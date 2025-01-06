https://ukraina.ru/20250106/1060049547.html

Ростислав Ищенко: У Зеленского был выбор, но Украина сделала роковую ошибку, когда он еще выступал в КВН

Ростислав Ищенко: У Зеленского был выбор, но Украина сделала роковую ошибку, когда он еще выступал в КВН - 06.01.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко: У Зеленского был выбор, но Украина сделала роковую ошибку, когда он еще выступал в КВН

Украина была только площадкой для столкновения, которую Запад пытался сделать удобной для себя. Россия пыталась эту площадку из-под Запада выбить. Борьба шла с переменным успехом. Сейчас Россия побеждает в целом. Но для Украины от этого ни холодно, ни жарко. Дело в том, что если бы победил Запад, то ее судьба была бы не более завидной, чем сейчас.

2025-01-06T07:00

2025-01-06T07:00

2025-01-06T07:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, ушедший год ознаменовался продвижением российской армии на фронте. Каковы причины наших успехов?- Рано или поздно у одной из противоборствующих сторон силы заканчиваются. У Украины они закончились, об этом говорят европейцы и американцы. Украина уже где-то померла, а то, что мы сейчас видим, это дергание гальванизированного трупа.Запад после провала украинского контрнаступления в 2023 года убеждает нас заключить мир. Это признание того, что Украина потерпела поражение, что её катастрофа, исчезновение украинского государства с политической карты — это дело времени.Стремление к заморозке конфликта — это и была попытка спасения Украины от исчезновения. Но ни у Запада, ни у украинского руководства нет предложений, которые могли бы удовлетворить Россию. Потому что России не нужна заморозка, Россия нужен прочный глобальный мир. Для этого все и затевалось, даже не в 2022 или в 2014-м, а в 2000-м, когда Путин к власти пришел. Если эту проблему не успеем решить при Путине, значит, будем решать после Путина.- Для Зеленского этот год был достаточно сложный и, мягко говоря, не особо удачный. Что его ждёт после инаугурации Трампа?- Почему у Зеленского был трудный год? Он неплохо зарабатывал в том году. Люди, когда играют свадьбу, украшают автомобиль, сажают на капот пупса. Но этот пупс не главное лицо на свадьбе. Его видно всем, но не видно тех, кто сидит в салоне автомобиля.Зеленского использовали как молоток против России, но молоток, которым вы забиваете гвозди, не самое главное лицо в вашей квартире. Даже мыши влиятельнее мышеловки – ее бы не создавали, если бы мышей не было. Зеленский — это инструмент. Не было бы России, ни его, ни Украины не использовали бы.На заре его туманной юности, когда Зеленский стал президентом, он имел выбор. Он мог рискнуть и попытаться работать в интересах украинского государства. Да, он мог потерять сразу же президентство, мог и вообще погибнуть. Он мог и выиграть. Путин пошёл на такой риск в своё время, когда он стал президентом. Но украинское государство давно сделало свой выбор, когда решило стремиться на Запад, всеми четырьмя лапами отталкиваясь от России и кусая ее.Сам факт того, что президентом Украины стал мальчишка-клоун уже было свидетельством деградации украинской государственности. Потому что в нормальной стране в правящей элите достаточное количество претендентов для того, чтобы кого попало к власти не пускать.Зеленский скачет сейчас по поводу того, что надо бы начать раздавать российские активы. Не только проценты от российских активов, но сами активы раздавать. У него уже карманы оттопырены под это дело. Потому что скоро же всё кончится. Значит, надо брать сейчас. Поэтому у Зеленского в следующем году ничего не изменится, кроме того, что Украины не будет.Если успеет смыться, что тоже зависит не в последнюю очередь от его собственной пронырливости, сообразительности, скорости бега, то не исключено, что ещё будет работать не за такие, конечно, деньги, тем самым президентом в изгнании. Будут даже периодически показывать где-нибудь там по телевидению раз в 10 лет на юбилей украинской катастрофы. Если выживет.- Зеленский сделал свой выбор и когда поставил на Камалу Харрис в президентской гонке, а победил Трамп, который ничего не забывает. Что теперь ждет Зеленского?- Адекватные политики действуют исходя из собственных интересов, а не памяти. И Трамп, хоть и старенький, не выжил из ума, как его предшественник. Поэтому я не думаю, что у Зеленского будут какие-то проблемы, связанные с якобы ставкой на Камалу Харрис. Я просто не уверен, что они успели поставить на Камалу Харрис, потому что она так быстро пришла на смену Байдену и так быстро улетела в небытие, что надо обладать достаточным проворством, чтобы успеть эти ставки переместить.