"Люди бегут от смерти": Рогов рассказал о дезертирстве перебрасываемых в Курахово военных ВСУ - 20.12.2024 Украина.ру
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"Люди бегут от смерти": Рогов рассказал о дезертирстве перебрасываемых в Курахово военных ВСУ
"Люди бегут от смерти": Рогов рассказал о дезертирстве перебрасываемых в Курахово военных ВСУ - 20.12.2024 Украина.ру
"Люди бегут от смерти": Рогов рассказал о дезертирстве перебрасываемых в Курахово военных ВСУ
Около 70 процентов перебрасываемых в Курахово (в западной части ДНР) украинских военных из числа насильно мобилизованных дезертируют. На это указал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
2024-12-20T07:50
2024-12-20T08:01
новости
курахово
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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"Желающих умирать за режим (Владимира) Зеленского становится все меньше. По имеющимся данным, около 70 процентов украинских военных из числа насильно мобилизованных дезертируют еще по пути переброски в Курахово", - сказал Рогов.По его словам, киевский режим в срочном порядке практически как заключенных "этапирует" в Курахово недавно сформированные подразделения, состоящие в основном из мобилизованных граждан.Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продолжают окружение оккупированного ВСУ Курахово. Российские войска освободили около 90 процентов территории города, враг выбит из восточной, южной и центральной части, основные бои перекинулись в северо-западный район.Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.Подробнее о положении украинских военных - в материале Рогов: ВСУ получили приказ держаться в Курахово до инаугурации Трампа на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Новости, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

"Люди бегут от смерти": Рогов рассказал о дезертирстве перебрасываемых в Курахово военных ВСУ

07:50 20.12.2024 (обновлено: 08:01 20.12.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Около 70 процентов перебрасываемых в Курахово (в западной части ДНР) украинских военных из числа насильно мобилизованных дезертируют. На это указал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
"Желающих умирать за режим (Владимира) Зеленского становится все меньше. По имеющимся данным, около 70 процентов украинских военных из числа насильно мобилизованных дезертируют еще по пути переброски в Курахово", - сказал Рогов.
По его словам, киевский режим в срочном порядке практически как заключенных "этапирует" в Курахово недавно сформированные подразделения, состоящие в основном из мобилизованных граждан.
"Люди бегут, стремясь избежать смерти, на которую их обрекает режим Зеленского", - подчеркнул Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продолжают окружение оккупированного ВСУ Курахово. Российские войска освободили около 90 процентов территории города, враг выбит из восточной, южной и центральной части, основные бои перекинулись в северо-западный район.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Подробнее о положении украинских военных - в материале Рогов: ВСУ получили приказ держаться в Курахово до инаугурации Трампа на сайте Украина.ру.
 
НовостиКураховоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
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