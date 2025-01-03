https://ukraina.ru/20250103/1060051308.html

Республиканцы в большинстве, но Трампу грозят проблемы: в чём особенность нового состава Конгресса США

Республиканцы в большинстве, но Трампу грозят проблемы: в чём особенность нового состава Конгресса США - 03.01.2025 Украина.ру

Республиканцы в большинстве, но Трампу грозят проблемы: в чём особенность нового состава Конгресса США

3 января 2025 года приступает к работе новый созыв Конгресса США, начав свой срок полномочий в последние 17 дней президентства демократа Джо Байдена и продолжив в первые 2 года президентства его предшественника (и по совместительству преемника) республиканца Дональда Трампа

2025-01-03T06:00

2025-01-03T06:00

2025-01-03T06:00

сша

дональд трамп

джо байден

сенат

палата представителей когресса сша

конгресс сша

демократическая партия

республиканская партия

эксклюзив

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Если в предыдущем составе делили контроль над палатами: республиканцы в Палате представителей (220 мандатов против 212 у демократов, 3 оставались вакантными), демократы в Сенате (51 место с учётом 4 поддерживающих их независимых сенаторов, 49 - у республиканцев) – то теперь большинство в обеих палатах принадлежит республиканцам (222 мест в Палате представителей и 53 в Сенате, у демократов 213 и 47, включая 2 независимых, соответственно).Что это означает для политической системы СШАКонгресс, в частности, контролирует деятельность исполнительной власти, утверждает федеральный бюджет, определяет потолок госдолга, регулирует внешнюю и внутреннюю торговлю, а также обладает правом объявлять войну.Палата представителейВсех 435 членов Палаты представителей избирают каждые 2 года, штаты имеют разное количество конгрессменов в зависимости от численности населения, согласно данным переписи, которая проводится раз в 10 лет.Самое большое представительство в настоящий момент у Калифорнии – 52, Техаса – 38, Флориды – 28, Нью-Йорка – 26, Пенсильвании и Иллинойса – по 17. Для сравнения, несколько штатов имеют всего по одному мандату (Аляска, Делавэр, Вермонт, Вайоминг, Северная Дакота, Южная Дакота).Прежде всего партия, которая имеет большинство в Палате представителей, контролирует, какие вопросы выносить на голосование. Наглядным примером стала ситуация, когда в конце 2023 - начале 2024 года американские законодатели не могли договориться, рассматривать ли законопроект о выделении Украине очередной порции военной помощи самостоятельно или в пакете с мерами об ограничении миграционных потоков в США со стороны Мексики. В итоге возникла длительная пауза, которая, как утверждают чиновники в Киеве и их сторонники в Штатах, впоследствии привела к провалам ВСУ на фронте.Кроме того, победители, естественно, выбирают председателя Палаты представителей, а это третье лицо государства (после президента и вице-президента). Это должен быть человек, который способен находить компромисс не только между членами разных партий, но и среди однопартийцев, чьи взгляды порой также сильно различаются. Найти такого не просто.Так, приступая к исполнению полномочий 3 января 2023 года, предыдущий созыв избрал председателя лишь с 15-й попытки (им стал Кевин Маккарти). В октябре того же года он подал в отставку, и эпопея началась заново. Республиканцы на закрытых партийных консультациях решили выдвинуть на эту должность лидера республиканского большинства в Палате представителей Стива Скалиса, но тот взял самоотвод практически сразу, усомнившись в своём успехе. Следующий претендент, председатель юридического комитета Джим Джордан, после трёх неудачных раундов голосования полного состава Палаты решил дальше не продолжать. Конгрессмен Том Эммер пробыл в качестве кандидата на высокую должность всего несколько часов и взял самоотвод. После этого появилась фигура Майка Джонсона, которого и утвердили спикером, но останется ли он на своём посту – вопрос. Как пишет газета The Hill, однопартийцы считают, что именно Джонсон не смог добиться включения в законопроект о продолжении финансирования правительства до 14 марта 2025 года положения о повышении потолка госдолга, на чём настаивал Дональд Трамп. В связи с этим группа конгрессменов- республиканцы уговаривает избранного президента не поддерживать Джонсона, и Трамп действительно может так поступить. Учитывая мизерный разрыв между партиями, всего несколько выступивших против нынешнего председателя Палаты представителей могут привести к смене 3-го лица государства.Это что касается законодательной деятельности в целом. Есть аспекты, связанные непосредственно с личностью президента.Конгрессмены могут отлучить президента от власти, точнее вправе инициировать процедуру импичмента и провести расследование деятельности главы государства. Как это было, мы все прекрасно видели на примере Трампа. При выстраивании линии его защиты республиканцы во многом воспользовались опытом демократов, которые двадцатью годами ранее спасали от позорного отстранения своего президента Билла Клинтона. И 42-го, и 45-го президента спас Сенат, где, к счастью обоих, большинство на тот момент принадлежало их однопартийцам.