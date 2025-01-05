https://ukraina.ru/20250105/1060049077.html

Сергей Михеев: Россия в 2025 году должна оторвать Украине башку, а не умереть стоя в битве с США

Сергей Михеев: Россия в 2025 году должна оторвать Украине башку, а не умереть стоя в битве с США - 05.01.2025 Украина.ру

Сергей Михеев: Россия в 2025 году должна оторвать Украине башку, а не умереть стоя в битве с США

Все эти штурмы поселков Донбасса грозят растянуть СВО на длительное время и делают конфликт выгодным США с Европой. Наша задача – парадоксально или жестко выйти из этой рамки, чтобы если не заставить противника сдаться, то вынудить его поменять формат конфликта, считает известный политолог и общественный деятель Сергей Михеев

2025-01-05T07:00

2025-01-05T07:00

2025-01-05T07:00

интервью

дональд трамп

россия

запад

украина

минобороны

сша

экономика

сво

терроризм

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Сергей Александрович, как вы в целом оцениваете ход СВО к концу 2024 и началу 2025 года?- Есть две тенденции. Одна - хорошая, другая – плохая. Хорошо, что ВС РФ продвигаются в Донбассе. Плохо, что ВСУ вторглись в Курскую область.Курская область – это был капитальный зевок, последствия которого нам полностью не удалось ликвидировать и который создал у противника ощущение, что подобные вещи можно делать. Я имею в виду оценки, что киевский режим готовит какую-то новую похожую авантюру к инаугурации Трампа.По моему личному мнению, СВО проходит в коридоре, который нам невыгоден. Потому что боевые действия идут на территории России и Украины, а Запад при этом чувствует себя в абсолютной безопасности. То есть рамка конфликта, которая сохраняется уже три года, выгода США и Европе. Так они готовы воевать еще очень долго. Им все равно, сколько это продлится.Более того, такая рамка конфликта позволяет фантазировать Западу насчет большой войны с Россией. Учитывая, что военный, экономический и демографический потенциал США и Европы побольше, чем у России, то если воевать вот так, то они могут даже строить планы победы над нами.Повторюсь, все эти штурмы поселков Донбасса грозят растянуть войну на длительное время и делают войну выгодной США с Европой. Наша задача – парадоксально или жестко выйти из этой рамки, чтобы если не заставить противника сдаться, то вынудить его поменять формат конфликта. Например, начать на Украине серьезные удары по инфраструктуре и верхушке киевского режима.Я еще с 2022 года говорил, что это изменило бы ход СВО коренным образом. И я по-прежнему уверен в своей правоте.- В 2024 году министром обороны РФ стал Андрей Белоусов. Насколько эффективными были массовые посадки, которые начались после его вступления в должность? Видите ли вы как военный волонтер, что при нем ситуация со снабжением бойцов серьезно изменилось?- Смена министра обороны была ожидаема и закономерна. С точки зрения наведения порядка в ведомстве толк от этой замены уже есть. Белоусов к этому вопросу относится тщательно. Надеюсь, при нем произойдет смена подходов.Что касается работы моего волонтерского фонда, то не могу сказать, что запросов стало меньше. Их по-прежнему много. Просто поменялась структура запросов. Бойцы теперь меньше запрашивают обмундирование, каски и бронежилеты. Даже средства связи стали меньше запрашивать. Но все остальное, связанное с беспилотниками, помощью госпиталям и транспортом (те же квадроциклы) остается востребованным.Другое дело, что после назначения Белоусова нам удалось наладить контакт с Минобороны, что облегчило для фонда решение ряда вопросов. Мы поняли, что кому и куда идет. Так что смысл от смены министра действительно есть.- Вы упомянули вторжение в Курской области и негативный эффект, который за ним последовал. Еще в 2024 году была трагедия в "Крокусе" и убийство генерала Кириллова. Насколько выросла террористическая угроза? И можно ли вообще говорить о том, что она выросла?- Террористическая угроза была актуальной еще с 1990х годов. Я очень хорошо это помню. И я бы даже сказал, что терроризм, связанный с войной на Северном Кавказе, был даже более активным. Теракты были чаще и более ужасающими, в стране было больше страха и бардака. Поэтому для меня сегодняшние теракты не стали таким шоком как для тех, кто этого не помнит.