие
ВСУ ударили из HIMARS по супермаркету и жилым домам в Донецке, есть пострадавшие - 10.01.2025 Украина.ру
ВСУ ударили из HIMARS по супермаркету и жилым домам в Донецке, есть пострадавшие
Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по одному из самых крупных супермаркетов в Донецке, фактически уничтожив его. Ранены как минимум трое мирных жителей, сообщает агентство РИА Новости
2025-01-10T10:07
2025-01-10T10:42
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обстрелы
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Уточняется, что под обстрел попал Киевский район Донецка, два снаряда прилетели по жилым домам, еще один - под центральный вход супермаркета. ВСУ нанесли удар в 9 утра, когда магазин уже начал работать, чтобы было как можно больше жертв среди мирного населения.В управлении правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) по вопросам документирования военных преступлений Украины обратили внимание на то, что фрагменты и осколки, найденные на месте обстрела очевидно являются частью американской РСЗО HIMARS.Прошлый раз Киев применил это оружие по мирным жителям Донецка 23 декабря. Тогда обстрелу подверглась в том числе больница Калинина.Тем временем российская Армия продолжает продвижение на фронте. Об этом - в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко После Курахово: на запад, в степи Днепропетровщины, или на север – на Краматорск и Славянск?
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новости, донецк, украина, донецкая народная республика, александр чаленко, вооруженные силы украины, украина.ру, обстрелы
Новости, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, обстрелы

ВСУ ударили из HIMARS по супермаркету и жилым домам в Донецке, есть пострадавшие

10:07 10.01.2025 (обновлено: 10:42 10.01.2025)
 
© Тг: svodkidnr Фото: удар ВСУ по супермаркету в Донецке (10.01.25)
Фото: удар ВСУ по супермаркету в Донецке (10.01.25)
© Тг: svodkidnr
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Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по одному из самых крупных супермаркетов в Донецке, фактически уничтожив его. Ранены как минимум трое мирных жителей, сообщает агентство РИА Новости
Уточняется, что под обстрел попал Киевский район Донецка, два снаряда прилетели по жилым домам, еще один - под центральный вход супермаркета. ВСУ нанесли удар в 9 утра, когда магазин уже начал работать, чтобы было как можно больше жертв среди мирного населения.
© Тг: svodkidnr Фото: удар ВСУ по супермаркету в Донецке (10.01.25)
Фото: удар ВСУ по супермаркету в Донецке (10.01.25)
© Тг: svodkidnr
Фото: удар ВСУ по супермаркету в Донецке (10.01.25)
В управлении правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) по вопросам документирования военных преступлений Украины обратили внимание на то, что фрагменты и осколки, найденные на месте обстрела очевидно являются частью американской РСЗО HIMARS.
© Тг: svodkidnr Фото: удар ВСУ по супермаркету в Донецке (10.01.25)
Фото: удар ВСУ по супермаркету в Донецке (10.01.25)
© Тг: svodkidnr
Фото: удар ВСУ по супермаркету в Донецке (10.01.25)
Прошлый раз Киев применил это оружие по мирным жителям Донецка 23 декабря. Тогда обстрелу подверглась в том числе больница Калинина.
Тем временем российская Армия продолжает продвижение на фронте. Об этом - в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко После Курахово: на запад, в степи Днепропетровщины, или на север – на Краматорск и Славянск?
 
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