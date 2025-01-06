США могут надавить на Украину, но к концу 2025-го возможна стремительная эскалация - прогноз РАН
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град" на Красноармейском направлении СВО
Вашингтон может склонить Киев к переговорам, однако это не исключает возможной эскалации конфликта во второй половине 2025 года. Такой неоднозначный прогноз сделан в свежем докладе Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН
"В случае, если Киев не проявит готовности к компромиссу, не исключено оказание Вашингтоном давления с целью коррекции позиции украинского руководства, прежде всего, ограничение финансовой и военной помощи, а также проведение выборов (президент и Верховная рада исчерпали сроки полномочий в 2024 году). Склонить Киев к серьезным компромиссам будет непросто", - говорится в докладе.
"Однако вероятность того, что российские власти пойдут на серьезные уступки, невелика. Поддержание стабильности внутри страны и сохранение сформировавшегося консенсуса, ориентированного на достижение хотя бы минимальных условий победы (а именно таковыми озвученные в июне 2024 года президентом РФ и являются), будут превалировать над размытыми формулировками ("невключения Украины в НАТО" в ближайшие 10 или чуть более лет, "ослабления" или "снятия" антироссийских санкций, которые легко ввести снова, и т. д.)", - уточняется в докладе РАН.
В худшем случае, говорится в прогнозе, во второй половине 2025 года не исключен сценарий стремительной эскалации конфликта вокруг Украины и формирование масштабного международного военно-политического кризиса.
В материале уточняется, что путь к прочному урегулированию ситуации может возникнуть благодаря более широкому соглашению о контурах европейской безопасности, и масштабные геополитические договоренности будут предшествовать решению украинского вопроса.
"Этот процесс вряд ли будет стремительным и потому, вероятно, выйдет за пределы прогнозного периода (2025 года)", - подчеркивается в документе.
Во время "Прямой линии", прошедшей 19 декабря, Путин подчеркнул, что у России нет предварительных условий для начала переговоров с Украиной, российская сторона готова вести диалог "на базе того, о чем мы договорились в ходе переговоров в Стамбуле, и исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня".
Разговоры о скором выходе сторон украинского конфликта на переговоры в последнее время набирают обороты. Причина - заявления вновь избранного президента США Дональда Трампа о твердом намерении завершить конфликт на Украине.
30 декабря 2024, 06:30Линия та же, мотивация другая: эксперт высказался об украинской роли ТрампаПолитика вновь избранного президента США Дональда Трампа непредсказуема и сиюминутна. Это значит, что никаких ожиданий строить на его счет не следует. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин
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