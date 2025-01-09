Друг Зеленского – всё: как Гана сменила прозападного президента на популяризатора русской культуры - 09.01.2025 Украина.ру
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Друг Зеленского – всё: как Гана сменила прозападного президента на популяризатора русской культуры
Друг Зеленского – всё: как Гана сменила прозападного президента на популяризатора русской культуры - 09.01.2025 Украина.ру
Друг Зеленского – всё: как Гана сменила прозападного президента на популяризатора русской культуры
Африканские страны в целом сохраняют тесные отношения с Россией, несмотря на общий международный контекст, однако есть редкие исключения, и Гана – одно из них. Точнее, была до недавнего момента – прозападного лидера, поддерживающего Киев, сменил выпускник советского университета, который внёс вклад в распространение русской культуры в мире.
2025-01-09T18:23
2025-01-09T18:23
эксклюзив
африка
россия
украина
владимир зеленский
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Ценит русскую культуру застолий и призывает к новым отношениям с РФ7 января на площади Чёрной звезды в Аккре прошла церемония инаугурации нового старого президента страны Джона Махамы. Он стоял во главе Ганы 4,5 года: будучи вице-президентом (второе должностное лицо государства), согласно Конституции, занял высший государственный пост после смерти президента Джона Атта-Миллса в июле 2012 года, а на выборах одержал победу над представителем Новой патриотической партии Наной Акуфо-Аддо и оставался на посту до января 2017-го.В 1980-х годах Махама получил образование в местном университете, а аспирантуру окончил в Москве на кафедре социальной психологии Института общественных наук при ЦК КПСС. Вот откуда у переизбранного президента Ганы доброе отношение к России, россиянам и превосходное знание русского языка. Более того, в 2010-м политик был удостоен медали Пушкина за большой вклад в сохранение и популяризацию русской культуры за рубежом.На вопрос, какую русскую традицию он хотел бы популяризовать в Африке, Махама ответил: застолья, на которых за столом собирают близких друзей и семью, чтобы провести время вместе за разговорами, что важно и ценно.В июле минувшего 2024 года Махама презентовал в Москве книгу "Мой первый государственный переворот и другие правдивые истории потерянных десятилетий Африки", написанную ещё 12 лет назад, в переводе на русский язык. На его Родине это вызвало большой резонанс: правящая Новая демократическая партия запустила мощную информационную кампанию, обвиняя политика в тесных связях с РФ и получении финансирования от российских бизнесменов.Тогда же, в июле прошлого года, в интервью РИА "Новости" Махама подчеркнул, что Гана должна строить новые отношения с Россией на основе исторических связей двух государств, "которые уходят корнями в первые годы независимости африканской страны"."У нас всегда были очень хорошие отношения с Россией – со времён нашего первого президента (Кваме Нкрумы, в правительствекоторого государственным министром был отец Махамы – Ред.). Россия была одной из первых стран, с которыми Гана установила дипломатические отношения. Если вы приедете в Гану, то встретите здесь много людей, которые получили образование в России и свободно говорят по-русски. Поэтому, думаю, что возможность продолжения наших отношений всегда есть", – заявил он.Помимо укрепления двусторонних отношений с РФ, Махама положительно относится к БРИКС, поскольку считает, что развитие объединения – положительное явление для мира."В мире не должно быть одного полюса роста, их должно быть несколько. Я бы даже хотел, чтобы у нас было три-четыре. Каждая часть этого мира должна быть полюсом роста, обеспечивающим процветание и развитие человечества, поэтому я не думаю, что монополия Запада в плане развития и процветания – хорошая вещь для всей планеты. БРИКС – это ещё и противовес. Это развивающиеся страны, которые решили объединить ресурсы. И это выгодно нам в Африке, потому что вместо одного источника многосторонней и двусторонней помощи у нас есть два источника", – сказал он РИА "Новости".Заукраинский президент Ганы – всёВнешнеполитические взгляды вступившего в должность президента резко контрастируют с позицией его предшественника Наны Акуфо-Аддо – он симпатизирует Западу и в украинском конфликте встал на сторону Киева. При изучении биографий двух последних лидеров Ганы сразу бросается в глаза хотя бы такой контраст: если Махама продолжил обучение в СССР, то Акуфо-Аддо – в Великобритании (1967-1971 годах), а затем три года жил во Франции.