https://ukraina.ru/20250108/1060142522.html

Хочет перемирия, критикует "бусификацию" и бредит роботами. Чем занимается неонацист Андрей Билецкий

Хочет перемирия, критикует "бусификацию" и бредит роботами. Чем занимается неонацист Андрей Билецкий - 08.01.2025 Украина.ру

Хочет перемирия, критикует "бусификацию" и бредит роботами. Чем занимается неонацист Андрей Билецкий

В начале января в информационном пространстве Украины снова часто замелькал известный неонацист и основатель "Азова" Андрей Билецкий по кличке "Белый вождь". Украинские эксперты и комментаторы связывают это с приближением выборов, на которых Билецкий, вероятно, захочет вернуться в парламент или даже замахнуться на военный переворот.

2025-01-08T12:05

2025-01-08T12:05

2025-01-08T12:05

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андрей билецкий

игорь мосийчук

валерий залужный

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"азов"

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Сейчас он в звании полковника числится командиром распиаренной 3-й штурмовой бригады (3 ОШМБР), состоящей из нацистов "Азова". Еще осенью он представлял свой "план победы", который сводился к поражению РФ и ее длительной неспособности вести любые военные действия.Однако в начале января он внезапно поддержал заключение перемирия с РФ на любых условиях, чтобы заняться модернизацией армии и государства. "Если будет перемирие на любых условиях, 20 января или когда-то, в этом нет ничего плохого, если мы займемся модернизацией страны и силового блока. Если будет перемирие, ничего катастрофического ровным счетом не произойдет, кроме того, если мы впадем в анархию, в бесконечную войну и решение вопросов, кто больше воевал, кто больший герой, кто больший волонтер и кто больше любил Украину последние три года", - заявил Билецкий в интервью журналистке Наталье Мосийчук.Украинская журналистка Мирослава Бердник выразила даже удивление, как внезапно людоеды могут превращаться в миротворцев. Объяснением такой смены позиции может быть именно желание участвовать в избирательном процессе, который может начаться только после отмены военного положения.Билецкий признает, что даже подконтрольные ему неонацисты чаще отказываются идти в бой, поскольку с избранием Дональда Трампа для них на горизонте замаячило перемирие, а им было бы обидно погибнуть в последние дни боевых действий. "Есть много людей, которые верят в этот "праздник" [перемирие] и, соответственно, думают: "Нам бы день простоять, ночь продержаться", как Мальчиш-Кибальчиш советский. Они себе думают: "Я так распланирую, чтобы до конца января продержаться", - рассказывает Билецкий о настроениях, царящих среди украинских военных.Сами по себе разговоры о перемирии, по его словам, демотивируют, но через несколько дней он и сам заговорил о перемирии.Однако другие украинские комментаторы усматривают в его "миротворческой" позиции осознание истощенности и усталости в рядах ВСУ, включая подконтрольных ему неонацистов.В интервью той же пропагандистке Мосийчук он признал, что в обществе фактически ненавидят военкомов (ТЦК) и негативно реагируют даже на военную форму. "Я считаю, что в города лучше выезжать не в форме из-за всего этого страха и истерики, связанной с военкоматами. Люди часто с настороженностью относятся к тем, кто в форме. И я знаю, что многим это на самом деле больно и неприятно", - рассказывает неонацист.Критикует он и сами методы мобилизации, которые поставляют в ВСУ людей, неспособных выполнять боевые задачи. "Вы не найдете среди военных больших поклонников всех этих мероприятий. По простой причине: что потом делать с этим "тигром" сержанту, офицеру или бойцу, которому такого "орла" дали в отделение? Иногда от него проблем на порядок больше, чем пользы", - добавил Билецкий.По его мнению, мотивировать служить украинцев необходимо качественной боевой подготовкой, а не ее имитацией, достойным обеспечением и опытными командирами, которые берегут жизни своих бойцов. И, похоже, одним из таких он считает себя.Билецкий чувствует настроения в обществе и пытается подыграть им, показывая себя противником непопулярной "бусификации".О его политических амбициях косвенно свидетельствуют его слова о необходимости привести к власти военных. Только они якобы смогут навести на Украине порядок. При этом он считает, что гражданские, журналисты и младшие по званию военные вообще не должны давать оценку деятельности старших офицеров, а к таковым относится и сам полковник Билецкий.На днях Билецкий также опубликовал колонку в "Украинской правде", где описал свое видение реформы ВСУ. Основной упор он делает на необходимости научно-технического прорыва в области вооружений.В частности он предлагает: адекватный рекрутинг, пересмотр подходов к базовой военной подготовке, создание сержантского корпуса западного образца, радикальное изменение штабной культуры, запрет распыления" войск, переход на дивизии/корпуса, массированное внедрение наземных роботизированных комплексов, изменение тактики применения воздушных беспилотных систем, снижение налогообложения производства ВПК и открытие экспорта оружия.По его словам, все эти модели были испытаны в его Третьей штурмовой. Билецкий, вероятно, сам не заметил, как признался в экспорте оружия, который упоминал в своей модели.Последнее время на Украине многие деятели бредят фантастическими роботами, которые смогут помочь разгромить российскую армию. В начале прошлого года экс-главком ВСУ Валерий Залужный опубликовал колонку в Economist, расписав благие пожелания, чтобы с Россией воевали роботы, а не украинцы. Залужный тогда отметил необходимость некоего технологического скачка, так как украинские солдаты "рано или поздно закончатся".С конца прошлого года Зеленский и его "Слуги народа" тоже стали чаще говорить о роботизированных системах, как о чудо-оружии, которое якобы сможет победить русских. Напоминает это нацистскую пропаганду образца весны 1945 года, когда уже во время штурма Берлина нацисты вселяли в своих сторонников надежду на чудо-оружие.Опальный депутат Александр Дубинский проводит также параллели с "фиолетовым лучом" из рассказа Константина Паустовского, который французы якобы должны были поставить петлюровцам, чтобы остановить Красную армию."У нас новая концепция “фиолетового луча”... называется - роботизированные штурмы. Вот серьезно. В стране, где не могут собрать мину, чтобы она вылетала из ствола миномета, делают ставку на технологический прорыв в виде роботизированных штурмов", - пишет Дубинский. По его мнению, создание таких роботизированных систем сведется лишь к монтажу видео. После этого возникнет еще одна идея, а затем еще одна, пока ставка украинского командования не окажется в Львовской области.Теперь и Билецкий запел ту же песню о "фиолетовом луче", то есть, о роботах, которые победят русских раз уж украинцы заканчиваются, а страны НАТО не спешат вмешиваться.Билецкий будет сейчас чаще примерять на себя овечью шкуру, критиковать насильственную мобилизацию, неэффективность управления войсками и требовать перемирия. Но оно нужно ему для перевооружения, воспитания новых боевиков и возможности попасть во власть, которую он мечтает перестроить по образцу военной диктатуры, чтобы затем начать войну с РФ с новыми силами.О том, что в это время и в связи с украинскими событиями происходит в мировой политике - в статье Захара Виноградова "Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась"

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, россия, берлин, андрей билецкий, игорь мосийчук, валерий залужный, вооруженные силы украины, "азов", впк