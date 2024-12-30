https://ukraina.ru/20241230/1060067930.html

Рубильником по задвижке. Почему Киеву стоит серьёзно воспринимать угрозы премьера Словакии Роберта Фицо

Рубильником по задвижке. Почему Киеву стоит серьёзно воспринимать угрозы премьера Словакии Роберта Фицо - 30.12.2024 Украина.ру

Рубильником по задвижке. Почему Киеву стоит серьёзно воспринимать угрозы премьера Словакии Роберта Фицо

Роберт Фицо пообещал прекратить поставки электроэнергии Киеву, если тот перекроет транзит газа в Словакию. Киевские энергетики храбрятся и уповают на ЕС, но у словацкого премьера давние счёты с Украиной.

2024-12-30T05:28

2024-12-30T05:28

2024-12-30T05:28

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В последние дни 2024 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо стал одним из главных ньюсмейкеров в Европе. Во-первых, после саммита Европейского Союза в Брюсселе 19 декабря словацкий премьер рассказал о предложениях Владимира Зеленского, сделанных за закрытыми дверями.Фицо заявил, что после того, как он сказал Зеленскому, что Словакия может потерять около 500 миллионов евро на уплате за транзит газа в год, украинский президент "спросил меня, буду ли я тогда голосовать за членство Украины в НАТО, если он отдаст мне 500 миллионов евро российских активов, и, конечно, я ответил „никогда"".Кроме того, по словам Фицо, Зеленский согласился на продолжение транзита российского газа в ЕС через территорию Украины при условии, что России не будут платить за поставки до завершения конфликта. "Он выступил с предложениями, которые мне кажутся абсурдными <…> Какой дурак нам предоставит газ бесплатно?", – сказал словацкий премьер. "Как только Украина остановит транзит газа, газ подорожает. Это будет болезненно для всего ЕС", – добавил он. Как известно, транзитный контракт "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" истекает 1 января 2025 года.Во-вторых, 22 декабря Роберт Фицо прибыл в Москву и провёл почти двухчасовую встречу с президентом России Владимиром Путиным, главной темой которой было продолжение транзита российского газа через Украину. "Моя сегодняшняя встреча была реакцией на слова президента Украины Владимира Зеленского, который в четверг в ответ на мой вопрос заявил, что он против любого транзита газа через Украину", – было сказано в официальном сообщении Фицо после переговоров с Путиным.В-третьих, 27 декабря Роберт Фицо не исключил прекращения поставок электроэнергии из Словакии на Украину, если та всё же перекроет транзит российского газа в ЕС. По его словам, после прекращения транзита российского газа через Украину, потери Евросоюза могут составить до 120 миллиардов евро в 2025 и 2026 году. "Остановив транзит газа, президент Зеленский нанесет миллиардный ущерб ЕС, в том числе Словацкой республике, что приведет к дальнейшему снижению конкурентоспособности ЕС", – сказал также Фицо в видеообращении.Стоит отметить, что Словакия в последние годы является одним из основных поставщиков электроэнергии Киеву. По данным таможенной статистики, за первые девять месяцев 2024 года Украина импортировала 4,23 млрд кВт-ч электроэнергии, из которых 21% приходился на Словакию. Больше поставляет лишь Венгрия – 31%, на Румынию приходится 19%, Польшу – 14%, Бельгию – 9% и Молдавию – 6%.Но Молдавия уже в ближайшие дни сама будет остро нуждаться в импорте электроэнергии из-за вероятной приостановки работы Молдавской ГРЭС, которая может остаться без газа после прекращения его транзита через Украину. Основным источником импорта станет Румыния, которая в таком случае сократит поставки электроэнергии на Украину.Да и в целом с импортом электроэнергии из Румынии не всё безоблачно. Ещё 13 сентября румынский министр экономики Себастьян Бурдужа назвал "несправедливыми" цены, по которым его страна поставляет электроэнергию Киеву, что может привести к прекращению таких поставок."Мы требуем от Брюсселя справедливого, принципиального отношения, чтобы мы все могли внести свою лепту в эти дополнительные усилия. Не нормально нести это бремя в одиночку, особенно в условиях войны на Украине. Мы должны сесть за стол переговоров в совете министров ЕС и назвать вещи своими именами: мы поддерживаем Украину с максимальной солидарностью, не говоря уже о Молдавии, но в то же время мы не можем в одиночку нести эти расходы, это несправедливо", – заявил Себастьян Бурдужа.Проблемы могут возникнуть у Украины и с импортом электроэнергии из Венгрии, ведь в качестве меры воздействия на Братиславу в Киеве рассматривают перекрытие транзита нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба", которая идёт в Венгрию и Словакию. Да и единственный словацкий НПЗ Slovnaft в Братиславе принадлежит венгерскому концерну MOL. Напомню, летом 2024 года Украина уже блокировала поставки российской нефти по этому маршруту.