В середине января 2024 года Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе провёл переговоры с Акуфо-Аддо, на которых предложил присоединиться к реализации его "формулы мира". Буквально накануне их встречи, 27 декабря 2023-го, в рамках усилий по расширению дипломатического присутствия в Африке Украина открыла посольство в Гане (ранее все вопросы решались через посольства в Тунисе и Нигерии). Киев вообще с начала СВО начал уделять пристальное внимание чёрному континенту: осенью 2022 года состоялось первое в истории турне главы МИД Украины по Африке.Чуть ранее, в августе того же года (в период президентства Акуфо-Аддо), делегация Ганы приняла участие в саммите "Крымской платформы" в Киеве – площадке, созданной украинскими властями в феврале 2020-го для возвращения вопроса о Крыме на международную повестку дня.В Швейцарии 15-16 июня 2024 года Акуфо-Аддо в числе немногих африканских лидеров принял участие в "саммите мира", инициированном Зеленским, и подписал итоговое коммюнике. А ещё на финальной пресс-конференции вместе с председателем Еврокомиссии, премьер-министром Канады и президентом Украины произнёс пламенную речь, полную обвинений в адрес России. Так, по его утверждению, Москва, начав военную спецоперацию на Украине, дестабилизировала ситуацию на рынках, что привело к росту цен и дефициту продовольствия на африканском континенте, в частности зерна."Последствия вторжения выходят далеко за пределы Европы. Действительно, во многих отношениях Африка оказалась наибольшей жертвой", — заявил Акуфо-Аддо.Однако решить проблемы продовольственной безопасности развивающимся и бедным странам помогал никто иной как Россия: на заключение зерновой сделки она согласилась только ради того, чтобы спасти уязвимые регионы от голода. Из этих же соображений передала им тонны зерна и минеральных удобрений совершенно бесплатно. То есть Россия помогла в том числе африканским странам выжить — в прямом смысле этого слова.Во-вторых, Акуфо-Аддо упомянул о борьбе с неким "российским апартеидом" в Африке."Мы сражались в своё время за освобождение Африки от колониализма и от империализма. Мы сражались за то, чтобы освободить себя от российского режима, апартеида. Мы боролись против гегемонии сверхдержав, мы сражались против плохого отношения к малым государствам со стороны крупных государств. И именно в этом контексте мы воспринимаем российские действия как акт агрессии", — заявил он.На секундочку, Гана, или как её называли Золотой Берег, в разные годы находилась под контролями Португалии, Нидерландов, Швеции, Пруссии, а с середины XIX века была британской колонией. Гана первой из африканских стран получила независимость (6 марта 1957 года), и с тех пор выстраивать жизнь как государству ей помогал Советский Союз.Увидев в лице Акуфо-Аддо единомышленника, Зеленский предложил провести один из последующих саммитов мира в Гане. Африканскому лидеру это было бы явно на руку, поскольку могло принести очки его напарнику, действующему вице-президенту Махамуду Бавумии, на президентских выборах – правящая администрация привлекла бы в страну крупное международное мероприятие и выступила в образе миротворцев.Однако ганцев в первую очередь беспокоит то, что происходит у них дома, а не где-то за тысячи километров на Украине, поэтому ключевое значение в предвыборной кампании имели вопросы экономики. На выборах 2016 года Махама не смог переизбраться из-за экономических проблем, спровоцированных падением мировых цен на нефть и золото – ключевые статьи экспорта Ганы, — так к власти и пришёл Акуфо-Аддо. Он же проводил политику открытых дверей для иностранных кредиторов и корпораций, в первые годы его правления наблюдался рост, из-за чего Аккра даже отказалась от заключения очередного кредитного соглашения с МВФ, но впоследствии пришлось объявить дефолт по долгам и в 2023-м взять у Фонда займ на сумму $3 млрд из-за серьёзного экономического кризиса, с которым столкнулось государство. Главной причиной кризиса правительство называло пандемию COVID-19. А Махама уверен, что к взлёту инфляции до 54% в 2022 году (сейчас – 22%), обесцениванию национальной валюты вдвое, госдолгу в размере 109% ВВП привели некомпетентное управление и коррупция.Он обещает разобраться с кредитом от МВФ, зависимостью от западных корпораций, обрести продовольственный суверенитет и укрепить сотрудничество с РФ: в частности предоставить выгодные условия работы на местном рынке для российских предпринимателей.