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Зеленский: "Стамбульских соглашений" никогда не существовало. Был ультиматум России"

Зеленский: "Стамбульских соглашений" никогда не существовало. Был ультиматум России" - 19.12.2024 Украина.ру

Зеленский: "Стамбульских соглашений" никогда не существовало. Был ультиматум России"

В начале СВО был ультиматум России, который руководство Украины отвергло, а соглашений представителей Киева и Москвы в Стамбуле вовсе никогда не существовало. Об этом 19 декабря на пресс-конференции в Брюсселе заявил Владимир Зеленский.

2024-12-19T18:48

2024-12-19T18:48

2024-12-19T19:07

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В ходе общения с прессой Владимир Зеленский рассказал о переговорах в Стамбуле, состоявшихся весной 2022 года и заявил, что российская и украинская делегации тогда не оформляли соглашений."Что касается "стамбульских соглашений", которых никогда не существовало. Был ультиматум России в первый же день..., - сказал Зеленский. - Их гонцы по разным направлениям показывали нам детали этого ультиматума. Этих гонцов на Украине уже нет, они убежали в Россию".Признав факт переговоров с Стамбуле, Зеленский назвал не соответствующими действительности сообщения о достижении каких-либо соглашений."В любом случае Украина не согласилась на ультиматум России. Они попытались делать следующие шаги, где-то смягчать позиции по этому ультиматуму. И это были встречи в Белоруссии и в Турции. Все эти встречи они окрестили "Стамбульскими соглашениями", - сказал Зеленский.По его словам, представители Киева в Стамбуле не подписывали совместных с представителями Москвы документов.Отрицая наличие соглашений, которые в Москве периодически упоминаются как парафированные Киевом, Зеленский отметил, что ответ российской стороне всё же был дан."Был ответ на ультиматум России", — сказал Зеленский.По его словам, Владимир Путин требовал в обмен на прекращение боевых действий ликвидацию украинской армии и такой ультиматум был предъявлен в первый день СВО. Новости на эту тему: "Противная сторона отказалась от переговоров": Путин рассказал о компромиссах с КиевомБолее полная новостная картина дня представлена в обзоре СВО нужно было начать раньше, Зеленский послушал Путина. Итоги 19 декабря на Украине

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новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, переговоры, сво