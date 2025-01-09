Борьба с культурным наследием и имитация его защиты. Что происходит в Одессе - 09.01.2025 Украина.ру
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Борьба с культурным наследием и имитация его защиты. Что происходит в Одессе
Борьба с культурным наследием и имитация его защиты. Что происходит в Одессе - 09.01.2025 Украина.ру
Борьба с культурным наследием и имитация его защиты. Что происходит в Одессе
В Южной Пальмире на текущей неделе был побит температурный рекорд – столбики термометров поднимались до +12 градусов. Сразу же оживились в городе военкомы-людоловы и политические деятели всех оттенков националистического спектра.
2025-01-09T06:10
2025-01-09T06:10
одесса
россия
франция
геннадий труханов
владимир зеленский
владимир высоцкий
офис президента
юнеско
вооруженные силы украины
эксклюзив
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В городе запахло приближающимися выборами и активизировалось противостояние между городской и центральной властью – губернатором Олегом Кипером и мэром Геннадием Трухановым.Труханов пытается в очередной раз охмурять одесситов, имитируя борьбу за самобытность города, а губернатор делает ставки на поддержку центральной власти и боевиков-националистов. Губернатор Олег Кипер на днях в интервью рассказал, что противостояние с мэрией доходит подчас до нецензурных оскорблений и разговоров на повышенных тонах, но касается это лишь гуманитарных вопросов (украинизации и сноса памятников), но в вопросах поддержки ВСУ у них наблюдается трогательное единство.Кипер также жалуется, что политические агитаторы уже начали ходить "по нашим одесским дворикам", хотя не видит признаков окончания войны и военного положения. Тем не менее, по его словам, все политические силы уже живут предчувствием выборов.Противостояние мэрии и губернатора происходит и по поводу логотипа города. Старый логотип в форме якоря был разработан студией российского дизайнера Артемия Лебедева, поэтому он стал неугоден националистам. Однако новый логотип в виде щита с орнаментом вышиванки не приживается. В начале января мэр Труханов заявил, что они будут использовать старый логотип, поскольку именно он узнаваем для туристов, а это вопрос доходов в городской бюджет.По сути, Труханов и Кипер лишь играют роль доброго и злого полицейского для одесситов на фоне тотальной мобилизации мужского населения города.Впрочем, одесситы сглотнули и снос памятника Владимиру Высоцкому в новогоднюю ночь, который стоял возле Одесской киностудии."Черти, снявшие тайком, ночью памятник Высоцкому в Одессе, неспособны к созиданию, только к разрушению. Петлюровщина - это идеология конца, смерти и разрушения", - пишет бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, переобувшийся после выезда заграницу.Мэрия под управлением Труханова выделила 300 000 гр на демонтаж памятников, связанных с Россией или Советским Союзом. Однако у губернатора Кипера были недовольны тем, что в списке под снос нет памятника Пушкину, которые был поставлен еще до революции на пожертвования жителей города. В мэрии ссылались на устав ЮНЕСКО, поскольку центр города внесли в список культурного наследия, что формально не позволяет менять облик города."Если мы вошли в ЮНЕСКО, то должны принимать то, что у этого региона есть свои особенности, такая у нас история, и не надо ничего выдумывать. Хорошо, Пушкин вам напоминает империю. А Дюк не напоминает? А де Рибас не напоминает? Потемкинская лестница? Оперный театр?", - рассказывает Труханов, собравшийся на выборы на четвертый срок. После чего тут же заявляет, что Одесса – чисто украинский город, а врагом своим он считает Российскую Федерацию.Тем не менее, радикальные националисты, которые рядятся под общественных активистов, недовольны даже переносом отдельных памятников в хранилище вместо варварского их уничтожения. Они полагают, что памятники просто припрятали до прихода русских."Особенность деколонизации "па-адесски": русские памятники не убирают, а прячут от "радикалонацикофашистов" к лучшим временам, когда "наши придут", когда все это закончится", - негодует одесский националист и псевдоисторик Александр Музычко (не путать с Александром Музычко, нацистом, убитым в 2014 году).Борьба с Одессой и одесситами у националистов принимает подчас гротескные формы: где-то в закрытом газетном киоске на витрине углядели старый журнал с портретом российского президента, а где-то на баночке кабачковой икры видели надписи на русском и украинском языках.На международных конференциях и в опросах "жителей", которые мелькают в телемарафоне, всегда можно узнать один и тот же набор штатных "одесситов" - буквально два десятка националистов, которые высказываются от имени всего миллионного города.Последнее время эти "одесситы" часто выражают желание, чтобы в Одессу зашли французы и британцы. Это "мнение" полностью совпадает с позицией Офиса президента. В начале января Зеленский в эфире телемарафона звал в Одессу французские корабли и крупный сухопутный контингент.В своем новом интервью Максу Либерману Зеленский в перерывах между нецензурными оскорблениями, откровенно лицемерил, рассказывая американцу, что он якобы любит Одессу за национальное разнообразие, за историю этого города и своеобразный акцент его жителей.Тем не менее, практика последних лет показывает, что он ее ненавидит и даже мстит ей, уничтожая это разнообразие, уничтожая исторические памятники и мужское население города, чтобы превратить его в хутор и продать под военную базу.О том, как при Советском Союзе в Одессе снимали знаменитый фильм - в статье Алексея Стеценко ""Опасные гастроли": как в Одессе снимали революцию с цыганами и канканом"
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Дмитрий Ковалевич
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одесса, россия, франция, геннадий труханов, владимир зеленский, владимир высоцкий, офис президента, юнеско, вооруженные силы украины, эксклюзив
Одесса, Россия, Франция, Геннадий Труханов, Владимир Зеленский, Владимир Высоцкий, Офис президента, ЮНЕСКО, Вооруженные силы Украины, Эксклюзив

