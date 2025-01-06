https://ukraina.ru/20250106/1060127278.html

США могут надавить на Украину, но к концу 2025-го возможна стремительная эскалация - прогноз РАН

США могут надавить на Украину, но к концу 2025-го возможна стремительная эскалация - прогноз РАН - 06.01.2025 Украина.ру

США могут надавить на Украину, но к концу 2025-го возможна стремительная эскалация - прогноз РАН

Вашингтон может склонить Киев к переговорам, однако это не исключает возможной эскалации конфликта во второй половине 2025 года. Такой неоднозначный прогноз сделан в свежем докладе Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН

2025-01-06T11:18

2025-01-06T11:18

2025-01-06T11:18

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Зеленский: "Стамбульских соглашений" никогда не существовало. Был ультиматум России"В то же время в документе отмечается, что Москва никак не зависит от Вашингтона и в случае, если ей будут выдвинуты неприемлемые условия, возможно раскручивание американской стороной нового эскалационного витка с целью оказать давление на Россию."Однако вероятность того, что российские власти пойдут на серьезные уступки, невелика. Поддержание стабильности внутри страны и сохранение сформировавшегося консенсуса, ориентированного на достижение хотя бы минимальных условий победы (а именно таковыми озвученные в июне 2024 года президентом РФ и являются), будут превалировать над размытыми формулировками ("невключения Украины в НАТО" в ближайшие 10 или чуть более лет, "ослабления" или "снятия" антироссийских санкций, которые легко ввести снова, и т. д.)", - уточняется в докладе РАН.В худшем случае, говорится в прогнозе, во второй половине 2025 года не исключен сценарий стремительной эскалации конфликта вокруг Украины и формирование масштабного международного военно-политического кризиса.В материале уточняется, что путь к прочному урегулированию ситуации может возникнуть благодаря более широкому соглашению о контурах европейской безопасности, и масштабные геополитические договоренности будут предшествовать решению украинского вопроса.Во время "Прямой линии", прошедшей 19 декабря, Путин подчеркнул, что у России нет предварительных условий для начала переговоров с Украиной, российская сторона готова вести диалог "на базе того, о чем мы договорились в ходе переговоров в Стамбуле, и исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня".Путин также подчеркнул, что подписывать соответствующие документы со стороны Киева должны представители легитимной власти, "а легитимным является Рада и председатель Рады... это чисто формальный юридический вопрос... если дойдем до подписания документов".Предварительных условий у РФ нет, но есть загвоздка. Путин рассказал о возможных переговорах с КиевомРазговоры о скором выходе сторон украинского конфликта на переговоры в последнее время набирают обороты. Причина - заявления вновь избранного президента США Дональда Трампа о твердом намерении завершить конфликт на Украине.Другие новости: Официально: Курахово освобождено.

https://ukraina.ru/20241230/1060034342.html

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новости, украина, киев, россия, владимир путин, дональд трамп, верховная рада, нато, эскалация, военная эскалация, конфликт