СенатСенат состоит из 100 человек (по 2 сенатора от штата, срок полномочий которых составляет 6 лет), его состав каждые 2 года обновляется на 1/3.На процессе по импичменту президента вердикт выносит именно верхняя палата Конгресса.Без одобрения Сената не вступят в силу международные договоры.Кроме того, президент не сможет назначить не только послов, но и членов Верховного суда США, а это, пожалуй, главное наследие любого американского лидера. Дело в том, что судья Верховного суда назначается пожизненно и как правило поддерживает инициативы той партии, президент от которой посадил его на этот пост. Из 9 судей 6 – ставленники республиканцев, причём 3 из них – лично Трампа, соответственно, 3 – протеже демократов.Последнее назначение состоялось в конце октября 2020 года, за неделю до президентских выборов, и Джо Байден, кандидат от Демократической партии, призывал своих коллег-сенаторов не утверждать кандидатуру правоведа Эми Кони Барретт до избрания главы государства. Но Сенат своё решение вынес, и она заняла место самой популярной судьи страны – скончавшейся Рут Бейдер Гинзбург, дочери еврейских иммигрантов, австрийки и одессита, известной своей ненавистью к Трампу.Решающим голосом в Сенате обладает вице-президент, он же утверждает итоги президентских выборов 6 января. В 2021 году Майку Пенсу пришлось признать поражение своего тандема с Трампом, вопреки его требованию не делать этого, из-за чего политики стали заклятыми врагами, что явно проявилось на внутрипартийных праймериз нынешнего электорального цикла, где они конкурировали друг с другом (правда, бывший вице-президент так и оставался аутсайдером на протяжении всей гонки).Трамп узурпирует власть по всем фронтам?Казалось бы, республиканцы забрали обе палаты, в Белый дом возвращается Трамп, соответственно, "красные" будут гнуть свою линию по всем фронтам как минимум в ближайшие 2 года, а дальше промежуточные выборы в Конгресс-2026 покажут, но на практике необязательно будет так.Проблемы переизбранного президента могут возникнуть уже на стадии утверждения членов его новой администрации, ведь некоторые из выдвинутых им кандидатур неоднозначно воспринимаются сенаторами, в т.ч. республиканцами, как, например, претендент на место главы Пентагона Пит Хегсет, имевший проблемы с алкоголем.К тому же, зная, насколько неординарными и идущими вразрез с устоявшейся системой бывают инициативы Трампа как внутри-, так и внешнеполитические, не исключено, что члены Конгресса будут консолидированным фронтом выступать против его предложений (в первый срок правления так было с желанием главы государства смягчить санкции против РФ), отказываясь принимать законопроекты или выделять финансирование под проекты президента.Демократы пусть и не имеют большинства, но всё равно сохраняют возможность насолить Трампу, прибегнув к тактике филибастера - партия меньшинства в Сенате намеренно затягивает срок переговоров законопроекта, придираясь к каждому пункту, что в конечном итоге может привести к началу торга для изменения положений либо вовсе документ изживёт себя.Ко всему прочему, "потенциальную проблему" для Трампа, предупреждают аналитики, представляет будущий лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн, который сменит уходящего на пенсию Митча Макконнелла, занимавшего этот пост с 1985 года. В 2016-м он призывал миллиардера свернуть свою предвыборную программу, а по окончании президентского срока осуждал за штурм Капитолия 6 января 2021-го. В свою очередь Трамп не желал видеть Тьюна в новом составе Сената и в 2022 году просил выступить против него на праймериз губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэма. А как вишенка на торте – их диаметрально противоположные взгляды на внешнюю политику, в т.ч. Украину (Тьюн – за дальнейшую военную помощь, Трамп – против). При всём при этом в последнее время политики находятся в тесном контакте.Как бы то ни было, Соединённые Штаты Америки не такие уж соединённые. Наоборот, раскол американского общества глубже, чем когда-либо за последние годы, и новый президент, как и новый Конгресс, будут представлять интересы даже не большинства граждан США, а ровно половины.Так, Трамп победил во всех 7 колеблющихся штатах, а на выборах в Конгресс от Мичигана, Висконсина, Аризоны и Невады в Сенат прошли демократы, в Палату представителей от Пенсильвании, Висконсина, Аризоны – республиканцы, а в Неваде – демократы. Из чего можно сделать вывод, что часть избирателей голосовала за кандидата в президенты от одной партии, а в конгрессмены — от другой.Хотя сенаторами от разных партий будут представлены всего 3 штата (Мэн, Пенсильвания и Висконсин), эсамый низкий показатель за всё время проведения прямых всеобщих выборов сенаторов, ни много ни мало с 1914 года.Читайте также: Крах доллара ближе, чем мы думаем. Сэмюэль Трэпп о том, что скрывает Трамп от народа США

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