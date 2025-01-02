https://ukraina.ru/20250102/1060000167.html

России надо готовиться воевать всерьез: Монтян о правдивости западных "договорняков"

России надо готовиться воевать всерьез: Монтян о правдивости западных "договорняков" - 02.01.2025 Украина.ру

России надо готовиться воевать всерьез: Монтян о правдивости западных "договорняков"

Нет оснований надеяться, что Запад хоть сколько-нибудь искренен. Люди, верящие в новые минские, стамбульские и прочие "договорняки", вызывают искреннее удивление. Надо готовиться воевать всерьез, а не готовиться к последствиям "договорняков"

2025-01-02T11:54

2025-01-02T11:54

2025-01-02T11:54

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделилась известный адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян.Ранее в интервью изданию Украина.ру старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин заметил, что сейчас Трамп - такой же поджигатель войны, как и действующий президент США Джо Байден и клан Клинтонов, но им движет иная мотивация."Трамп непредсказуем и часто меняет свое мнение по разным вопросам, поэтому надо анализировать конкретные инициативы. Стратегически планировать в политике это не его. <…> Все говорит о том, что Трамп такой же поджигатель войны, как Байден и клан Клинтонов, но действует под влиянием другой мотивации. В целом человек политически негибкий, действующий под влиянием сиюминутных факторов", — считает Камкин.Подробнее об этом в интервью Александр Камкин о том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад УкраиныПолный текст интервью Татьяны Монтян: России пора готовиться не к последствиям договорняков, а к реальной войне со всем Западом

https://ukraina.ru/20241224/1059905301.html

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сша

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, россия, сша, дональд трамп, джо байден, нато, детали