Борьба с культурным наследием и имитация его защиты. Что происходит в Одессе

06:10 09.01.2025
 
© РИА Новости . Галина Кмит / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Галина Кмит
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Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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В Южной Пальмире на текущей неделе был побит температурный рекорд – столбики термометров поднимались до +12 градусов. Сразу же оживились в городе военкомы-людоловы и политические деятели всех оттенков националистического спектра.
В городе запахло приближающимися выборами и активизировалось противостояние между городской и центральной властью – губернатором Олегом Кипером и мэром Геннадием Трухановым.
Труханов пытается в очередной раз охмурять одесситов, имитируя борьбу за самобытность города, а губернатор делает ставки на поддержку центральной власти и боевиков-националистов. Губернатор Олег Кипер на днях в интервью рассказал, что противостояние с мэрией доходит подчас до нецензурных оскорблений и разговоров на повышенных тонах, но касается это лишь гуманитарных вопросов (украинизации и сноса памятников), но в вопросах поддержки ВСУ у них наблюдается трогательное единство.
Кипер также жалуется, что политические агитаторы уже начали ходить "по нашим одесским дворикам", хотя не видит признаков окончания войны и военного положения. Тем не менее, по его словам, все политические силы уже живут предчувствием выборов.
Противостояние мэрии и губернатора происходит и по поводу логотипа города. Старый логотип в форме якоря был разработан студией российского дизайнера Артемия Лебедева, поэтому он стал неугоден националистам. Однако новый логотип в виде щита с орнаментом вышиванки не приживается. В начале января мэр Труханов заявил, что они будут использовать старый логотип, поскольку именно он узнаваем для туристов, а это вопрос доходов в городской бюджет.
По сути, Труханов и Кипер лишь играют роль доброго и злого полицейского для одесситов на фоне тотальной мобилизации мужского населения города.
Впрочем, одесситы сглотнули и снос памятника Владимиру Высоцкому в новогоднюю ночь, который стоял возле Одесской киностудии.
"Черти, снявшие тайком, ночью памятник Высоцкому в Одессе, неспособны к созиданию, только к разрушению. Петлюровщина - это идеология конца, смерти и разрушения", - пишет бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, переобувшийся после выезда заграницу.
Мэрия под управлением Труханова выделила 300 000 гр на демонтаж памятников, связанных с Россией или Советским Союзом. Однако у губернатора Кипера были недовольны тем, что в списке под снос нет памятника Пушкину, которые был поставлен еще до революции на пожертвования жителей города. В мэрии ссылались на устав ЮНЕСКО, поскольку центр города внесли в список культурного наследия, что формально не позволяет менять облик города.
"Если мы вошли в ЮНЕСКО, то должны принимать то, что у этого региона есть свои особенности, такая у нас история, и не надо ничего выдумывать. Хорошо, Пушкин вам напоминает империю. А Дюк не напоминает? А де Рибас не напоминает? Потемкинская лестница? Оперный театр?", - рассказывает Труханов, собравшийся на выборы на четвертый срок. После чего тут же заявляет, что Одесса – чисто украинский город, а врагом своим он считает Российскую Федерацию.
Тем не менее, радикальные националисты, которые рядятся под общественных активистов, недовольны даже переносом отдельных памятников в хранилище вместо варварского их уничтожения. Они полагают, что памятники просто припрятали до прихода русских.
"Особенность деколонизации "па-адесски": русские памятники не убирают, а прячут от "радикалонацикофашистов" к лучшим временам, когда "наши придут", когда все это закончится", - негодует одесский националист и псевдоисторик Александр Музычко (не путать с Александром Музычко, нацистом, убитым в 2014 году).
Борьба с Одессой и одесситами у националистов принимает подчас гротескные формы: где-то в закрытом газетном киоске на витрине углядели старый журнал с портретом российского президента, а где-то на баночке кабачковой икры видели надписи на русском и украинском языках.
На международных конференциях и в опросах "жителей", которые мелькают в телемарафоне, всегда можно узнать один и тот же набор штатных "одесситов" - буквально два десятка националистов, которые высказываются от имени всего миллионного города.
Последнее время эти "одесситы" часто выражают желание, чтобы в Одессу зашли французы и британцы. Это "мнение" полностью совпадает с позицией Офиса президента. В начале января Зеленский в эфире телемарафона звал в Одессу французские корабли и крупный сухопутный контингент.
"Мы должны с вами понимать, что одна-две-три тысячи, просто показательные, они не сработают. Если мы говорим о серьезном контингенте, если мы говорим, например, про Одесский регион, например, про Францию, то говорим не просто про контингент, мы тогда должны говорить и про флот – как воздушный, так и морской", - вещал Зеленский.
В своем новом интервью Максу Либерману Зеленский в перерывах между нецензурными оскорблениями, откровенно лицемерил, рассказывая американцу, что он якобы любит Одессу за национальное разнообразие, за историю этого города и своеобразный акцент его жителей.
Тем не менее, практика последних лет показывает, что он ее ненавидит и даже мстит ей, уничтожая это разнообразие, уничтожая исторические памятники и мужское население города, чтобы превратить его в хутор и продать под военную базу.
О том, как при Советском Союзе в Одессе снимали знаменитый фильм - в статье Алексея Стеценко ""Опасные гастроли": как в Одессе снимали революцию с цыганами и канканом"
 
ОдессаРоссияФранцияГеннадий ТрухановВладимир ЗеленскийВладимир ВысоцкийОфис президентаЮНЕСКОВооруженные силы УкраиныЭксклюзив
 
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