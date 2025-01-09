Главное за ночь 9 января - 09.01.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 9 января
Главное за ночь 9 января - 09.01.2025 Украина.ру
Главное за ночь 9 января
ВС РФ продолжили уничтожать объекты противника на Украине. Цели были поражены в Кременчуге, Кривом Роге, Полтаве, Черкассах, а также в Днепропетровской,... Украина.ру, 09.01.2025
2025-01-09T08:06
2025-01-09T08:06
россия
китай
украина
владимир рогов
андрей марочко
михаил онуфриенко
вооруженные силы украины
фсб
новости
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ВС РФ продолжили уничтожать объекты противника на Украине. Цели были поражены в Кременчуге, Кривом Роге, Полтаве, Черкассах, а также в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.Силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских БПЛА, — Минобороны РФ. В том числе пять беспилотников уничтожено над Белгородской областью, один – над Брянской, и девять – над Краснодарским краем.Российские силы начали зачистку от разрозненных групп ВСУ села Славянка в ДНР, севернее недавно освобожденного города Курахово, сообщил Владимир Рогов.ВС РФ продвинулись и расширили плацдарм в населенном пункте Двуречная на Купянском участке фронта, информировал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.В результате падения обломков БПЛА в кубанской станице Петровской повреждено частное домовладение, пострадавших нет, — губернатор.ФСБ задержала жителя Приамурья, подозреваемого в подготовке диверсии на Транссибе под руководством украинской террористической организации. После диверсии предатель планировал отправиться воевать за ВСУ.Торговое представительство РФ в КНР в ближайшей перспективе планирует открыть отделение в Харбине китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, — заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале "Операция в сто тысяч бойцов": Онуфриенко о перспективах перехода ВС РФ к масштабному наступлению на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, китай, украина, владимир рогов, андрей марочко, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, фсб, новости
Россия, Китай, Украина, Владимир Рогов, Андрей Марочко, Михаил Онуфриенко, Вооруженные силы Украины, ФСБ, Новости

Главное за ночь 9 января

08:06 09.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б" ЦВО на Красноармейском направлении
Стрельба снарядами Краснополь из гаубицы 2А65 Мста-Б ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВС РФ продолжили уничтожать объекты противника на Украине. Цели были поражены в Кременчуге, Кривом Роге, Полтаве, Черкассах, а также в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.
Силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских БПЛА, — Минобороны РФ. В том числе пять беспилотников уничтожено над Белгородской областью, один – над Брянской, и девять – над Краснодарским краем.
Российские силы начали зачистку от разрозненных групп ВСУ села Славянка в ДНР, севернее недавно освобожденного города Курахово, сообщил Владимир Рогов.
ВС РФ продвинулись и расширили плацдарм в населенном пункте Двуречная на Купянском участке фронта, информировал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В результате падения обломков БПЛА в кубанской станице Петровской повреждено частное домовладение, пострадавших нет, — губернатор.
ФСБ задержала жителя Приамурья, подозреваемого в подготовке диверсии на Транссибе под руководством украинской террористической организации. После диверсии предатель планировал отправиться воевать за ВСУ.
Торговое представительство РФ в КНР в ближайшей перспективе планирует открыть отделение в Харбине китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, — заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале "Операция в сто тысяч бойцов": Онуфриенко о перспективах перехода ВС РФ к масштабному наступлению на сайте Украина.ру.
 
РоссияКитайУкраинаВладимир РоговАндрей МарочкоМихаил ОнуфриенкоВооруженные силы УкраиныФСБНовости
 
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09:18Россиянин готовил диверсию на Транссибе под руководством украинской террористической организации — ФСБ
09:00Нецензурный Зеленский, успехи ВС РФ, потери Европы в конфликте. Главное на Украине на утро 9 января
08:06Главное за ночь 9 января
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