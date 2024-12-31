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Суд признал законным заочный приговор актеру Панину* за оправдание терроризма

Суд признал законным заочный приговор актеру Панину* за оправдание терроризма - 31.12.2024 Украина.ру

Суд признал законным заочный приговор актеру Панину* за оправдание терроризма

Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор актеру Алексею Панину*, обвиняемому в публичном оправдании терроризма, передает РИА Новости

2024-12-31T14:50

2024-12-31T14:50

2024-12-31T14:50

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"Приговор оставлен без изменения",- сказали в суде.Согласно материалам дела, Панин в октябре 2022 года разместил в своем телеграм-канале сообщения, оправдывающие и одобряющие теракт на Крымском мосту.В сентябре 2024 года второй западный окружной военный суд заочно приговорил Панина к шести годам колонии общего режима и на три года запретил ему администрировать интернет-ресурсы.Панин находится в международном розыске.О возможном возвращении актера в РФ - в материале Панин* назвал условие своего приезда в Россию и удивил всех на сайте Украина.ру. * Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и признан иноагентом.

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новости, крымский мост, россия, актер, терроризм