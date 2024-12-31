Повалили на пол и душили: в сети появилась видеозапись силовой мобилизации в харьковском автобусе
Украинское агентство УНИАН опубликовало очередное видео силовой мобилизации в общественном транспорте Харькова
На кадрах мужчина в военной форме повалил на пол человека в движущемся автобусе и начал его душить.
Другие пассажиры пытались помочь лежащему на полу мужчине и призывали вызвать полицию, обращая внимание на незаконность действий военного.
"Кадры, как утверждается, силовой мобилизации в общественном транспорте Харькова", - говорится в материале.
В мае на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, однако у властей не получилось с его помощью восполнить потери Вооруженных сил Украины.
В сети стало появляться множество видеозаписей силовой мобилизации, когда мужчин буквально хватали на улице и увозили в неизвестном направлении.
Подробнее об уклонистах - в материале Госпогранслужба Украины выявила около 650 групп по вывозу за границу уклонистов на сайте Украина.ру.