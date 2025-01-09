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Келлог: Трамп желает спасти Украину без уступок Путину
Келлог: Трамп желает спасти Украину без уступок Путину - 09.01.2025 Украина.ру
Келлог: Трамп желает спасти Украину без уступок Путину
Дональд Трамп желает добиться урегулирования конфликта на Украине без уступок Владимиру Путину. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил спецпосланник избранного президента США по Украине Кит Келлог.
2025-01-09T09:35
2025-01-09T09:35
2025-01-09T09:35
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По словам Келлога, Трамп намерен добиваться урегулирования конфликта на "справедливых и честных" условиях с учётом интересов Киева. При этом спецпосланник отметил, что этой цели возможно достичь в "ближайшее время"."100 дней", - так пояснил Келлог своё понимание ближайшего времени урегулирования украинской проблемы.Говоря о путях урегулирования, Келлог отметил, что Трамп намерен сделать это в переговорном процессе с Путиным и Зеленским."Важно понимать, что он не пытается что-то отдать Путину или россиянам. На самом деле он хочет спасти Украину и ее суверенитет", — уточнил Келлог позицию Трампа по украинской проблеме.До этого Трамп признал, что его предвыборное обещание урегулировать украинскую проблему за сутки несостоятельно. Он также признал обоснованность позиции России по неприемлемости членства Украины в НАТО.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Нецензурный Зеленский, успехи ВС РФ, потери Европы в конфликте. Главное на Украине на утро 9 января
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новости, украина, россия, сша, кит келлог, дональд трамп, владимир путин, fox news, нато, сво, дипломатия, международные отношения, международная политика, переговоры, владимир зеленский, спецоперация
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Келлог: Трамп желает спасти Украину без уступок Путину
Дональд Трамп желает добиться урегулирования конфликта на Украине без уступок Владимиру Путину. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил спецпосланник избранного президента США по Украине Кит Келлог.
По словам Келлога, Трамп намерен добиваться урегулирования конфликта на "справедливых и честных" условиях с учётом интересов Киева. При этом спецпосланник отметил, что этой цели возможно достичь в "ближайшее время".
"100 дней", - так пояснил Келлог своё понимание ближайшего времени урегулирования украинской проблемы.
Говоря о путях урегулирования, Келлог отметил, что Трамп намерен сделать это в переговорном процессе с Путиным и Зеленским
.
"Важно понимать, что он не пытается что-то отдать Путину или россиянам. На самом деле он хочет спасти Украину и ее суверенитет", — уточнил
Келлог позицию Трампа по украинской проблеме.
До этого Трамп признал, что его предвыборное обещание урегулировать украинскую проблему за сутки несостоятельно. Он также признал обоснованность позиции России
по неприемлемости членства Украины в НАТО
.