Главное за ночь 9 января
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б" ЦВО на Красноармейском направлении
ВС РФ продолжили уничтожать объекты противника на Украине. Цели были поражены в Кременчуге, Кривом Роге, Полтаве, Черкассах, а также в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.
Силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских БПЛА, — Минобороны РФ. В том числе пять беспилотников уничтожено над Белгородской областью, один – над Брянской, и девять – над Краснодарским краем.
Российские силы начали зачистку от разрозненных групп ВСУ села Славянка в ДНР, севернее недавно освобожденного города Курахово, сообщил Владимир Рогов.
ВС РФ продвинулись и расширили плацдарм в населенном пункте Двуречная на Купянском участке фронта, информировал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В результате падения обломков БПЛА в кубанской станице Петровской повреждено частное домовладение, пострадавших нет, — губернатор.
ФСБ задержала жителя Приамурья, подозреваемого в подготовке диверсии на Транссибе под руководством украинской террористической организации. После диверсии предатель планировал отправиться воевать за ВСУ.
Торговое представительство РФ в КНР в ближайшей перспективе планирует открыть отделение в Харбине китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, — заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале "Операция в сто тысяч бойцов": Онуфриенко о перспективах перехода ВС РФ к масштабному наступлению на сайте Украина.ру.