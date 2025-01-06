https://ukraina.ru/20250106/1060126636.html

Официально: Курахово освобождено

Официально: Курахово освобождено - 06.01.2025 Украина.ру

Официально: Курахово освобождено

Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Это наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, его зачистка открывает для ВС РФ дорогу на Днепропетровск

2025-01-06T10:12

2025-01-06T10:12

2025-01-06T10:29

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освобождение

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В ведомстве уточнили, что противник был выбит из города в ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки российских войск.Параллельно российские военкоры также сообщают об успехах российских сил в районе Торецка. Уточняется, что под контролем ВСУ остаётся только небольшая часть города.Накануне председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил СМИ о том, что подразделения ВСУ в поселке Великая Новоселка на юге ДНР тоже практически окружены.Он подчеркнул, что украинская армия утратила почти все шансы провести ротацию. В то же время, отметил Рогов, несмотря на неоднократные запросы об эвакуации, командование ВСУ не отдает приказа об отступлении, обрекая свои подразделения на верную гибель.Обречены: ВСУ попали в котел в Великой Новоселке — РоговВ новогоднюю ночь в сети появились кадры поднятия бойцами из 5-й мотострелковой бригады ВС РФ российского флага над Кураховской ТЭС. Также военкоры сообщали о том, что город освобожден, осталась лишь зачистка окраин населенного пункта.Тем временем американская газета The New York Times констатировала, что освобождение города Курахово дает российским войскам возможность выйти к Днепропетровску - одному из ключевых промышленных центров Украины.Другие темы: Неограниченная цифра: ВСУ жалуются на многочисленность российской армии.

https://ukraina.ru/20250101/1060088045.html

россия

курахово

донецкая народная республика

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новости, россия, курахово, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, освобождение