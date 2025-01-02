https://ukraina.ru/20250102/1060001536.html

Дмитрий Дробницкий: Даже если Трамп посадит в Гуантанамо сторонников Киева, ВСУ хватит оружия на 2025 год

Дмитрий Дробницкий: Даже если Трамп посадит в Гуантанамо сторонников Киева, ВСУ хватит оружия на 2025 год - 02.01.2025 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Даже если Трамп посадит в Гуантанамо сторонников Киева, ВСУ хватит оружия на 2025 год

С нами очень просто договариваться, если Трамп будет готов принять фундаментальный факт, что на Украине воюет Запад с Россией, а лучше, что либерал-глобалистская элита воюет с Россией. Поэтому лучше стать на сторону России. Это, конечно, фантастический вариант, но это фундаментальное основание.

2025-01-02T07:00

2025-01-02T07:00

2025-01-02T07:00

интервью

украина

европа

россия

дональд трамп

владимир путин

вооруженные силы украины

фбр

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/12/1036522224_47:31:837:476_1920x0_80_0_0_4beeffab1730c102d2a9e2a87ceefecb.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий.- Дмитрий Олегович, в конце года Дональд Трамп, не успев положить руку на библию и принести присягу, замахнулся на Панамский канал, Гренландию и Канаду с Мексикой. Зачем он обновляет доктрину Монро на фоне внутренних проблем?- По его мнению, распад госуправления это проблема Байдена, а уж он-то подавит мятеж федеральных служащих, построит настоящую вертикаль власти. Таких слов в американском политическом лексиконе нет, но настоящую власть он собирается выстроить.И доктрина Монро это его все. Он получает западное полушарие в полное распоряжение, добавляет туда в качестве союзников-сателлитов Австралию и Новую Зеландию. В рамках покорения Канады и индустриального приращения Мексики все будет нормально. План таков, он ничуть не шутит.А Европа уже назначена крайней за все провалы евроатлантизма. Это Европа не справилась. Она нашими деньгами кормила своих людей и мигрантов. А еще и на Украине деньги своровали наши. Европа очень хороший козел отпущения на случай, если быстро так называемый мир на Украине не получится. А он не получится быстро. Поэтому, когда Европа пойдет лесом, ему будет легче договариваться с Путиным и Си Цзиньпином, чтобы они не трогали его западное полушарие и Израиль. Но это пока Биби Нетаньяху будет целовать перстень.Для Америки Калвина Кулиджа, Дональда Трампа, Рональда Рейгана и даже Ричарда Никсона Европа это такое гадкое место, откуда всякие мерзости вылезают, поэтому наши предки оттуда и сбежали. И потом за независимость воевали.Но 2025 год будет очень нервным, хаотичным и дерганным. Трампу одновременно придется решать задачу разрушения старого глобального миропорядка, который сосредоточен в федеральном аппарате и либерализме, который глубоко проник в ткань американского общества. И одновременно с этим решать еще задачу построения новой сложной конструкции. За 2025 год это будет невозможно сделать.Но Трамп делает все абсолютно логично, в духе времени. Какое международное право? Гренландия принадлежит Дании? Вы с ума сошли, западное полушарие это мое. Что вы имеете против? Вы бессмертные там что ли?Но построить все это должны не те люди, которых он собрал. Потому что он собрал прекрасную команду для разрушения. Устроить комиссарские расстрелы федеральной бюрократии — это Кэш Патель (будущий директор ФБР), Пит Хегсет (кандидат Трампа в министры обороны). Но строить дальше, извините, мы по другой части, мистер Трамп. А где таких людей взять? Об этом мы уже перед 2026 годом поговорим. В 2025-м он будет сражаться и рушить, уж очень много энергии.Мы увидим сопротивление штатов, забастовки федеральных служащих, самоубийство трансгендеров явное или притворное, потом вой в прессе, что это все Трамп, кровь на твоих руках. Покушения тоже никто не отменял.- А как Трамп будет оправдываться за отсутствие мира на Украине после всех громких заявлений?- Скажет, что во всем виновата Урсула фон дер Ляйен и левое правительство Британии, которое должно немедленно уйти в отставку. Это они все саботировали. Трамп очень не любит войну.- А чем Украина будет воевать весь следующий год, если США были главным военным спонсором?- На год войны с отступлением у них оружие есть, еще и Байден подсыплет. Плюс европейцы наверняка отдадут все, что есть. Там большой вопрос, отдаст ли Польша, но, скорее всего, Венгрия точно не отдаст. А все остальные отдадут последнее. Это задача либерального истеблишмента, который как антипутинский, так и антитрамповский, чтобы Украина воевала до конца 2025 года, как минимум. А там посмотрим, кто крепче, мы, Европа, Трамп.Они рассчитывают ценой жизни украинцев купить себе год войны. А за год мало ли что может произойти. То, что нужно, купят на черном рынке оружия. Раньше на Ближнем Востоке всплывало то, что продавали в Украине. Сейчас все, что брошено в Сирии и Ираке, очень быстро купят через те же фирмы, которые туда завозили. А эти ребята шутить не любят и не умеют. Они все соберут и поставят на Украину, надо быть к этому готовыми и перехватывать по пути, хотя это, возможно, из области невыполнимых советов.