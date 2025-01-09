Россиянин готовил диверсию на Транссибе под руководством украинской террористической организации — ФСБ - 09.01.2025 Украина.ру
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Россиянин готовил диверсию на Транссибе под руководством украинской террористической организации — ФСБ
Россиянин готовил диверсию на Транссибе под руководством украинской террористической организации — ФСБ - 09.01.2025 Украина.ру
Россиянин готовил диверсию на Транссибе под руководством украинской террористической организации — ФСБ
Жителя Приамурья задержали по подозрению в подготовке диверсии на Транссибе под руководством украинской террористической организации. Об этом сообщило управление ФСБ России по Амурской области
2025-01-09T09:18
2025-01-09T09:18
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По данным ведомства, 39-летний мужчина являлся последователем и сторонником запрещенной в России организации. Он переписывался с представителем украинской террористической организации через мессенджер, чтобы получить знания и навыки по минно-подрывному делу, а также приобрел компоненты для производства самодельного взрывного устройства. В октябре, после того как с ним связался куратор, мужчина предложил совершить диверсионно-террористический акт на железнодорожном перегоне Белогорск - Украина Амурской области.После диверсии амурчанин планировал уехать на Украину и участвовать в боевых действиях на стороне запрещенной в России терорганизации против Вооруженных Сил РФ.В отношении него возбудили дела о приготовлении к диверсии и участии в деятельности организации, которая в России признана террористической. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, ФСБ, Украина, Белогорск, СБУ

Россиянин готовил диверсию на Транссибе под руководством украинской террористической организации — ФСБ

09:18 09.01.2025
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк
© ЦОС ФСБ РФ
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Жителя Приамурья задержали по подозрению в подготовке диверсии на Транссибе под руководством украинской террористической организации. Об этом сообщило управление ФСБ России по Амурской области
По данным ведомства, 39-летний мужчина являлся последователем и сторонником запрещенной в России организации.
Он переписывался с представителем украинской террористической организации через мессенджер, чтобы получить знания и навыки по минно-подрывному делу, а также приобрел компоненты для производства самодельного взрывного устройства. В октябре, после того как с ним связался куратор, мужчина предложил совершить диверсионно-террористический акт на железнодорожном перегоне Белогорск - Украина Амурской области.
"УФСБ России по Амурской области пресечена противоправная деятельность жителя Приамурья, готовившего диверсионный акт на участке Транссибирской магистрали, имеющей ключевое значение для бесперебойного федерального транспортного сообщения", - говорится в сообщении.
После диверсии амурчанин планировал уехать на Украину и участвовать в боевых действиях на стороне запрещенной в России терорганизации против Вооруженных Сил РФ.
В отношении него возбудили дела о приготовлении к диверсии и участии в деятельности организации, которая в России признана террористической. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
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