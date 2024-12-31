Суд признал законным заочный приговор актеру Панину* за оправдание терроризма
Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор актеру Алексею Панину*, обвиняемому в публичном оправдании терроризма, передает РИА Новости
"Приговор оставлен без изменения",- сказали в суде.
Согласно материалам дела, Панин в октябре 2022 года разместил в своем телеграм-канале сообщения, оправдывающие и одобряющие теракт на Крымском мосту.
В сентябре 2024 года второй западный окружной военный суд заочно приговорил Панина к шести годам колонии общего режима и на три года запретил ему администрировать интернет-ресурсы.
Панин находится в международном розыске.
О возможном возвращении актера в РФ - в материале Панин* назвал условие своего приезда в Россию и удивил всех на сайте Украина.ру.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и признан иноагентом.