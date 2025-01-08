"Кустарными методами мы не справимся": Садулаев о профессиональных подходах к РЭБ - 08.01.2025 Украина.ру
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"Кустарными методами мы не справимся": Садулаев о профессиональных подходах к РЭБ
"Кустарными методами мы не справимся": Садулаев о профессиональных подходах к РЭБ - 08.01.2025 Украина.ру
"Кустарными методами мы не справимся": Садулаев о профессиональных подходах к РЭБ
Бороться с дронами в российской армии должны не водители "буханок" и не мотострелки, а профессионалы, знающие все технические нюансы работы беспилотников, РЭБ и РЭР
2025-01-08T08:26
2025-01-08T08:26
новости
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев.По его словам, для достижения действительно хороших результатов в сфере защиты от дронов недостаточно купольного или ранцевого РЭБ, которые российские бойцы приобретают в надежде, что он убережет их от БПЛА.Публицист отметил, что "кустарными методами мы с ними не справимся, нам нужен системный подход". Поэтому Россия должна свести РЭБ и РЭР в отдельные подразделения, оснащенные средствами подавления, которые работают на большом количестве частот и с большой мощностью."То есть бороться с дронами у нас должны не водители "буханок" и не мотострелки, а профессионалы, знающие все технические нюансы работы беспилотников, РЭБ и РЭР. &lt;…&gt; Опыт подразделений знакомыми с системой нужно изучить, систематизировать и внедрить во все наши войска", — резюмировал собеседник издания.Ранее издание Украина.ру уже поднимало тема по поводу систематизации работы войск БПЛА — подробнее об этом в интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из СирииПолный текст интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну
https://ukraina.ru/20241226/1059972456.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф, бпла, дроны, рэб, детали
Новости, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, БПЛА, дроны, РЭБ, детали

"Кустарными методами мы не справимся": Садулаев о профессиональных подходах к РЭБ

08:26 08.01.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Бороться с дронами в российской армии должны не водители "буханок" и не мотострелки, а профессионалы, знающие все технические нюансы работы беспилотников, РЭБ и РЭР
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев.
По его словам, для достижения действительно хороших результатов в сфере защиты от дронов недостаточно купольного или ранцевого РЭБ, которые российские бойцы приобретают в надежде, что он убережет их от БПЛА.
"Они возят с собой какое-то одно устройство и время от времени включают его. Но они делают это непрофессионально. Скажем, водитель "буханки" поставил прибор на крышу. Поехал, дрон-детектор запищал, он включил кнопку и вроде как РЭБ работает. На самом же деле вражеские БПЛА проходят эту защиту и поражают наши цели", — рассказал Садулаев.
Публицист отметил, что "кустарными методами мы с ними не справимся, нам нужен системный подход". Поэтому Россия должна свести РЭБ и РЭР в отдельные подразделения, оснащенные средствами подавления, которые работают на большом количестве частот и с большой мощностью.
"То есть бороться с дронами у нас должны не водители "буханок" и не мотострелки, а профессионалы, знающие все технические нюансы работы беспилотников, РЭБ и РЭР. <…> Опыт подразделений знакомыми с системой нужно изучить, систематизировать и внедрить во все наши войска", — резюмировал собеседник издания.
Ранее издание Украина.ру уже поднимало тема по поводу систематизации работы войск БПЛА — подробнее об этом в интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии
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Полный текст интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну
 
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