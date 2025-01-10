"Никто не сказал, что пришел на СВО за деньгами": военный историк рассказал о мотивации добровольцев
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского
Когда человек попадает на войну, вопрос о деньгах уходит на второй план. Но нужно согласиться с тем, что без денег столько людей добровольно не пришли бы на СВО. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, директор фонда "Я помню", специалист по битве за Ржев Артем Драбкин
Медленное выдавливание украинских войск сопряжено со стачиванием собственных сил. Когда к весне 2024 года стало понятно, что российские ресурсы истощились, летом были повышены выплаты за подписание контракта (ценой увеличения нагрузки на всю страну) и в армию пришли новые бойцы, рассказал эксперт.
Сейчас к этим единовременным выплатам для участников СВО добавили списание долгов по кредитам. То есть государство старается привлекать людей крупными денежными вознаграждениями за ведение боевых действий, отметил он.
"Я в последнее время часто ездил на фронт и общался с людьми. Конечно, никто мне не сказал, что он пришел на СВО за деньгами. Но все летнее пополнение пришло в войска благодаря дополнительным социальным обязательствам государства", — подчеркнул Драбкин.
Понятно, что когда человек попадает на войну, вопрос о деньгах уходит на второй план. Бойцу важно сохранить свою жизнь, спасти товарища и уничтожить врага, указал историк. Но нужно признать, что без денег столько людей добровольно не пришли бы на СВО, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Артема Драбкина: Если Россия не уничтожит ВСУ в боях за Покровск, ей придется надеяться на крах доллара на сайте Украина.ру.
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