Британия анонсировала отправку 30 тыс беспилотников для ВСУ - 09.01.2025 Украина.ру
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Британия анонсировала отправку 30 тыс беспилотников для ВСУ
Британия анонсировала отправку 30 тыс беспилотников для ВСУ - 09.01.2025 Украина.ру
Британия анонсировала отправку 30 тыс беспилотников для ВСУ
Украинская армия получит 30 000 новых беспилотников в целях укрепления европейской безопасности. Об этом 9 января сообщило правительство Британии.
2025-01-09T19:13
2025-01-09T19:13
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дроны
беспилотники
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Правительство Британии выделило дополнительно 190 млн фунтов стерлингов ($233,7 млн) Международному фонду поддержки Украины (IFU) и объявило о намерении поставить на Украину 30 тысяч беспилотников в рамках коалиции, созданной в рамках Контактной группы по вооружению Украины (UDCG). Эту коалицию Британия возглавляет вместе с Латвией.Объединение по снабжению ВСУ беспилотниками (Drone Capability Coalition), сообщил официальный Лондон, уже разместило контракты на 45 миллионов фунтов стерлингов. Британский министр обороны Джон Хили объявил об этом вместе с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом на встрече UDCG, состоявшейся на авиабазе ВВС США "Рамштайн" в Германии.Лондон вложил £15 млн в фонд снабжения ВСУ беспилотниками, сказано в официальном пресс-релизе. Там также отмечено, что всего фонд привлёк около £73 млн от Британии и партнёров.IFU под британским управлением в настоящее время составляет более £1,3 млрд, из которых £500 млн пришлось британский вклад, сообщил Хили. Он заявил, что гордится лидерством своей страны в поддержке нынешнего руководства Украины.В сообщении британского правительства также отмечено, что в октябре было объявлено о выделении Лондоном дополнительных £2,26 млрд за счёт прибыли от конфискованных российских активов.Также на эту тему: Рамштайн-25, новые шансы для женщин и дезертиров в ВСУ, разгром противника на фронте. Итоги 9 января
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новости, британия, украина, латвия, вооруженные силы украины, украинская армия, контактная группа, всу, дроны, беспилотники, военная помощь, сво
Новости, Британия, Украина, Латвия, Вооруженные силы Украины, украинская армия, Контактная группа, ВСУ, дроны, беспилотники, военная помощь, СВО

Британия анонсировала отправку 30 тыс беспилотников для ВСУ

19:13 09.01.2025
 
© commons.wikimedia.org / UKinUSAДжон Хили
Джон Хили - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© commons.wikimedia.org / UKinUSA
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Украинская армия получит 30 000 новых беспилотников в целях укрепления европейской безопасности. Об этом 9 января сообщило правительство Британии.
Правительство Британии выделило дополнительно 190 млн фунтов стерлингов ($233,7 млн) Международному фонду поддержки Украины (IFU) и объявило о намерении поставить на Украину 30 тысяч беспилотников в рамках коалиции, созданной в рамках Контактной группы по вооружению Украины (UDCG). Эту коалицию Британия возглавляет вместе с Латвией.
Объединение по снабжению ВСУ беспилотниками (Drone Capability Coalition), сообщил официальный Лондон, уже разместило контракты на 45 миллионов фунтов стерлингов. Британский министр обороны Джон Хили объявил об этом вместе с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом на встрече UDCG, состоявшейся на авиабазе ВВС США "Рамштайн" в Германии.
"Финансирование новых 30 000 дронов поступает из Великобритании, Дании, Нидерландов, Латвии и Швеции", - сказано в официальном сообщении.
Лондон вложил £15 млн в фонд снабжения ВСУ беспилотниками, сказано в официальном пресс-релизе. Там также отмечено, что всего фонд привлёк около £73 млн от Британии и партнёров.
IFU под британским управлением в настоящее время составляет более £1,3 млрд, из которых £500 млн пришлось британский вклад, сообщил Хили. Он заявил, что гордится лидерством своей страны в поддержке нынешнего руководства Украины.
"Наше обязательство предоставлять военную помощь в размере £3 млрд в год на протяжении всего необходимого периода времени позволит Украине защитить себя и имеет решающее значение для защиты безопасности Великобритании, поскольку оборона Великобритании начинается с Украины", - подчеркнул министр обороны королевства.
В сообщении британского правительства также отмечено, что в октябре было объявлено о выделении Лондоном дополнительных £2,26 млрд за счёт прибыли от конфискованных российских активов.
Также на эту тему: Рамштайн-25, новые шансы для женщин и дезертиров в ВСУ, разгром противника на фронте. Итоги 9 января
 
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19:13Британия анонсировала отправку 30 тыс беспилотников для ВСУ
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