Другое дело, что после относительно спокойных 2010х годов нынешняя ситуация многих шокирует. В терроризме ничего хорошего нет. После начала СВО его угроза возросла. Во-первых, есть украинские спецслужбы, которые озверели и потеряли берега. Во-вторых, киевский режим не смог бы ничего, если бы за ним не стояли американские и британские спецслужбы. В-третьих, противник стал массово использовать мигрантов в качестве исполнителей терактов.Я еще до СВО говорил, что наша миграционная политика никуда не годится. Она требует перезагрузки и переосмысления. А попытка прятать голову в песок не приводит ни к чему, кроме дополнительных проблем. Надо честно сказать, что миграционная политика последних лет привела к созданию анклавов, плохо контролируемых государством. Мы сами завезли в страну людей, которые совершенно нелояльны России и составляют питательную среду для врага.Повторюсь, бесполезно в этом вопросе шикать друг на друга: "тише, тише". Вранье не поможет решить вопросы безопасности. Все эти проблемы надо устранять.- Прятать голову в песок никогда не надо. Особенно если этот песок загрязнен мазутом. Сейчас тысячи волонтеров продолжают очищать пляжи Черного моря после крушения танкеров в Керченском проливе. Насколько критическая у нас ситуация с устаревшим флотом? К каким последствиям для общества может привести эта экологическая катастрофа?- Я бы хотел начать именно с экологии. У России же есть только одно теплое море и очень короткий промежуток теплого времени года. У нас довольно ограниченные туристические ресурсы (Сочи, Анапа и Крым), к которым надо относиться бережно. А эта катастрофа с танкерами нанесла нам серьезный ущерб. Последствия ее мы еще увидим летом 2025 года. Более того, последствий разлива хватит на несколько лет вперед.За это надо наказывать и делать системные выводы. Особенно много вопросов к местным властям и к тем, кто в России отвечает за судоходство.Почему вообще происходят такие аварии?Первое. Вечная проблема бардака. Когда люди игнорируют предписания и рассчитывают проскочить на авось, происходят такие трагедии.Второе. Структура экономики. Почему танкеры негодные? Потому что владельцы этих судов до последнего выжимают прибыль из устаревшей техники и потому что есть проблемы с отечественным судостроением. А это уже привет рыночным реформам 1990х.Во-первых, тогда во главу любого предпринимательства была поставлена прибыль любой ценой. Во-вторых, мы сами себе рассказывали сказки, что нам судостроение не нужно: тут купим, тут арендуем, там попросим.И теперь мы уперлись в простую вещь: нам не на чем перевозить наши импортные и экспортные грузы. На чем сказывается дефицит танкерного флота? На том, что США и Европа вводят вторичные санкции против компаний, перевозящих российскую нефть. Да, кто-то их не боится, а кто-то боится. А своих кораблей у нас нет.Всю эту ситуацию надо в корне менять.- Символом конца 2024 года стало слово "Орешник", которое звучало отовсюду. А незадолго до его демонстрации Россия пересмотрела свою ядерную доктрину. Насколько это изменило военно-политический расклад сил между нами и Западом?- О радикальном изменении ситуации пока говорить рано. Ядерное оружие у нас было всегда, но это не повлияло на позицию Запада и ход украинского конфликта. Не знаю, что будет дальше, но пока Запад это не останавливает."Орешник" — это только экспериментальное оружие. Если президент сказал, что мы запускаем его производство в серию, то в больших количествах его нет. Тем не менее, умные люди на Западе все эти наши сигналы считывают: "Орешник", новая ядерная доктрина и перемещение нашего ядерного оружия в Белоруссию. Надеюсь, Запад понял, что поднимать украинский конфликт до еще более высокого уровня просто опасно.Отчасти именно этим можно объяснить долгие споры европейцев по поводу того, вводить войска НАТО на Украину или не вводить. Пока они их не вводят, пока об этом только разговоры. К тому же, на Западе сейчас все резко заговорили о переговорах, на которые они раньше не соглашались.