https://ukraina.ru/20250101/1059950910.html

Зеленский погубил Украину ради "пиара" — Ищенко

Зеленский погубил Украину ради "пиара" — Ищенко - 01.01.2025 Украина.ру

Зеленский погубил Украину ради "пиара" — Ищенко

Вся политическая деятельность киевского режима — это сплошной пиар. Действия "его начальников" направлены на то, чтобы получить дешевую популярность. Украина что-то делает, народ ей аплодирует, потом забывает об этом и продолжает ее ругать, а потом Украина опять запускает новый пиар-ход. Украина и воюет так же

2025-01-01T05:20

2025-01-01T05:20

2025-01-01T05:20

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Он также обратил внимание на то, что после громогласных заявлений главы киевского режима о наступлении, выяснялось, что наступать нечем: "Запад не дал им технику, а ТЦК — мобилизованных не наловили"."А курское нашествие? Украинцы до сих пор не могут понять, зачем было отправлять боеспособные части на спокойный участок фронта и гробить их там, когда у Украина испытывала судорожную нехватку резервов в Донбассе, где решалась ее судьба. Киевский режим получил от этого нападения пиар-эффект. Только ценой геополитического поражения Украины", — резюмировал Ищенко.О других важных аспектах украинского кризиса — в интервью Александра Камкина о том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад УкраиныПолный текст интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией

https://ukraina.ru/20241222/1059740614.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, нато, детали