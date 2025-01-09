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Рамштайн-25, новые шансы для женщин и дезертиров в ВСУ, разгром противника на фронте. Итоги 9 января

Рамштайн-25, новые шансы для женщин и дезертиров в ВСУ, разгром противника на фронте. Итоги 9 января - 09.01.2025 Украина.ру

Рамштайн-25, новые шансы для женщин и дезертиров в ВСУ, разгром противника на фронте. Итоги 9 января

Контактная группа по вооружению Украины в формате "Рамштайн" завершила заседание, возможно – последнее; Киев зазывает дезертиров и женщин на военную службу; ВСУ несут тяжёлые потери в Курской области и в Донбассе

2025-01-09T19:02

2025-01-09T19:02

2025-01-09T19:02

россия

сша

украина

ллойд остин

анастасия червякова

владимир зеленский

вооруженные силы украины

минобороны

нато

военная помощь

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Военная помощь подходит к концуКонтактная группа по вооружению Украины (UDCG) после длительного перерыва собралась в четверг 9 января на 25-е заседание. Министр обороны США Ллойд Остин собрал на последнюю встречу в своей должности коллег из НАТО и стран-партнёров, подключённых Вашингтоном к оказанию военной помощи Киеву.Накануне встречи в Пентагоне состоялся брифинг, на котором неназванные высокопоставленные чиновники Минобороны США заверяли журналистов в способности США и союзников продолжать поддерживать Украину в лице Владимира Зеленского. Отвечая на вопросы, они не смогли точно сказать, какие объемы военной помощи ещё способна выделить уходящая администрация Джо Байдена. Но суммы, по их словам, исчисляются миллиардами.Однако 9 января Остин заявил, что последний транш действующей до конца января администрации составит полмиллиарда долларов."Он включает дополнительные ракеты для украинской системы ПВО, дополнительные боеприпасы и больше боеприпасов типа воздух-земля, а также другое оборудование для поддержки находящихся на Украине F-16", – пояснил Остин.Уходящий глава Пентагона также сообщил в интервью агентству Bloomberg, что Россия имеет в конфликте на Украине все преимущества и играет решающую роль. Такие заявления ещё более огорчили украинских официальных лиц, привыкших к гораздо более масштабным обещаниям помощи и подбадриваниям."Теперь у США остается еще около $3,8 млрд неиспользованных средств на военную помощь Украине, переходящие по наследству администрации Дональда Трампа. Как распорядится этими деньгами избранный президент США и распорядится ли вообще покажут ближайшие месяцы", – констатировал телеграм-канал "Военный осведомитель".По итогам 25-го заседания UDCG в пентагоне сообщили об утверждении восьми планов действий ("дорожных карт"). Они призваны упорядочить усилия США и партнёров по оказанию Киеву помощи в сфере безопасности, поддержать развитие надёжного военного потенциала, а также способствовать оперативной совместимости Украины и НАТО.Также Пентагон проинформировал, что администрация Байдена оказала Киеву военной помощи на более чем $66,5 млрд.Трамп и многие его единомышленники негативно отреагировали на такие траты уходящего президента США и его команды. В комментарии агентству Reuters анонимный американский чиновник сообщил, что на самом деле большая часть обещанной Киеву военной помощи уже доставлена, а оставшаяся находится в пути. При этом, отметил аноним, Abrams, F-16, ATACMS и прочие вооружения не помогли ВСУ добиться серьёзных успехов на поле боя.Накануне мероприятия ряд западных изданий констатировали вероятность распада немузыкальной "группы Ramstein". По мнению издания Politico, в таком формате группа может больше не собраться после того, как Трамп вернётся в кресло президента США 20 января.Подобные пессимистичные опасения высказали накануне и официальные лица стран-членов НАТО. В частности, на пресс-конференции 8 января министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что встреча в формате "Рамштайн" на одноименной авиабазе ВВС США в Германии может стать последней.С учётом новостей с Запада и сводок о ходе СВО украинский депутат-диссидент Александр Дубинский задался вопросом о необходимости изменения украинской Конституции. В ней после госпереворота 2014 года было прописано стремление постсоветской республики стать членом НАТО."Считаю, что сейчас самое время выносить в зал парламента решение об изменении Конституции Украины – убрать оттуда НАТО. Очевидно, что это был ошибочный шаг для страны, ответственность за который несут как [Пётр] Порошенко, который вписал НАТО в Конституцию, зная, что это приведет к войне с РФ, так и Зеленский, который продолжил использовать этот повод для провоцирования конфликта?", – написал парламентарий, дожидающийся очередного судебного заседания в киевском СИЗО.