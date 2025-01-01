Зеленский погубил Украину ради "пиара" — Ищенко - 01.01.2025 Украина.ру
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Зеленский погубил Украину ради "пиара" — Ищенко
Зеленский погубил Украину ради "пиара" — Ищенко - 01.01.2025 Украина.ру
Зеленский погубил Украину ради "пиара" — Ищенко
Вся политическая деятельность киевского режима — это сплошной пиар. Действия "его начальников" направлены на то, чтобы получить дешевую популярность. Украина что-то делает, народ ей аплодирует, потом забывает об этом и продолжает ее ругать, а потом Украина опять запускает новый пиар-ход. Украина и воюет так же
2025-01-01T05:20
2025-01-01T05:20
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Он также обратил внимание на то, что после громогласных заявлений главы киевского режима о наступлении, выяснялось, что наступать нечем: "Запад не дал им технику, а ТЦК — мобилизованных не наловили"."А курское нашествие? Украинцы до сих пор не могут понять, зачем было отправлять боеспособные части на спокойный участок фронта и гробить их там, когда у Украина испытывала судорожную нехватку резервов в Донбассе, где решалась ее судьба. Киевский режим получил от этого нападения пиар-эффект. Только ценой геополитического поражения Украины", — резюмировал Ищенко.О других важных аспектах украинского кризиса — в интервью Александра Камкина о том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад УкраиныПолный текст интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией
https://ukraina.ru/20241222/1059740614.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, нато, детали
Новости, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, детали

Зеленский погубил Украину ради "пиара" — Ищенко

05:20 01.01.2025
 
Фото: ТСН
Фото: ТСН
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Вся политическая деятельность киевского режима — это сплошной пиар. Действия "его начальников" направлены на то, чтобы получить дешевую популярность. Украина что-то делает, народ ей аплодирует, потом забывает об этом и продолжает ее ругать, а потом Украина опять запускает новый пиар-ход. Украина и воюет так же
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
"На международной арене все то же самое. Если Украина считала нужным говорить, что скоро завоюет Россию вплоть до Камчатки, то она так и говорила. Никто же не задумывался над тем, может ли Украина завоевать Россию хотя бы до Ростова. И потом выяснилось, что у Украины руки коротки завоевать Россию даже до Работино", — подчеркнул Ищенко.
Он также обратил внимание на то, что после громогласных заявлений главы киевского режима о наступлении, выяснялось, что наступать нечем: "Запад не дал им технику, а ТЦК — мобилизованных не наловили".
"А курское нашествие? Украинцы до сих пор не могут понять, зачем было отправлять боеспособные части на спокойный участок фронта и гробить их там, когда у Украина испытывала судорожную нехватку резервов в Донбассе, где решалась ее судьба. Киевский режим получил от этого нападения пиар-эффект. Только ценой геополитического поражения Украины", — резюмировал Ищенко.
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Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией
 
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