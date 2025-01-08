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Воюют с Рождеством, скупают платину и легализуют психические манипуляции. Чем занимается украинская элита

Воюют с Рождеством, скупают платину и легализуют психические манипуляции. Чем занимается украинская элита - 08.01.2025 Украина.ру

Воюют с Рождеством, скупают платину и легализуют психические манипуляции. Чем занимается украинская элита

На этой неделе представители украинской элиты беспокоились по поводу того факта, что большинство украинцев праздновали православное Рождество 7 января. Чиновники и депутаты в своих заявлениях и комментариях всячески пытались дискредитировать верующих, сохранивших верность канонической православной традиции.

2025-01-08T08:41

2025-01-08T08:41

2025-01-08T08:41

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Руководитель Волынской областной военной администрации Григорий Недопад, выступая в луцком соборе раскольнической ПЦУ, заявил, что на Украине, помимо войны с РФ, "идет война за даты". По его мнению, 25 декабря сражается с 7 января. Пятый президент Петр Порошенко под православное Рождество опубликовал фото себя любимого на троне в момент получения томоса в Стамбуле в 2019 году.В то же время клирик раскольнической ПЦУ Ярослав Ясенец призвал украинских людоловов-военкомов молиться Иоанну Воину, чтобы он помогал им ловить уклонистов. Беглый депутат Артем Дмитрук пишет, что Ясенец является действующим "священником" организации Зеленского-Порошенко ПЦУ. Дмитрук также напоминает, что в 2022 году этот же "священник" заявлял, что Третий Рейх якобы спасал мир от зла, и строился "на правильных сакральных принципах".За кулисами комментариев о религии и проклятий в адрес россиян остается распил огромных средств на войне. Стяжательство стало визитной карточкой украинской элиты. Украинский экономист Алексей Кущ пишет, что из 110 млрд долларов прямой бюджетной помощи со стороны западных партнеров Украине с 2022 года, примерно 50% ресурсов или 60 млрд дол пошли на увеличение накоплений бизнеса, элит и примерно 10% населения. Причем происходило это накопление, по его словам, на фоне ужасающей бедности 50% населения, особенно среди внутренних беженцев.Экономист утверждает, что за три года в стране появились "новые богатые, которые пакуют валютный кэш налом". Их он называет "лордами войны" или "некролордами", которые богатеют на гибели простых украинцев.Не гнушаются представители украинской элиты даже копейками. На днях стало известно, что "Укрпочта" взимает с каждой посылки 1 гривну в рамках "принудительной благотворительности". Об этом сообщила нардеп Нина Южанина. Взнос взимают якобы на помощь ВСУ, но Южанина утверждает, что поступает он в частный фонд "Киевская школа экономики", связанный с экс-министром экономики Тимофеем Миловановым. Суммарно фонд получает от этих взносов около 50 млн гр в год. Сама формулировка "принудительная благотворительность" - нечто новое в украинской экономике и отсылает, скорее, к практике гоп-стопа.Об оторванности представителей украинской элиты от народа свидетельствует даже недавняя публикация депутата от партии "Слуга народа" Дмитрия Гурина, который посоветовал украинцам скупать не золото, а платину. В прошлом году этот депутат прославился, как один из инициаторов законопроекта о легализации однополых браков.Его бывший однопартиец депутат Александр Дубинский пишет, что для окружения Зеленского главное – деньги, а за них и сам Зеленский "исполнит любую кадриль". И Соединенным Штатам, по словам депутата, достаточно ввести санкции против нескольких неофициальных лиц, которых он называет кошельками Зе-режима, чтобы посыпался весь режим. "Тут же все остальные разбегутся, как тараканы. А некоторые - сразу побегут сдавать остальных. Я прекрасно знаю цену этим людям. Она – зеро", - пишет Дубинский о своих бывших коллегах.Накануне инаугурации Дональда Трампа украинская элита также обсуждает перспективы мирного соглашения, к которому Киев может склонять новая администрация США. Однако Зеленский в прошлом году утратил легитимность, что подчеркивали представители российской власти. Таким образом, остается спикер Рады Руслан Стефанчук, который может его подписать. Тот же депутат Дубинский уверен, что Стефанчук на это не пойдет и просто сбежит, оставив этот вопрос своим заместителям. Среди этих заместителей он выделяет депутата от "Батькивщины" Елену Кондратюк, которая является ставленницей олигарха Виктора Пинчука. По мнению Дубинского, она все подпишет, чтобы Пинчуку оставили его бизнес, после чего Юлия Тимошенко может заявить, что она якобы принесла Украине мир и пойти в президенты.Вероятно, чтобы эффективнее одурманивать украинцев и внушать им веру в Зеленского, украинские депутаты из "Слуги народа" на этой неделе подали законопроект о легализации гипноза и других методов психологического влияния (пока он разрешен только в специальных медицинских учреждениях). Депутат Максим Бужанский считает, что в итоге в стране расплодятся многочисленные шарлатаны. "Если мы не планируем стать страной шаманов и шарлатанов, то по-моему, немного перебор. Даже если кто-то хочет под занавес легализовать "кашпировских"", - считает нардеп.На этой неделе стало известно, что Украина заняла последнее место в Европе по уровню интеллекта (по результатам IQ-тестов), что является закономерным результатом образовательной реформы и украинизации. Такая деградация общества предоставляет массу возможностей для разного рода шарлатанов, которые смогут дать "Слугам народа" дополнительный источник доходов, поскольку золото им уже надоело и хочется скупать платину.О том, какой логикой руководствуются главные политические игроки - в статье Захара Виноградова "Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась"

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