Пока Украина может твёрдо рассчитывать лишь на Польшу. Как сообщило 29 декабря британское агентство Blooomberg, польское правительство готово увеличить внутреннее производство электроэнергии, чтобы компенсировать любой дисбаланс, который возникнет в системе Украины в случае действий Словакии. Об этом рассказал агентству высокопоставленный польский чиновник, попросивший не называть его имени, поскольку переговоры носят "частный характер".На данный момент в Киеве демонстрируют спокойствие. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что прекращение энергопоставок из Словакии в случае остановки транзита российского газа не отразится на энергообеспечении страны. По его словам, Украина может получать до 2,1 ГВт электроэнергии из ЕС и, если одна из стран прекратит поставки, другие смогут предоставить необходимые объемы.Кроме того, "Укрэнерго" с 2022 года является членом европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E, и словацкие операторы обязаны удовлетворять заявки украинских коллег на поставки электроэнергии, на что явно рассчитывают в Киеве. Действительно, директивно запретить такие поставки правительству Фицо будет сложно – однако всегда есть аргументы технического характера: нехватка электроэнергии в самой Словакии, аварии сетей и т.п. Но главное – у Роберта Фицо есть давние счёты с Украиной, связанные с предыдущей "газовой войной", которую Киев объявлял Москве в январе 2009 года.Тогда украинское правительство во главе с Юлией Тимошенко перекрыло транзит российского газа в ЕС, что повлекло за собой кризис в Словакии в разгар зимы. Отключение газа стоило словацкой экономике около 100 миллионов евро в день, поскольку заводы были вынуждены остановиться. Кстати, сейчас ситуация в Словакии в случае прекращения транзита не будет столь катастрофической: российский газ составляет только 20% баланса, а объём подземных хранилищ газа в стране – почти 80% её годового потребления.Итак, ранним утром 14 января 2009 года словацкая делегация во главе с Робертом Фицо, который тогда в первый раз занимал пост премьера, прибыла в Киев. Но украинская сторона заставила словаков долго ждать, лишь через три часа после прибытия их наконец пригласили на встречу, на которой, к их удивлению, присутствовали представители прессы.Под объективами камер Тимошенко 20 минут ругала Фицо за то, что он принял сторону Москвы в газовом споре. "Это была совершенно неприятная ситуация. Фицо был красный от гнева. Это была катастрофа. Его унизили", – рассказал на условиях анонимности брюссельской редакции американского портала Politico высокопоставленный словацкий чиновник, знающий о случившемся в 2009 году.Из Киева раздражённые словаки улетели в Москву, где их встретил Путин на тщательно продуманной церемонии, состоявшейся в роскошном Георгиевском зале Кремля. "После этого Фицо начал занимать откровенно антиукраинскую позицию. Он сказал, что нам не нужно поддерживать украинцев, мы не нужны Украине, они не ведут с нами серьезные разговоры. Это личное", – заявил Politico Александр Дулеба, старший научный сотрудник Словацкой ассоциации внешней политики.Понятно, что международная политика – это в первую очередь национальные интересы, однако личный фактор нельзя сбрасывать со счетов. Тем более, что оскорбления в адрес Фицо со стороны Зеленского в последние дни сыпятся как из рога изобилия: 28 декабря он заявил, что "Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов Словакии", и назвал позицию словацкого премьера "абсолютно аморальной"."Любые произвольные решения в Братиславе или приказы из Москвы для Фицо по электричеству не приведут к остановке импорта электричества на Украину, но точно могут привести к разрыву действующей власти Словакии с Европейским сообществом", – добавил Зеленский.Как бы там ни было, первый ход в весьма вероятной энергетической войне между Украиной и Словакией – за Киевом. Любые действия Словакии, в том числе прекращение поставок электроэнергии восточной соседке, будут лишь ответом на блокирование транзита российского газа через Украину.А о том, что такой ответ неизбежен, свидетельствуют действия самого Роберта Фицо. Вечером в воскресенье, 29 декабря, в открытом письме руководству ЕС он обратил внимание на решение Украины прекратить транзит газа из РФ, назвав ситуацию "беспрецедентной". Фицо отметил, что игнорирование Евросоюзом решения Зеленского приведет к "напряжённости и ответным мерам".

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

украина, словакия, киев, роберт фицо, владимир зеленский, владимир путин, ес, politico, нато, эксклюзив