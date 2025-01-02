России надо готовиться воевать всерьез: Монтян о правдивости западных "договорняков" - 02.01.2025 Украина.ру
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России надо готовиться воевать всерьез: Монтян о правдивости западных "договорняков"
России надо готовиться воевать всерьез: Монтян о правдивости западных "договорняков" - 02.01.2025 Украина.ру
России надо готовиться воевать всерьез: Монтян о правдивости западных "договорняков"
Нет оснований надеяться, что Запад хоть сколько-нибудь искренен. Люди, верящие в новые минские, стамбульские и прочие "договорняки", вызывают искреннее удивление. Надо готовиться воевать всерьез, а не готовиться к последствиям "договорняков"
2025-01-02T11:54
2025-01-02T11:54
новости
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделилась известный адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян.Ранее в интервью изданию Украина.ру старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин заметил, что сейчас Трамп - такой же поджигатель войны, как и действующий президент США Джо Байден и клан Клинтонов, но им движет иная мотивация."Трамп непредсказуем и часто меняет свое мнение по разным вопросам, поэтому надо анализировать конкретные инициативы. Стратегически планировать в политике это не его. &lt;…&gt; Все говорит о том, что Трамп такой же поджигатель войны, как Байден и клан Клинтонов, но действует под влиянием другой мотивации. В целом человек политически негибкий, действующий под влиянием сиюминутных факторов", — считает Камкин.Подробнее об этом в интервью Александр Камкин о том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад УкраиныПолный текст интервью Татьяны Монтян: России пора готовиться не к последствиям договорняков, а к реальной войне со всем Западом
https://ukraina.ru/20241224/1059905301.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, запад, россия, сша, дональд трамп, джо байден, нато, детали
Новости, Запад, Россия, США, Дональд Трамп, Джо Байден, НАТО, детали

России надо готовиться воевать всерьез: Монтян о правдивости западных "договорняков"

11:54 02.01.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского
Артиллеристы бригады имени Александра Невского - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Нет оснований надеяться, что Запад хоть сколько-нибудь искренен. Люди, верящие в новые минские, стамбульские и прочие "договорняки", вызывают искреннее удивление. Надо готовиться воевать всерьез, а не готовиться к последствиям "договорняков"
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделилась известный адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян.
"Есть наивные люди, которые верят, что война закончится чуть ли не в день инаугурации [избранного президента США Дональда] Трампа. А потом опять начнется: "Мы доверчивые, нас опять обманули". Опыт научил, что по-другому с Западом не будет. Это надо вбить в голову всей партии "голубцов мира", — заявила Монтян.
Ранее в интервью изданию Украина.ру старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин заметил, что сейчас Трамп - такой же поджигатель войны, как и действующий президент США Джо Байден и клан Клинтонов, но им движет иная мотивация.
"Трамп непредсказуем и часто меняет свое мнение по разным вопросам, поэтому надо анализировать конкретные инициативы. Стратегически планировать в политике это не его. <…> Все говорит о том, что Трамп такой же поджигатель войны, как Байден и клан Клинтонов, но действует под влиянием другой мотивации. В целом человек политически негибкий, действующий под влиянием сиюминутных факторов", — считает Камкин.
Подробнее об этом в интервью Александр Камкин о том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад Украины
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Полный текст интервью Татьяны Монтян: России пора готовиться не к последствиям договорняков, а к реальной войне со всем Западом
 
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