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Британия анонсировала отправку 30 тыс беспилотников для ВСУ

Британия анонсировала отправку 30 тыс беспилотников для ВСУ - 09.01.2025 Украина.ру

Британия анонсировала отправку 30 тыс беспилотников для ВСУ

Украинская армия получит 30 000 новых беспилотников в целях укрепления европейской безопасности. Об этом 9 января сообщило правительство Британии.

2025-01-09T19:13

2025-01-09T19:13

2025-01-09T19:13

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Правительство Британии выделило дополнительно 190 млн фунтов стерлингов ($233,7 млн) Международному фонду поддержки Украины (IFU) и объявило о намерении поставить на Украину 30 тысяч беспилотников в рамках коалиции, созданной в рамках Контактной группы по вооружению Украины (UDCG). Эту коалицию Британия возглавляет вместе с Латвией.Объединение по снабжению ВСУ беспилотниками (Drone Capability Coalition), сообщил официальный Лондон, уже разместило контракты на 45 миллионов фунтов стерлингов. Британский министр обороны Джон Хили объявил об этом вместе с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом на встрече UDCG, состоявшейся на авиабазе ВВС США "Рамштайн" в Германии.Лондон вложил £15 млн в фонд снабжения ВСУ беспилотниками, сказано в официальном пресс-релизе. Там также отмечено, что всего фонд привлёк около £73 млн от Британии и партнёров.IFU под британским управлением в настоящее время составляет более £1,3 млрд, из которых £500 млн пришлось британский вклад, сообщил Хили. Он заявил, что гордится лидерством своей страны в поддержке нынешнего руководства Украины.В сообщении британского правительства также отмечено, что в октябре было объявлено о выделении Лондоном дополнительных £2,26 млрд за счёт прибыли от конфискованных российских активов.Также на эту тему: Рамштайн-25, новые шансы для женщин и дезертиров в ВСУ, разгром противника на фронте. Итоги 9 января

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новости, британия, украина, латвия, вооруженные силы украины, украинская армия, контактная группа, всу, дроны, беспилотники, военная помощь, сво