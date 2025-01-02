России надо готовиться воевать всерьез: Монтян о правдивости западных "договорняков"
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского
Нет оснований надеяться, что Запад хоть сколько-нибудь искренен. Люди, верящие в новые минские, стамбульские и прочие "договорняки", вызывают искреннее удивление. Надо готовиться воевать всерьез, а не готовиться к последствиям "договорняков"
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделилась известный адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян.
"Есть наивные люди, которые верят, что война закончится чуть ли не в день инаугурации [избранного президента США Дональда] Трампа. А потом опять начнется: "Мы доверчивые, нас опять обманули". Опыт научил, что по-другому с Западом не будет. Это надо вбить в голову всей партии "голубцов мира", — заявила Монтян.
Ранее в интервью изданию Украина.ру старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин заметил, что сейчас Трамп - такой же поджигатель войны, как и действующий президент США Джо Байден и клан Клинтонов, но им движет иная мотивация.
"Трамп непредсказуем и часто меняет свое мнение по разным вопросам, поэтому надо анализировать конкретные инициативы. Стратегически планировать в политике это не его. <…> Все говорит о том, что Трамп такой же поджигатель войны, как Байден и клан Клинтонов, но действует под влиянием другой мотивации. В целом человек политически негибкий, действующий под влиянием сиюминутных факторов", — считает Камкин.
Подробнее об этом в интервью Александр Камкин о том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад Украины
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