https://ukraina.ru/20250109/1060150199.html

Главное за ночь 9 января

Главное за ночь 9 января - 09.01.2025 Украина.ру

Главное за ночь 9 января

ВС РФ продолжили уничтожать объекты противника на Украине. Цели были поражены в Кременчуге, Кривом Роге, Полтаве, Черкассах, а также в Днепропетровской,... Украина.ру, 09.01.2025

2025-01-09T08:06

2025-01-09T08:06

2025-01-09T08:06

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китай

украина

владимир рогов

андрей марочко

михаил онуфриенко

вооруженные силы украины

фсб

новости

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ВС РФ продолжили уничтожать объекты противника на Украине. Цели были поражены в Кременчуге, Кривом Роге, Полтаве, Черкассах, а также в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.Силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских БПЛА, — Минобороны РФ. В том числе пять беспилотников уничтожено над Белгородской областью, один – над Брянской, и девять – над Краснодарским краем.Российские силы начали зачистку от разрозненных групп ВСУ села Славянка в ДНР, севернее недавно освобожденного города Курахово, сообщил Владимир Рогов.ВС РФ продвинулись и расширили плацдарм в населенном пункте Двуречная на Купянском участке фронта, информировал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.В результате падения обломков БПЛА в кубанской станице Петровской повреждено частное домовладение, пострадавших нет, — губернатор.ФСБ задержала жителя Приамурья, подозреваемого в подготовке диверсии на Транссибе под руководством украинской террористической организации. После диверсии предатель планировал отправиться воевать за ВСУ.Торговое представительство РФ в КНР в ближайшей перспективе планирует открыть отделение в Харбине китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, — заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале "Операция в сто тысяч бойцов": Онуфриенко о перспективах перехода ВС РФ к масштабному наступлению на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, китай, украина, владимир рогов, андрей марочко, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, фсб, новости