Выгода для РоссииМоскве сотрудничество с Аккрой выгодно. Гана богата разнообразными природными ресурсами, в том числе металлами, серебром, алмазами. По добыче золота она входит в число мировых лидеров, а в списке мировых экспортёров какао-бобов занимает вторую строчку. Большой потенциал в двусторонних отношениях имеет сотрудничество в энергетической сфере: Гана обладает запасами газа, нефти и гидроэнергетическими ресурсами, и именно Россия может помочь стране в развитии этой отрасли. К тому же Махама заинтересован в становлении перерабатывающей промышленности. Что немаловажно, Гана, как и РФ, сокращает расчёты в долларах в пользу национальной валюты.Кроме того, чем теснее будет сотрудничество с Ганой, тем большее окно возможностей откроется для российских компаний: они смогут расширять своё присутствие на африканском континенте, увеличивать объёмы инвестиций в различные проекты и совместные предприятия.Эксперты сходятся во мнении, что политический курс президента Махамы будет гораздо более взвешенным по сравнению с предыдущей администрацией, но не стоит ожидать, что переизбранный президент Ганы бросится в объятия к РФ, предупреждают они. Удастся ли придать новый мощный импульс двусторонним отношениям будет зависеть от целого ряда факторов, в частности – какие решения сможет принимать глава государства и какой выбор он сделает в конечном итоге: продолжать получать займы от западных спонсоров в сложной экономической ситуации или же слезть с кредитной иглы и сделать ставку на собственные силы, что на первых порах крайне непросто, и сотрудничать с РФ, находящейся под множественными санкциями. К тому же на сегодняшний день объём двусторонней торговли невелик – порядка $200 млн, так что многое зависит также от заинтересованности в совместной работе деловых кругов обоих государств.Читайте также: Подкуп, мятежи и оружие для Украины. Ирина Абрамова о борьбе США против России в Африке
https://ukraina.ru/20241025/1058347515.html
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Евгения Кондакова
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эксклюзив, африка, россия, украина, владимир зеленский
Эксклюзив, Африка, Россия, Украина, Владимир Зеленский

Друг Зеленского – всё: как Гана сменила прозападного президента на популяризатора русской культуры

18:23 09.01.2025
 
© Getty Images / Ernest Ankomah
- РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Getty Images / Ernest Ankomah
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
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Африканские страны в целом сохраняют тесные отношения с Россией, несмотря на общий международный контекст, однако есть редкие исключения, и Гана – одно из них. Точнее, была до недавнего момента – прозападного лидера, поддерживающего Киев, сменил выпускник советского университета, который внёс вклад в распространение русской культуры в мире.
Ценит русскую культуру застолий и призывает к новым отношениям с РФ
7 января на площади Чёрной звезды в Аккре прошла церемония инаугурации нового старого президента страны Джона Махамы. Он стоял во главе Ганы 4,5 года: будучи вице-президентом (второе должностное лицо государства), согласно Конституции, занял высший государственный пост после смерти президента Джона Атта-Миллса в июле 2012 года, а на выборах одержал победу над представителем Новой патриотической партии Наной Акуфо-Аддо и оставался на посту до января 2017-го.
В 1980-х годах Махама получил образование в местном университете, а аспирантуру окончил в Москве на кафедре социальной психологии Института общественных наук при ЦК КПСС.
Вот откуда у переизбранного президента Ганы доброе отношение к России, россиянам и превосходное знание русского языка. Более того, в 2010-м политик был удостоен медали Пушкина за большой вклад в сохранение и популяризацию русской культуры за рубежом.
На вопрос, какую русскую традицию он хотел бы популяризовать в Африке, Махама ответил: застолья, на которых за столом собирают близких друзей и семью, чтобы провести время вместе за разговорами, что важно и ценно.
В июле минувшего 2024 года Махама презентовал в Москве книгу "Мой первый государственный переворот и другие правдивые истории потерянных десятилетий Африки", написанную ещё 12 лет назад, в переводе на русский язык. На его Родине это вызвало большой резонанс: правящая Новая демократическая партия запустила мощную информационную кампанию, обвиняя политика в тесных связях с РФ и получении финансирования от российских бизнесменов.
Тогда же, в июле прошлого года, в интервью РИА "Новости" Махама подчеркнул, что Гана должна строить новые отношения с Россией на основе исторических связей двух государств, "которые уходят корнями в первые годы независимости африканской страны".
