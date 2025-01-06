США могут надавить на Украину, но к концу 2025-го возможна стремительная эскалация - прогноз РАН - 06.01.2025 Украина.ру
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США могут надавить на Украину, но к концу 2025-го возможна стремительная эскалация - прогноз РАН
США могут надавить на Украину, но к концу 2025-го возможна стремительная эскалация - прогноз РАН - 06.01.2025 Украина.ру
США могут надавить на Украину, но к концу 2025-го возможна стремительная эскалация - прогноз РАН
Вашингтон может склонить Киев к переговорам, однако это не исключает возможной эскалации конфликта во второй половине 2025 года. Такой неоднозначный прогноз сделан в свежем докладе Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН
2025-01-06T11:18
2025-01-06T11:18
новости
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россия
владимир путин
дональд трамп
верховная рада
нато
эскалация
военная эскалация
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Зеленский: "Стамбульских соглашений" никогда не существовало. Был ультиматум России"В то же время в документе отмечается, что Москва никак не зависит от Вашингтона и в случае, если ей будут выдвинуты неприемлемые условия, возможно раскручивание американской стороной нового эскалационного витка с целью оказать давление на Россию."Однако вероятность того, что российские власти пойдут на серьезные уступки, невелика. Поддержание стабильности внутри страны и сохранение сформировавшегося консенсуса, ориентированного на достижение хотя бы минимальных условий победы (а именно таковыми озвученные в июне 2024 года президентом РФ и являются), будут превалировать над размытыми формулировками ("невключения Украины в НАТО" в ближайшие 10 или чуть более лет, "ослабления" или "снятия" антироссийских санкций, которые легко ввести снова, и т. д.)", - уточняется в докладе РАН.В худшем случае, говорится в прогнозе, во второй половине 2025 года не исключен сценарий стремительной эскалации конфликта вокруг Украины и формирование масштабного международного военно-политического кризиса.В материале уточняется, что путь к прочному урегулированию ситуации может возникнуть благодаря более широкому соглашению о контурах европейской безопасности, и масштабные геополитические договоренности будут предшествовать решению украинского вопроса.Во время "Прямой линии", прошедшей 19 декабря, Путин подчеркнул, что у России нет предварительных условий для начала переговоров с Украиной, российская сторона готова вести диалог "на базе того, о чем мы договорились в ходе переговоров в Стамбуле, и исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня".Путин также подчеркнул, что подписывать соответствующие документы со стороны Киева должны представители легитимной власти, "а легитимным является Рада и председатель Рады... это чисто формальный юридический вопрос... если дойдем до подписания документов".Предварительных условий у РФ нет, но есть загвоздка. Путин рассказал о возможных переговорах с КиевомРазговоры о скором выходе сторон украинского конфликта на переговоры в последнее время набирают обороты. Причина - заявления вновь избранного президента США Дональда Трампа о твердом намерении завершить конфликт на Украине.Другие новости: Официально: Курахово освобождено.
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новости, украина, киев, россия, владимир путин, дональд трамп, верховная рада, нато, эскалация, военная эскалация, конфликт
Новости, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Верховная Рада, НАТО, эскалация, военная эскалация, конфликт

США могут надавить на Украину, но к концу 2025-го возможна стремительная эскалация - прогноз РАН

11:18 06.01.2025
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Вашингтон может склонить Киев к переговорам, однако это не исключает возможной эскалации конфликта во второй половине 2025 года. Такой неоднозначный прогноз сделан в свежем докладе Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН
"В случае, если Киев не проявит готовности к компромиссу, не исключено оказание Вашингтоном давления с целью коррекции позиции украинского руководства, прежде всего, ограничение финансовой и военной помощи, а также проведение выборов (президент и Верховная рада исчерпали сроки полномочий в 2024 году). Склонить Киев к серьезным компромиссам будет непросто", - говорится в докладе.
Зеленский: "Стамбульских соглашений" никогда не существовало. Был ультиматум России"
В то же время в документе отмечается, что Москва никак не зависит от Вашингтона и в случае, если ей будут выдвинуты неприемлемые условия, возможно раскручивание американской стороной нового эскалационного витка с целью оказать давление на Россию.
"Однако вероятность того, что российские власти пойдут на серьезные уступки, невелика. Поддержание стабильности внутри страны и сохранение сформировавшегося консенсуса, ориентированного на достижение хотя бы минимальных условий победы (а именно таковыми озвученные в июне 2024 года президентом РФ и являются), будут превалировать над размытыми формулировками ("невключения Украины в НАТО" в ближайшие 10 или чуть более лет, "ослабления" или "снятия" антироссийских санкций, которые легко ввести снова, и т. д.)", - уточняется в докладе РАН.
В худшем случае, говорится в прогнозе, во второй половине 2025 года не исключен сценарий стремительной эскалации конфликта вокруг Украины и формирование масштабного международного военно-политического кризиса.
В материале уточняется, что путь к прочному урегулированию ситуации может возникнуть благодаря более широкому соглашению о контурах европейской безопасности, и масштабные геополитические договоренности будут предшествовать решению украинского вопроса.
"Этот процесс вряд ли будет стремительным и потому, вероятно, выйдет за пределы прогнозного периода (2025 года)", - подчеркивается в документе.
Во время "Прямой линии", прошедшей 19 декабря, Путин подчеркнул, что у России нет предварительных условий для начала переговоров с Украиной, российская сторона готова вести диалог "на базе того, о чем мы договорились в ходе переговоров в Стамбуле, и исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня".
Путин также подчеркнул, что подписывать соответствующие документы со стороны Киева должны представители легитимной власти, "а легитимным является Рада и председатель Рады... это чисто формальный юридический вопрос... если дойдем до подписания документов".
Предварительных условий у РФ нет, но есть загвоздка. Путин рассказал о возможных переговорах с Киевом
Разговоры о скором выходе сторон украинского конфликта на переговоры в последнее время набирают обороты. Причина - заявления вновь избранного президента США Дональда Трампа о твердом намерении завершить конфликт на Украине.
Фото: дебаты между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Камалой Харрис и Дональдом Трампом
30 декабря 2024, 06:30
Линия та же, мотивация другая: эксперт высказался об украинской роли ТрампаПолитика вновь избранного президента США Дональда Трампа непредсказуема и сиюминутна. Это значит, что никаких ожиданий строить на его счет не следует. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин
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