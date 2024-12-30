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Афинам придется "раскошелиться" при отказе от российского газа — посол Маслов

Афинам придется "раскошелиться" при отказе от российского газа — посол Маслов - 30.12.2024 Украина.ру

Афинам придется "раскошелиться" при отказе от российского газа — посол Маслов

В случае отказа от российского газа по политическим соображениям власти Греции должны быть готовы "раскошелиться". Об этом заявил посол Москвы в Афинах Андрей Маслов, передают РИА Новости

2024-12-30T12:40

2024-12-30T12:40

2024-12-30T12:40

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Правительство Греции постоянно публично акцентирует задачу по отказу от российского газа. Сложно судить, насколько это возможно, заявил дипломат.Посол также привел официальные данные греческой газораспределительной компании DESFA. Согласно подсчетам компании, на газ, поставленный из России в энергобалансе Греции в 2024 году приходилось примерно 60%.США поставили перед Европой задачу отказаться от энергоресурсов из России к 2027 году. Для этого, в частности, в Александруполисе был построен и три месяца назад введен в эксплуатацию СПГ-терминал."Ввод в эксплуатацию терминала в городе Александруполис, как видите, не сильно повлиял на общую ситуацию. С момента его запуска греческая сторона терминалом не воспользовалась, СПГ через него закупал только болгарский оператор "Булгаргаз", — указал Маслов.Российский дипломат не исключил, что к 2027 году Греция все же перестанет закупать газ у России."Вопрос, правда, зачем и будет ли греческая сторона готова настолько раскошеливаться ради неких политических соображений. Политика политикой, но в некоторых случаях может возобладать элементарный здравый смысл", — заключил Маслов.Также на тему поставки энергоресурсов — в материале Олега Хавича Рубильником по задвижке. Почему Киеву стоит серьёзно воспринимать угрозы премьера Словакии Роберта Фицо на сайте Украина.ру.

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