https://ukraina.ru/20250109/1060167310.html

Друг Зеленского – всё: как Гана сменила прозападного президента на популяризатора русской культуры

Друг Зеленского – всё: как Гана сменила прозападного президента на популяризатора русской культуры - 09.01.2025 Украина.ру

Друг Зеленского – всё: как Гана сменила прозападного президента на популяризатора русской культуры

Африканские страны в целом сохраняют тесные отношения с Россией, несмотря на общий международный контекст, однако есть редкие исключения, и Гана – одно из них. Точнее, была до недавнего момента – прозападного лидера, поддерживающего Киев, сменил выпускник советского университета, который внёс вклад в распространение русской культуры в мире.

2025-01-09T18:23

2025-01-09T18:23

2025-01-09T18:23

эксклюзив

африка

россия

украина

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/09/1060168043_0:63:3070:1791_1920x0_80_0_0_73e9acbb03bf30900cf23970f98d10b3.jpg

Ценит русскую культуру застолий и призывает к новым отношениям с РФ7 января на площади Чёрной звезды в Аккре прошла церемония инаугурации нового старого президента страны Джона Махамы. Он стоял во главе Ганы 4,5 года: будучи вице-президентом (второе должностное лицо государства), согласно Конституции, занял высший государственный пост после смерти президента Джона Атта-Миллса в июле 2012 года, а на выборах одержал победу над представителем Новой патриотической партии Наной Акуфо-Аддо и оставался на посту до января 2017-го.В 1980-х годах Махама получил образование в местном университете, а аспирантуру окончил в Москве на кафедре социальной психологии Института общественных наук при ЦК КПСС. Вот откуда у переизбранного президента Ганы доброе отношение к России, россиянам и превосходное знание русского языка. Более того, в 2010-м политик был удостоен медали Пушкина за большой вклад в сохранение и популяризацию русской культуры за рубежом.На вопрос, какую русскую традицию он хотел бы популяризовать в Африке, Махама ответил: застолья, на которых за столом собирают близких друзей и семью, чтобы провести время вместе за разговорами, что важно и ценно.В июле минувшего 2024 года Махама презентовал в Москве книгу "Мой первый государственный переворот и другие правдивые истории потерянных десятилетий Африки", написанную ещё 12 лет назад, в переводе на русский язык. На его Родине это вызвало большой резонанс: правящая Новая демократическая партия запустила мощную информационную кампанию, обвиняя политика в тесных связях с РФ и получении финансирования от российских бизнесменов.Тогда же, в июле прошлого года, в интервью РИА "Новости" Махама подчеркнул, что Гана должна строить новые отношения с Россией на основе исторических связей двух государств, "которые уходят корнями в первые годы независимости африканской страны"."У нас всегда были очень хорошие отношения с Россией – со времён нашего первого президента (Кваме Нкрумы, в правительствекоторого государственным министром был отец Махамы – Ред.). Россия была одной из первых стран, с которыми Гана установила дипломатические отношения. Если вы приедете в Гану, то встретите здесь много людей, которые получили образование в России и свободно говорят по-русски. Поэтому, думаю, что возможность продолжения наших отношений всегда есть", – заявил он.Помимо укрепления двусторонних отношений с РФ, Махама положительно относится к БРИКС, поскольку считает, что развитие объединения – положительное явление для мира."В мире не должно быть одного полюса роста, их должно быть несколько. Я бы даже хотел, чтобы у нас было три-четыре. Каждая часть этого мира должна быть полюсом роста, обеспечивающим процветание и развитие человечества, поэтому я не думаю, что монополия Запада в плане развития и процветания – хорошая вещь для всей планеты. БРИКС – это ещё и противовес. Это развивающиеся страны, которые решили объединить ресурсы. И это выгодно нам в Африке, потому что вместо одного источника многосторонней и двусторонней помощи у нас есть два источника", – сказал он РИА "Новости".Заукраинский президент Ганы – всёВнешнеполитические взгляды вступившего в должность президента резко контрастируют с позицией его предшественника Наны Акуфо-Аддо – он симпатизирует Западу и в украинском конфликте встал на сторону Киева. При изучении биографий двух последних лидеров Ганы сразу бросается в глаза хотя бы такой контраст: если Махама продолжил обучение в СССР, то Акуфо-Аддо – в Великобритании (1967-1971 годах), а затем три года жил во Франции.В середине января 2024 года Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе провёл переговоры с Акуфо-Аддо, на которых предложил присоединиться к реализации его "формулы мира". Буквально накануне их встречи, 27 декабря 2023-го, в рамках усилий по расширению дипломатического присутствия в Африке Украина открыла посольство в Гане (ранее все вопросы решались через посольства в Тунисе и Нигерии). Киев вообще с начала СВО начал уделять пристальное внимание чёрному континенту: осенью 2022 года состоялось первое в истории турне главы МИД Украины по Африке.Чуть ранее, в августе того же года (в период президентства Акуфо-Аддо), делегация Ганы приняла участие в саммите "Крымской платформы" в Киеве – площадке, созданной украинскими властями в феврале 2020-го для возвращения вопроса о Крыме на международную повестку дня.