"У нас всегда были очень хорошие отношения с Россией – со времён нашего первого президента (Кваме Нкрумы, в правительствекоторого государственным министром был отец Махамы – Ред.). Россия была одной из первых стран, с которыми Гана установила дипломатические отношения. Если вы приедете в Гану, то встретите здесь много людей, которые получили образование в России и свободно говорят по-русски. Поэтому, думаю, что возможность продолжения наших отношений всегда есть", – заявил он.
Помимо укрепления двусторонних отношений с РФ, Махама положительно относится к БРИКС, поскольку считает, что развитие объединения – положительное явление для мира.
"В мире не должно быть одного полюса роста, их должно быть несколько. Я бы даже хотел, чтобы у нас было три-четыре. Каждая часть этого мира должна быть полюсом роста, обеспечивающим процветание и развитие человечества, поэтому я не думаю, что монополия Запада в плане развития и процветания – хорошая вещь для всей планеты.
БРИКС – это ещё и противовес. Это развивающиеся страны, которые решили объединить ресурсы. И это выгодно нам в Африке, потому что вместо одного источника многосторонней и двусторонней помощи у нас есть два источника", – сказал он РИА "Новости".
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Заукраинский президент Ганы – всё
Внешнеполитические взгляды вступившего в должность президента резко контрастируют с позицией его предшественника Наны Акуфо-Аддо – он симпатизирует Западу и в украинском конфликте встал на сторону Киева.
При изучении биографий двух последних лидеров Ганы сразу бросается в глаза хотя бы такой контраст: если Махама продолжил обучение в СССР, то Акуфо-Аддо – в Великобритании (1967-1971 годах), а затем три года жил во Франции.
В середине января 2024 года Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе провёл переговоры с Акуфо-Аддо, на которых предложил присоединиться к реализации его "формулы мира".
Буквально накануне их встречи, 27 декабря 2023-го, в рамках усилий по расширению дипломатического присутствия в Африке Украина открыла посольство в Гане (ранее все вопросы решались через посольства в Тунисе и Нигерии). Киев вообще с начала СВО начал уделять пристальное внимание чёрному континенту: осенью 2022 года состоялось первое в истории турне главы МИД Украины по Африке.
Чуть ранее, в августе того же года (в период президентства Акуфо-Аддо), делегация Ганы приняла участие в саммите "Крымской платформы" в Киеве – площадке, созданной украинскими властями в феврале 2020-го для возвращения вопроса о Крыме на международную повестку дня.
В Швейцарии 15-16 июня 2024 года Акуфо-Аддо в числе немногих африканских лидеров принял участие в "саммите мира", инициированном Зеленским, и подписал итоговое коммюнике. А ещё на финальной пресс-конференции вместе с председателем Еврокомиссии, премьер-министром Канады и президентом Украины произнёс пламенную речь, полную обвинений в адрес России.
Так, по его утверждению, Москва, начав военную спецоперацию на Украине, дестабилизировала ситуацию на рынках, что привело к росту цен и дефициту продовольствия на африканском континенте, в частности зерна.
"Последствия вторжения выходят далеко за пределы Европы. Действительно, во многих отношениях Африка оказалась наибольшей жертвой", — заявил Акуфо-Аддо.
Однако решить проблемы продовольственной безопасности развивающимся и бедным странам помогал никто иной как Россия: на заключение зерновой сделки она согласилась только ради того, чтобы спасти уязвимые регионы от голода. Из этих же соображений передала им тонны зерна и минеральных удобрений совершенно бесплатно.
То есть Россия помогла в том числе африканским странам выжить — в прямом смысле этого слова.
Во-вторых, Акуфо-Аддо упомянул о борьбе с неким "российским апартеидом" в Африке.
"Мы сражались в своё время за освобождение Африки от колониализма и от империализма. Мы сражались за то, чтобы освободить себя от российского режима, апартеида. Мы боролись против гегемонии сверхдержав, мы сражались против плохого отношения к малым государствам со стороны крупных государств. И именно в этом контексте мы воспринимаем российские действия как акт агрессии", — заявил он.
На секундочку, Гана, или как её называли Золотой Берег, в разные годы находилась под контролями Португалии, Нидерландов, Швеции, Пруссии, а с середины XIX века была британской колонией. Гана первой из африканских стран получила независимость (6 марта 1957 года), и с тех пор выстраивать жизнь как государству ей помогал Советский Союз.
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Увидев в лице Акуфо-Аддо единомышленника, Зеленский предложил провести один из последующих саммитов мира в Гане. Африканскому лидеру это было бы явно на руку, поскольку могло принести очки его напарнику, действующему вице-президенту Махамуду Бавумии, на президентских выборах – правящая администрация привлекла бы в страну крупное международное мероприятие и выступила в образе миротворцев.