То есть у Украины недостаточно оружия для чего-то серьезного, а популять в сторону России дронами, остатками ракет, сопротивляясь отступать, вести террористическую деятельность на территории России, это милое дело…Откуда поступало оружие на территорию Чечни, где воевали с мировым терроризмом? Советское оружие быстро кончилось. Чечня и Югославия — это первые полигоны, на которых возникли контрабандистские фирмы, которые сейчас возят оружие по всему миру в интересах Пентагона, ЦРУ и всех, кто заплатит.Откуда в свое время для Ирака и Афганистана в таком количестве взялось автоматов Калашникова, БТРов, пулеметов и всей стрелковки и артиллерии. Она вся была советская, китайская и российская. Купили на черном рынке. Ее много. По всему миру разбросано. А потом уже ее стали дополнять небольшим числом бронетехники и импортного производства. Так что Европа отдаст все, что можно и на черном рынке купит.И до конца года этого хватит, даже если Трамп скажет, все, перекрываю границу, кто хоть патрон поставит Украине, сразу в Гуантанамо, все равно будет, чем стрелять.Почему европейцы так хорохорятся? Они думают, что этот год войны их оправдывает в борьбе с Трампом. Потому что европейцы будут кричать, что он продался Путину. А Путин отверг его мирный план, в котором Трамп и так сдал пол Украины, а Путин что-то хочет еще, наверно, Польшу.Проблема в том, что весь 2025 год будет идти война. Ее так просто не остановить. Нужно какое-то чудо, чтобы где-то что-то посыпалось.- Вы говорите, у Трампа в распоряжении целая расстрельная команда. А там хотя бы кто-то к диалогу способен?- С нами очень просто договариваться, если Трамп будет готов принять фундаментальный факт, что на Украине воюет Запад с Россией, а лучше, что либерал-глобалистская элита воюет с Россией. Поэтому лучше стать на сторону России. Это, конечно, фантастический вариант, но это фундаментальное основание.А в истеблишментной прессе пишут, что Запад не воюет, это конфликт Украины и России, а он защищает мир, построенный на правилах, или международное право, или молодую демократию.Но основной враг Трампа внутри США. Например, он считает, что мигрантов слишком много, они все нелегалы, их надо выдворить. Но решается задача не выдворения нелегальных мигрантов, а подавления желательно с посадкой людей, которые этому мешают и которые провозят нелегалов. Это его идеологические враги. Если, условно говоря, навсегда калифорнийский либеральный клан убрать от власти, а парочку еще и посадить в тюрьму, то можно миллиончик мигрантов-то и оставить. Потому что гораздо более интересная задача решена.- А Россия будет безучастно наблюдать за экспансионистскими планами Трампа и его борьбой с внутренним врагом?- Нет, мы себя не будем чувствовать спокойно, пока внутренне обустройство не сделает нас суверенными во многих вещах.Boeing скоро рухнет, а Airbus будет продавать тому, кому посчитает нужным из-за приверженности санкционному режиму. На чем летать? Гражданский флот надо строить заново. То же самое касается процессоров. Нет никакой надежды на то, что китайцы быстро освоят производство всего настолько, что они будут независимы от западных санкций и по-прежнему поставлять нам все, что нужно. Параллельный импорт, то, что не перекрыли либералы в рамках санкций, очень быстро перекроют трамписты в рамках Америка снова великая.Со времен Иракского кризиса у нас сложилось во внешнеполитической экспертократии и дипломатии сложилось представление о том, что Европа хотела бы быть с Россией, но не дает дядя Сэм. А это устроено не так. Европа политически сейчас вся глобалистская, и в этом смысле никакого отношения к национальным государствам она не имеет. В этом смысле надо разваливать Европу.Опаснее для России в 2025-26 годах будет не Америка, а Европа. Если Кая Каллас возглавляет дипломатию Евросоюза, то неужели можно надеяться, что с европейцами можно о чем-то договариваться. Европа самое токсичное место на земле.Нужно наносить экономические точечные удары по Европе, чтобы какой-то сегмент рынка обрушился. И это можно сделать, потому что Европа будет предельно ослаблена. Пугать военным путем бессмысленно, потому что искренне они не боятся ни "сарматов", ни "орешников". Они думают, что они бессмертные, и их башня из слоновой кости не разрушима. Потому что из-за отмены выборов румыны на улицы не вышли, а если бы вся Румыния осталась бы без отопления, тогда бы вышли. К сожалению, мир такой. Если Трамп забирает Гренландию, то надо валить Европу. Она становится очень опасным местом для России.Об экспансионистских планах Дональда Трампа Трамп хочет купить Гренландию. Датчане готовят солдат на ездовых собаках

https://ukraina.ru/20241227/1059925515.html

https://ukraina.ru/20241226/1059972117.html

украина

европа

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, европа, россия, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, фбр, всу