Дубинский также не упустил возможности напомнить, что сыновья Петра Порошенко находятся в Лондоне. Ранее опальный депутат обращал внимание на персонажей в украинской политике, наиболее рьяно отстаивавших продолжение боевых действий, но при этом лично уклонявшихся от мобилизации и вывозивших своих сыновей в ЕС и США.Тем временем украинские территориальные центры комплектования (ТЦК, переименованные военкоматы) с начала СВО объявили в розыск более полумиллиона мужчин, подозреваемых в уклонении. Об этом заявила представитель Сухопутных войск ВСУ Наталья Киндратив. По её словам, их розыском занимается Нацполиция Украины.Верховная Рада Украины 9 января попыталась внести свою лепту в пополнение редеющих рядов ВСУ. Депутаты проголосовали за законопроект, который позволяет женщинам добровольно проходить базовую военную подготовку и становиться на воинский учёт.Также украинские парламентарии проголосовали за продление до 1 марта 2025 года срока добровольного возвращения на службу военнослужащих, самовольно оставивших части прохождения военной службы (СОЧ). Об этом с удовлетворением сообщила заместитель главы Офиса Президента Ирина Верещук.Бои на КурщинеВСУ несут тяжёлые потери в Курской области и Донбассе, констатировало Минобороны России в своих сообщениях 9 января. Так, информируя о разгроме украинских подразделений на Курщине при проведении контртеррористической операции (КТО), в Министерстве отметили, что бойцы группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям противника.В частности, поражениия нанесены танковой, двум механизированным, двум десантно-штурмовым бригадам и двум бригадам теробороны ВСУ в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Зазулевка, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино, Николаевка, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное.Армия России ударами авиации и артиллерии поразила живую силу и технику противника в районах населённых пунктов Бондаревка, Веселовка, Гончаровка, Гуево, Кругленькое, Кубаткин, Локня, Мартыновка, Мирный, Никольский, Погребки, Русское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Богдановка, Водолаги, Журавка и Мирополье в Сумской области."За сутки потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийское орудие, четыре миномета, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", – сказано в сообщении Минобороны.По данным МО, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 50310 военнослужащих, 294 танка, 218 боевых машин пехоты, 161 бронетранспортер, 1517 боевых бронированных машин, 1435 автомобилей, 348 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня. В их числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин.Также среди потерь ВСУ на Курском направлении значатся 90 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения. По данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли также одну установку разминирования УР-77, а также семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.В сводке от 9 января отметило, что подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. При этом ВСУ потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль.Следствие над террористами и коррупционерамиСледственный комитет России сообщил 9 января о возбуждении уголовного дела в отношении украинских военнослужащих, причастных к минометному обстрелу поселка Тёткино Глушковского района Курской области. Ведомство квалифицировало это как теракт против мирного населения."Установлено, что 8 января 2025 года боевики ВФУ, используя артиллерийское орудие, произвели целенаправленный обстрел поселка Теткино Глушковского района Курской области, где находились мирные жители. В результате указанных преступных действий ранен мирный житель", – сказано в официальном сообщении.СК РФ проинформировал также о направлении в суд уголовного дела в отношении бывшего начальника управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа."Следствием установлено, что в 2019 году в рамках исполнения государственного оборонного заказа Минобороны России заключило с директором АО "Чебоксарский завод "Металлист" Сергеем Червяковым многомиллионный контракт на производство опытно-конструкторских работ. В 2020 году Вертелецкий и его подчиненный Евгений Макеев получили взятки от Червякова на сумму более 1,8 миллионов рублей за приемку работ ненадлежащего качества. В результате преступных действий Вертелецкого государству причинен ущерб на сумму свыше 73 миллионов рублей", – рассказали в следственном ведомстве.Вертелецкий содержится под стражей, на его имущество наложен арест. Его судьбу решит 2-й Западный окружной военный суд. Уголовное дело в отношении Червякова рассматривается в Хамовническом районом суде Москвы, а Макееву уже вынесен приговор.Также на тему перспектив СВО в публикации высказался Михаил Павлив: Если экс-главком ВСУ Залужный пойдет на выборы, Зеленский разыграет казахстанский вариант

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