Однако ганцев в первую очередь беспокоит то, что происходит у них дома, а не где-то за тысячи километров на Украине, поэтому ключевое значение в предвыборной кампании имели вопросы экономики.
На выборах 2016 года Махама не смог переизбраться из-за экономических проблем, спровоцированных падением мировых цен на нефть и золото – ключевые статьи экспорта Ганы, — так к власти и пришёл Акуфо-Аддо.
Он же проводил политику открытых дверей для иностранных кредиторов и корпораций, в первые годы его правления наблюдался рост, из-за чего Аккра даже отказалась от заключения очередного кредитного соглашения с МВФ, но впоследствии пришлось объявить дефолт по долгам и в 2023-м взять у Фонда займ на сумму $3 млрд из-за серьёзного экономического кризиса, с которым столкнулось государство. Главной причиной кризиса правительство называло пандемию COVID-19.
А Махама уверен, что к взлёту инфляции до 54% в 2022 году (сейчас – 22%), обесцениванию национальной валюты вдвое, госдолгу в размере 109% ВВП привели некомпетентное управление и коррупция.
Он обещает разобраться с кредитом от МВФ, зависимостью от западных корпораций, обрести продовольственный суверенитет и укрепить сотрудничество с РФ: в частности предоставить выгодные условия работы на местном рынке для российских предпринимателей.
Выгода для России
Москве сотрудничество с Аккрой выгодно. Гана богата разнообразными природными ресурсами, в том числе металлами, серебром, алмазами. По добыче золота она входит в число мировых лидеров, а в списке мировых экспортёров какао-бобов занимает вторую строчку.
Большой потенциал в двусторонних отношениях имеет сотрудничество в энергетической сфере: Гана обладает запасами газа, нефти и гидроэнергетическими ресурсами, и именно Россия может помочь стране в развитии этой отрасли. К тому же Махама заинтересован в становлении перерабатывающей промышленности. Что немаловажно, Гана, как и РФ, сокращает расчёты в долларах в пользу национальной валюты.
Кроме того, чем теснее будет сотрудничество с Ганой, тем большее окно возможностей откроется для российских компаний: они смогут расширять своё присутствие на африканском континенте, увеличивать объёмы инвестиций в различные проекты и совместные предприятия.
Эксперты сходятся во мнении, что политический курс президента Махамы будет гораздо более взвешенным по сравнению с предыдущей администрацией, но не стоит ожидать, что переизбранный президент Ганы бросится в объятия к РФ, предупреждают они.
Удастся ли придать новый мощный импульс двусторонним отношениям будет зависеть от целого ряда факторов, в частности – какие решения сможет принимать глава государства и какой выбор он сделает в конечном итоге: продолжать получать займы от западных спонсоров в сложной экономической ситуации или же слезть с кредитной иглы и сделать ставку на собственные силы, что на первых порах крайне непросто, и сотрудничать с РФ, находящейся под множественными санкциями.
К тому же на сегодняшний день объём двусторонней торговли невелик – порядка $200 млн, так что многое зависит также от заинтересованности в совместной работе деловых кругов обоих государств.
Читайте также: Подкуп, мятежи и оружие для Украины. Ирина Абрамова о борьбе США против России в Африке
 
ЭксклюзивАфрикаРоссияУкраинаВладимир Зеленский
 
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Заголовок открываемого материала
19:02Рамштайн-25, новые шансы для женщин и дезертиров в ВСУ, разгром противника на фронте. Итоги 9 января
18:23Друг Зеленского – всё: как Гана сменила прозападного президента на популяризатора русской культуры
17:45Военный эксперт Сергей Полетаев: Россия после Курахово продолжит истощать ВСУ тактическим оппортунизмом
17:41Защита Лазаревой* обжаловала ее приговор
17:25Путин оценил работу по ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе
17:02Ирония судьбы: горит Калифорния, а матпомощь снова получает Зеленский
16:44На пути к третьему разделу: три поствыборных сценария для Украины
16:30После Курахово: на запад, в степи Днепропетровщины, или на север – на Краматорск и Славянск?
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16:09Михаил Павлив: Если экс-главком ВСУ Залужный пойдет на выборы, Зеленский разыграет казахстанский вариант
16:02Путин поручил Хуснуллину контролировать ситуацию с переселением в Мариуполе
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