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Келлог: Трамп желает спасти Украину без уступок Путину

Келлог: Трамп желает спасти Украину без уступок Путину - 09.01.2025 Украина.ру

Келлог: Трамп желает спасти Украину без уступок Путину

Дональд Трамп желает добиться урегулирования конфликта на Украине без уступок Владимиру Путину. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил спецпосланник избранного президента США по Украине Кит Келлог.

2025-01-09T09:35

2025-01-09T09:35

2025-01-09T09:35

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По словам Келлога, Трамп намерен добиваться урегулирования конфликта на "справедливых и честных" условиях с учётом интересов Киева. При этом спецпосланник отметил, что этой цели возможно достичь в "ближайшее время"."100 дней", - так пояснил Келлог своё понимание ближайшего времени урегулирования украинской проблемы.Говоря о путях урегулирования, Келлог отметил, что Трамп намерен сделать это в переговорном процессе с Путиным и Зеленским."Важно понимать, что он не пытается что-то отдать Путину или россиянам. На самом деле он хочет спасти Украину и ее суверенитет", — уточнил Келлог позицию Трампа по украинской проблеме.До этого Трамп признал, что его предвыборное обещание урегулировать украинскую проблему за сутки несостоятельно. Он также признал обоснованность позиции России по неприемлемости членства Украины в НАТО.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Нецензурный Зеленский, успехи ВС РФ, потери Европы в конфликте. Главное на Украине на утро 9 января

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новости, украина, россия, сша, кит келлог, дональд трамп, владимир путин, fox news, нато, сво, дипломатия, международные отношения, международная политика, переговоры, владимир зеленский, спецоперация