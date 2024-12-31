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Повалили на пол и душили: в сети появилась видеозапись силовой мобилизации в харьковском автобусе

Повалили на пол и душили: в сети появилась видеозапись силовой мобилизации в харьковском автобусе - 31.12.2024 Украина.ру

Повалили на пол и душили: в сети появилась видеозапись силовой мобилизации в харьковском автобусе

Украинское агентство УНИАН опубликовало очередное видео силовой мобилизации в общественном транспорте Харькова

2024-12-31T11:46

2024-12-31T11:46

2024-12-31T11:46

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На кадрах мужчина в военной форме повалил на пол человека в движущемся автобусе и начал его душить. Другие пассажиры пытались помочь лежащему на полу мужчине и призывали вызвать полицию, обращая внимание на незаконность действий военного.В мае на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, однако у властей не получилось с его помощью восполнить потери Вооруженных сил Украины.В сети стало появляться множество видеозаписей силовой мобилизации, когда мужчин буквально хватали на улице и увозили в неизвестном направлении.Подробнее об уклонистах - в материале Госпогранслужба Украины выявила около 650 групп по вывозу за границу уклонистов на сайте Украина.ру.

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новости, украина, харьков, госпогранслужба, уклонисты