Суд признал законным заочный приговор актеру Панину* за оправдание терроризма - 31.12.2024 Украина.ру
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Суд признал законным заочный приговор актеру Панину* за оправдание терроризма
Суд признал законным заочный приговор актеру Панину* за оправдание терроризма - 31.12.2024 Украина.ру
Суд признал законным заочный приговор актеру Панину* за оправдание терроризма
Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор актеру Алексею Панину*, обвиняемому в публичном оправдании терроризма, передает РИА Новости
2024-12-31T14:50
2024-12-31T14:50
новости
крымский мост
россия
актер
терроризм
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"Приговор оставлен без изменения",- сказали в суде.Согласно материалам дела, Панин в октябре 2022 года разместил в своем телеграм-канале сообщения, оправдывающие и одобряющие теракт на Крымском мосту.В сентябре 2024 года второй западный окружной военный суд заочно приговорил Панина к шести годам колонии общего режима и на три года запретил ему администрировать интернет-ресурсы.Панин находится в международном розыске.О возможном возвращении актера в РФ - в материале Панин* назвал условие своего приезда в Россию и удивил всех на сайте Украина.ру. * Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и признан иноагентом.
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Украина.ру
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452
60
новости, крымский мост, россия, актер, терроризм
Новости, Крымский мост, Россия, актер, терроризм

Суд признал законным заочный приговор актеру Панину* за оправдание терроризма

14:50 31.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПрезентация фильма Алексея Панина "Я вернулся"
Презентация фильма Алексея Панина Я вернулся - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор актеру Алексею Панину*, обвиняемому в публичном оправдании терроризма, передает РИА Новости
"Приговор оставлен без изменения",- сказали в суде.
Согласно материалам дела, Панин в октябре 2022 года разместил в своем телеграм-канале сообщения, оправдывающие и одобряющие теракт на Крымском мосту.
В сентябре 2024 года второй западный окружной военный суд заочно приговорил Панина к шести годам колонии общего режима и на три года запретил ему администрировать интернет-ресурсы.
Панин находится в международном розыске.
О возможном возвращении актера в РФ - в материале Панин* назвал условие своего приезда в Россию и удивил всех на сайте Украина.ру.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и признан иноагентом.
 
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