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Россиянин готовил диверсию на Транссибе под руководством украинской террористической организации — ФСБ

Россиянин готовил диверсию на Транссибе под руководством украинской террористической организации — ФСБ - 09.01.2025 Украина.ру

Россиянин готовил диверсию на Транссибе под руководством украинской террористической организации — ФСБ

Жителя Приамурья задержали по подозрению в подготовке диверсии на Транссибе под руководством украинской террористической организации. Об этом сообщило управление ФСБ России по Амурской области

2025-01-09T09:18

2025-01-09T09:18

2025-01-09T09:18

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По данным ведомства, 39-летний мужчина являлся последователем и сторонником запрещенной в России организации. Он переписывался с представителем украинской террористической организации через мессенджер, чтобы получить знания и навыки по минно-подрывному делу, а также приобрел компоненты для производства самодельного взрывного устройства. В октябре, после того как с ним связался куратор, мужчина предложил совершить диверсионно-террористический акт на железнодорожном перегоне Белогорск - Украина Амурской области.После диверсии амурчанин планировал уехать на Украину и участвовать в боевых действиях на стороне запрещенной в России терорганизации против Вооруженных Сил РФ.В отношении него возбудили дела о приготовлении к диверсии и участии в деятельности организации, которая в России признана террористической. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.

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новости, россия, фсб, украина, белогорск, сбу