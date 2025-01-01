Зеленский погубил Украину ради "пиара" — Ищенко
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Вся политическая деятельность киевского режима — это сплошной пиар. Действия "его начальников" направлены на то, чтобы получить дешевую популярность. Украина что-то делает, народ ей аплодирует, потом забывает об этом и продолжает ее ругать, а потом Украина опять запускает новый пиар-ход. Украина и воюет так же
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
"На международной арене все то же самое. Если Украина считала нужным говорить, что скоро завоюет Россию вплоть до Камчатки, то она так и говорила. Никто же не задумывался над тем, может ли Украина завоевать Россию хотя бы до Ростова. И потом выяснилось, что у Украины руки коротки завоевать Россию даже до Работино", — подчеркнул Ищенко.
Он также обратил внимание на то, что после громогласных заявлений главы киевского режима о наступлении, выяснялось, что наступать нечем: "Запад не дал им технику, а ТЦК — мобилизованных не наловили".
"А курское нашествие? Украинцы до сих пор не могут понять, зачем было отправлять боеспособные части на спокойный участок фронта и гробить их там, когда у Украина испытывала судорожную нехватку резервов в Донбассе, где решалась ее судьба. Киевский режим получил от этого нападения пиар-эффект. Только ценой геополитического поражения Украины", — резюмировал Ищенко.
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