То есть какую-то работу в этом направлении мы проделали.Но, повторюсь, пока Западу выгоден именно такой формат СВО, когда он чувствует себя в безопасности. И нам надо вывести Запад из состояния комфорта. Надо их вывести из убежденности в том, что они могут сделать против России все, что угодно. И перечисленные мною шаги в этом направлении нас продвинули. Посмотрим, что будет дальше.- Учитывая то, о чем мы говорили, какие у вас ожидания от Дональда Трампа?- Трамп много говорит. Многие его высказывания звучат революционно. И тут у меня два вопроса: Что он будет делать? Дадут ли ему сделать то, о чем он говорит. Понятно, что никакой эйфории от победы Трампа испытывать не надо. Но многие положения, с которыми он выступает, могут изменить мировую архитектуру принятия решений и внутреннюю ситуацию в Америке.Открывается окно возможностей. Не надо его переоценивать, но оно есть. Многое в этой ситуации будет зависеть в том числе от нас. Сможем ли мы использовать победу Трампа в свою пользу: закончить конфликт на Украине и разделить с Америкой сферы влияния.Повторюсь, не надо переоценивать победу Трампа. Но и говорить о том, что она вообще ничего не изменит, нельзя. Истина всегда посередине. Трамп пришел к власти в результате кризиса внутриполитической системы США. Это вынуждены были признать даже те, кто на прошлых выборах его не поддерживал, а на этих – поддержал. Поэтому я бы не стал быть пессимистом и говорить, что Трамп – фальшивка и очередной ставленник глубинного государства.Даже если он попытается нас обмануть, давайте тоже попытаемся его обыграть.Понимаете, иногда в российской патриотической среде превалирует некое пораженчество: "Все плохо, а будет еще хуже. Наши противники настолько сильны, что у них все схвачено и за все заплачено. Все, что нам остается – умереть стоя". Да не надо нам умирать стоя. Умереть мы всегда успеем. Наша задача – победить.Давайте в случае с Трампом сохранять сдержанный оптимизм. И при этом действовать, а не ждать.- Каков будет ваш прогноз или ожидания на 2025 год? Помимо того, что какие-то переговоры о мире все же будут.- Прогнозы – это дело неблагодарное. Я бы даже прогнозировать какие-то переговоры поостерегся. Давайте дождемся, когда Трамп вступит в должность. Какое-то понимание наступит не раньше февраля-марта. Поэтому я вам выскажу свои надежды.Первое. Надеюсь, в 2025 году мы успешно закончим СВО. Задача минимум – взять под контроль определенные территории и добиться нейтрального статуса Украины. Задача максимум – заключить с Америкой договор о разделе сфер влияния.Я еще в 2022 году по поводу Украины говорил, что надо ей или башку отрывать, или вообще туда не лезть. Я имею в виду, что сам киевский режим стал невероятно раздутым политическим фактором на международной арене. Мне кажется, что если бы власть Зеленского куда-нибудь исчезла, Трамп и его окружение выдохнули бы с облегчением. В этой ситуации не может быть победителей. Каждый что-то проиграет. Главным проигравшим должен стать сам Зеленский и какой-нибудь Залужный, которого сватают ему на замену.Второе. Надеюсь, мы выработаем новую концепцию развития экономики. СВО четко показала, что экономика, основанная на рыночно-либеральных принципах, не справляется с крупными задачами государственного строительства. Потому что мы фактически слезли с одного импорта и пересели на другой. Да, мы вкачали в оборонку кучу денег и говорим о росте ВВП, но собственного производства товаров, которыми мы могли бы насытить рынок, как не было, так и нет.Пока эта борьба либерального взгляда на вещи с объективными потребностями национальных интересов продолжается. И пока, к сожалению, либеральная концепция иногда побеждает (я имею в виду нашу финансовую политику). Менять один импорт на другой – это не выход. Это создание новых проблем на будущее.Но, повторюсь, это не мои прогнозы, а только надежды.О других аспектах конфликта - в интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну

https://ukraina.ru/20210615/1031639459.html

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Роман Гнатюк

интервью, дональд трамп, россия, запад, украина, минобороны, сша, экономика, сво, терроризм, мигранты