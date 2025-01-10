"Никто не сказал, что пришел на СВО за деньгами": военный историк рассказал о мотивации добровольцев - 10.01.2025 Украина.ру
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"Никто не сказал, что пришел на СВО за деньгами": военный историк рассказал о мотивации добровольцев
"Никто не сказал, что пришел на СВО за деньгами": военный историк рассказал о мотивации добровольцев - 10.01.2025 Украина.ру
"Никто не сказал, что пришел на СВО за деньгами": военный историк рассказал о мотивации добровольцев
Когда человек попадает на войну, вопрос о деньгах уходит на второй план. Но нужно согласиться с тем, что без денег столько людей добровольно не пришли бы на СВО. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, директор фонда "Я помню", специалист по битве за Ржев Артем Драбкин
2025-01-10T04:30
2025-01-10T04:30
новости
россия
украина
владимир зеленский
доброволец
деньги
выплаты
мотивация
сво
вс рф
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Медленное выдавливание украинских войск сопряжено со стачиванием собственных сил. Когда к весне 2024 года стало понятно, что российские ресурсы истощились, летом были повышены выплаты за подписание контракта (ценой увеличения нагрузки на всю страну) и в армию пришли новые бойцы, рассказал эксперт.Сейчас к этим единовременным выплатам для участников СВО добавили списание долгов по кредитам. То есть государство старается привлекать людей крупными денежными вознаграждениями за ведение боевых действий, отметил он.Понятно, что когда человек попадает на войну, вопрос о деньгах уходит на второй план. Бойцу важно сохранить свою жизнь, спасти товарища и уничтожить врага, указал историк. Но нужно признать, что без денег столько людей добровольно не пришли бы на СВО, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Артема Драбкина: Если Россия не уничтожит ВСУ в боях за Покровск, ей придется надеяться на крах доллара на сайте Украина.ру.О том, что ждёт Зеленского после инаугурации Трампа — в материале "Ростислав Ищенко: У Зеленского был выбор, но Украина сделала роковую ошибку, когда он еще выступал в КВН" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, владимир зеленский, доброволец, деньги, выплаты, мотивация, сво, вс рф, бойцы, детали, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, доброволец, деньги, выплаты, мотивация, СВО, ВС РФ, бойцы, детали, Спецоперация

"Никто не сказал, что пришел на СВО за деньгами": военный историк рассказал о мотивации добровольцев

04:30 10.01.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского
Артиллеристы бригады имени Александра Невского - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Когда человек попадает на войну, вопрос о деньгах уходит на второй план. Но нужно согласиться с тем, что без денег столько людей добровольно не пришли бы на СВО. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, директор фонда "Я помню", специалист по битве за Ржев Артем Драбкин
Медленное выдавливание украинских войск сопряжено со стачиванием собственных сил. Когда к весне 2024 года стало понятно, что российские ресурсы истощились, летом были повышены выплаты за подписание контракта (ценой увеличения нагрузки на всю страну) и в армию пришли новые бойцы, рассказал эксперт.
Сейчас к этим единовременным выплатам для участников СВО добавили списание долгов по кредитам. То есть государство старается привлекать людей крупными денежными вознаграждениями за ведение боевых действий, отметил он.
"Я в последнее время часто ездил на фронт и общался с людьми. Конечно, никто мне не сказал, что он пришел на СВО за деньгами. Но все летнее пополнение пришло в войска благодаря дополнительным социальным обязательствам государства", — подчеркнул Драбкин.
Понятно, что когда человек попадает на войну, вопрос о деньгах уходит на второй план. Бойцу важно сохранить свою жизнь, спасти товарища и уничтожить врага, указал историк. Но нужно признать, что без денег столько людей добровольно не пришли бы на СВО, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Артема Драбкина: Если Россия не уничтожит ВСУ в боях за Покровск, ей придется надеяться на крах доллара на сайте Украина.ру.
О том, что ждёт Зеленского после инаугурации Трампа — в материале "Ростислав Ищенко: У Зеленского был выбор, но Украина сделала роковую ошибку, когда он еще выступал в КВН" на сайте Украина.ру.
8 января, 12:05
Хочет перемирия, критикует "бусификацию" и бредит роботами. Чем занимается неонацист Андрей БилецкийВ начале января в информационном пространстве Украины снова часто замелькал известный неонацист и основатель "Азова" Андрей Билецкий по кличке "Белый вождь". Украинские эксперты и комментаторы связывают это с приближением выборов, на которых Билецкий, вероятно, захочет вернуться в парламент или даже замахнуться на военный переворот.
 
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