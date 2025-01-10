https://ukraina.ru/20250110/1060164649.html

"Никто не сказал, что пришел на СВО за деньгами": военный историк рассказал о мотивации добровольцев

"Никто не сказал, что пришел на СВО за деньгами": военный историк рассказал о мотивации добровольцев - 10.01.2025 Украина.ру

"Никто не сказал, что пришел на СВО за деньгами": военный историк рассказал о мотивации добровольцев

Когда человек попадает на войну, вопрос о деньгах уходит на второй план. Но нужно согласиться с тем, что без денег столько людей добровольно не пришли бы на СВО. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, директор фонда "Я помню", специалист по битве за Ржев Артем Драбкин

2025-01-10T04:30

2025-01-10T04:30

2025-01-10T04:30

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доброволец

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Медленное выдавливание украинских войск сопряжено со стачиванием собственных сил. Когда к весне 2024 года стало понятно, что российские ресурсы истощились, летом были повышены выплаты за подписание контракта (ценой увеличения нагрузки на всю страну) и в армию пришли новые бойцы, рассказал эксперт.Сейчас к этим единовременным выплатам для участников СВО добавили списание долгов по кредитам. То есть государство старается привлекать людей крупными денежными вознаграждениями за ведение боевых действий, отметил он.Понятно, что когда человек попадает на войну, вопрос о деньгах уходит на второй план. Бойцу важно сохранить свою жизнь, спасти товарища и уничтожить врага, указал историк. Но нужно признать, что без денег столько людей добровольно не пришли бы на СВО, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Артема Драбкина: Если Россия не уничтожит ВСУ в боях за Покровск, ей придется надеяться на крах доллара на сайте Украина.ру.О том, что ждёт Зеленского после инаугурации Трампа — в материале "Ростислав Ищенко: У Зеленского был выбор, но Украина сделала роковую ошибку, когда он еще выступал в КВН" на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, владимир зеленский, доброволец, деньги, выплаты, мотивация, сво, вс рф, бойцы, детали, спецоперация