В Швейцарии 15-16 июня 2024 года Акуфо-Аддо в числе немногих африканских лидеров принял участие в "саммите мира", инициированном Зеленским, и подписал итоговое коммюнике. А ещё на финальной пресс-конференции вместе с председателем Еврокомиссии, премьер-министром Канады и президентом Украины произнёс пламенную речь, полную обвинений в адрес России. Так, по его утверждению, Москва, начав военную спецоперацию на Украине, дестабилизировала ситуацию на рынках, что привело к росту цен и дефициту продовольствия на африканском континенте, в частности зерна."Последствия вторжения выходят далеко за пределы Европы. Действительно, во многих отношениях Африка оказалась наибольшей жертвой", — заявил Акуфо-Аддо.Однако решить проблемы продовольственной безопасности развивающимся и бедным странам помогал никто иной как Россия: на заключение зерновой сделки она согласилась только ради того, чтобы спасти уязвимые регионы от голода. Из этих же соображений передала им тонны зерна и минеральных удобрений совершенно бесплатно. То есть Россия помогла в том числе африканским странам выжить — в прямом смысле этого слова.Во-вторых, Акуфо-Аддо упомянул о борьбе с неким "российским апартеидом" в Африке."Мы сражались в своё время за освобождение Африки от колониализма и от империализма. Мы сражались за то, чтобы освободить себя от российского режима, апартеида. Мы боролись против гегемонии сверхдержав, мы сражались против плохого отношения к малым государствам со стороны крупных государств. И именно в этом контексте мы воспринимаем российские действия как акт агрессии", — заявил он.На секундочку, Гана, или как её называли Золотой Берег, в разные годы находилась под контролями Португалии, Нидерландов, Швеции, Пруссии, а с середины XIX века была британской колонией. Гана первой из африканских стран получила независимость (6 марта 1957 года), и с тех пор выстраивать жизнь как государству ей помогал Советский Союз.Увидев в лице Акуфо-Аддо единомышленника, Зеленский предложил провести один из последующих саммитов мира в Гане. Африканскому лидеру это было бы явно на руку, поскольку могло принести очки его напарнику, действующему вице-президенту Махамуду Бавумии, на президентских выборах – правящая администрация привлекла бы в страну крупное международное мероприятие и выступила в образе миротворцев.Однако ганцев в первую очередь беспокоит то, что происходит у них дома, а не где-то за тысячи километров на Украине, поэтому ключевое значение в предвыборной кампании имели вопросы экономики. На выборах 2016 года Махама не смог переизбраться из-за экономических проблем, спровоцированных падением мировых цен на нефть и золото – ключевые статьи экспорта Ганы, — так к власти и пришёл Акуфо-Аддо. Он же проводил политику открытых дверей для иностранных кредиторов и корпораций, в первые годы его правления наблюдался рост, из-за чего Аккра даже отказалась от заключения очередного кредитного соглашения с МВФ, но впоследствии пришлось объявить дефолт по долгам и в 2023-м взять у Фонда займ на сумму $3 млрд из-за серьёзного экономического кризиса, с которым столкнулось государство. Главной причиной кризиса правительство называло пандемию COVID-19. А Махама уверен, что к взлёту инфляции до 54% в 2022 году (сейчас – 22%), обесцениванию национальной валюты вдвое, госдолгу в размере 109% ВВП привели некомпетентное управление и коррупция.Он обещает разобраться с кредитом от МВФ, зависимостью от западных корпораций, обрести продовольственный суверенитет и укрепить сотрудничество с РФ: в частности предоставить выгодные условия работы на местном рынке для российских предпринимателей.Выгода для РоссииМоскве сотрудничество с Аккрой выгодно. Гана богата разнообразными природными ресурсами, в том числе металлами, серебром, алмазами. По добыче золота она входит в число мировых лидеров, а в списке мировых экспортёров какао-бобов занимает вторую строчку. Большой потенциал в двусторонних отношениях имеет сотрудничество в энергетической сфере: Гана обладает запасами газа, нефти и гидроэнергетическими ресурсами, и именно Россия может помочь стране в развитии этой отрасли. К тому же Махама заинтересован в становлении перерабатывающей промышленности. Что немаловажно, Гана, как и РФ, сокращает расчёты в долларах в пользу национальной валюты.Кроме того, чем теснее будет сотрудничество с Ганой, тем большее окно возможностей откроется для российских компаний: они смогут расширять своё присутствие на африканском континенте, увеличивать объёмы инвестиций в различные проекты и совместные предприятия.Эксперты сходятся во мнении, что политический курс президента Махамы будет гораздо более взвешенным по сравнению с предыдущей администрацией, но не стоит ожидать, что переизбранный президент Ганы бросится в объятия к РФ, предупреждают они. Удастся ли придать новый мощный импульс двусторонним отношениям будет зависеть от целого ряда факторов, в частности – какие решения сможет принимать глава государства и какой выбор он сделает в конечном итоге: продолжать получать займы от западных спонсоров в сложной экономической ситуации или же слезть с кредитной иглы и сделать ставку на собственные силы, что на первых порах крайне непросто, и сотрудничать с РФ, находящейся под множественными санкциями. К тому же на сегодняшний день объём двусторонней торговли невелик – порядка $200 млн, так что многое зависит также от заинтересованности в совместной работе деловых кругов обоих государств.Читайте также: Подкуп, мятежи и оружие для Украины. Ирина Абрамова о борьбе США против России в Африке

https://ukraina.ru/20241025/1058347515.html

https://ukraina.ru/20241111/1058785355.html

африка

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, африка, россия, украина, владимир зеленский