Они беспокоились по поводу прихода Трампа не потому, что они поставили на Камалу Харрис, а потому что боятся, что Трамп найдет с Путиным общий язык.Но пока что Трамп ничего ущемляющего Украину предложить не может. У Украины другая проблема. Она не в состоянии выжить в нынешней ситуации. У нее для этого не хватает внутреннего ресурса. Потому что даже если ей дадут миллион танков, у Украины нет солдат, чтобы в них сидеть.А гибнет на фронте значительно больше, чем она посылает. Поэтому она не может удерживать фронт. Поэтому он трещит, разваливается, поэтому гибнет украинское государство. Кстати, Зеленский лает на всех не потому, что поставил не на ту лошадь в Америке, а потому что у него Украина разваливается, ему нужна срочная поддержка и помощь.А они не дают. Он поэтому и говорит, что стыдно быть такими жадными и нехорошими. Потому что и Зеленский, и его команда были уверены, как и все остальные украинские политики, что Запад будет бороться за Украину до конца.На самом деле Украина была только площадкой для столкновения, которую Запад пытался сделать удобной для себя. Россия пыталась эту площадку из-под Запада выбить. Борьба шла с переменным успехом. Сейчас Россия побеждает в целом. Но для Украины от этого ни холодно, ни жарко. Дело в том, что если бы победил Запад, то ее судьба была бы не более завидной, чем сейчас. Потому что Западу она тоже не нужна. Если нет России, она Западу не нужна.И никто бы ее не стал бы просто так кормить с руки, принимать в ЕС, если бы России не было. Ее поделили бы между Польшей, Венгрией, Турцией и кем-нибудь еще.Крымское ханство никому не мешает. Или даже Северное Причерноморье в составе Турции, Галиция в составе Польши. И все это не мешает. Что не поделить, если есть такая возможность. Так что, я повторяю, судьба Украины была решена, когда Зеленский еще в ВУЗе учился, в КВН играл. Еще даже 95-го квартала у него не было. Тогда, когда в 96-м году Кучма сделал окончательный выбор и сказал, мы будем вступать в ЕС и в НАТО.Не меняя выбор, она была обречена на гибель. В любом варианте. Победа России, победа Запада. Даже если сейчас будет заключено какое-то перемирие с заморозкой, все равно Украина обречена. Она не может выжить. У нее нет внутреннего ресурса для выживания. А извне никто ей помогать не будет. Она, может быть, нужна как площадка для войны, как плацдарм против России, но не как независимое государство.Эпоха, когда она могла сделать правильный выбор и стать сильным, независимым, дружественным по отношению к России государством, как Китай, только чуть меньше, прошла. У нее с Россией были абсолютно совпадающие интересы. И Россия, и Украина были жизненно заинтересованы в том, чтобы российские энергоносители, но и товары поставлялись в Европу. А Украина была главной транзитной артерией для этого. И могла прекрасно на этом зарабатывать. Совершенно не в ущерб российским интересам, а в дополнение к ним. И ее руководству пытались втемяшить это в дурную башку на протяжении десятилетий.Но там были уверены, что здесь, где-то на Украине, что-то такое и есть, за что Россия с Западом борется. А мы не знаем, но отдавать это все равно не надо, потому что они же придут, заберут, нам не дадут, но когда-нибудь же они же проболтаются. Мы узнаем, выкопаем и будем любоваться на свою прелесть. Вот это была позиция украинских властей. И поэтому они пытались доить Россию, вступать в Европу. Они думали, что являются абсолютной ценностью для всего мира. А это было не так. Это была роковая ошибка.Ни Зеленскому, никому ее уже не исправить. У каждого из украинских президентов был шанс. Он был все более и более мизерным. У Зеленского был почти нулевой, но тоже был. Он тоже мог еще что-то исправить. Да, Украина уже была бы не такой, как в 1991 году. И в экономическом плане не такой, и территориально не такой. Она была бы уже абсолютно зависимой страной. Но, тем не менее, сохранить формально суверенную Украину, пусть и зависимую от России, Зеленский еще мог. Но он уперся и сказал, что воевать будем до последнего украинца.Об экспансионистских планах Дональда Трампа Трамп хочет купить Гренландию. Датчане готовят солдат на ездовых собаках

https://ukraina.ru/20241228/1060032289.html

https://ukraina.ru/20241226/1059997733.html

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2025

Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, украина, россия, запад, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, ес, украина.ру, миа "россия сегодня"