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"Провал ЦРУ" и победа "Грузинской мечты". В Тбилиси прошла инаугурация нового президента Грузии

"Провал ЦРУ" и победа "Грузинской мечты". В Тбилиси прошла инаугурация нового президента Грузии - 29.12.2024 Украина.ру

"Провал ЦРУ" и победа "Грузинской мечты". В Тбилиси прошла инаугурация нового президента Грузии

Инаугурация нового президента Грузии Михаила Кавелашвили прошла 29 декабря в Тбилиси параллельно с оппозиционными акциями протеста.

2024-12-29T21:27

2024-12-29T21:27

2024-12-29T21:29

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Грузинские оппозиционеры назвали свою акцию "Покажи красную карточку Кавелашвили", намекая таким образом на то, что президент страны в прошлом был футболистом. Выступления оппозиции начались в Тбилиси ровно в 11 утра по местному времени, в тот же момент, когда началась и церемония инаугурации.После того, как Кавелашвили в здании парламента прошел процедуру инаугурации и официально занял пост президента, его предшественница Саломе Зурабишвили все-таки решилась добровольно покинуть президентский дворец. Накануне она выступила с обращением к своим сторонникам, которых призвала собраться 29 декабря на митинге перед резиденцией президента Грузии. Она в очередной раз заявила, что является единственным легитимным руководителем Грузии и не собирается покидать пост.На словах Зурабишвили была готова бороться за президентское кресло, она даже провела ночь в президентском дворце Орбелиани. Однако после церемонии инаугурации нового президента Грузии Кавелашвили , она добровольно покинула здание и присоединилась к митингующим.В тот момент, когда Зурабишвили вышла из резиденции президента Грузии, ее встречали сторонники с флагами США в руках. Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсетях назвал это провалом ЦРУ в Грузии."Посмотрите на американский флаг, которым размахивают ее немногочисленные сторонники… Это провал ЦРУ. Агент ЕС и НАТО не смогла остаться во дворце", - написал французский политик.Уже бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать результаты сначала парламентских выборов, состоявшихся 26 октября, а потом отказалась признать и результаты президентских выборов 14 декабря. В обоих случаях и она, и политическая коалиция, которую она поддерживала, проиграли правящей "Грузинской мечте".При этом ключевую роль сыграло то, что на парламентских выборах "Мечте" удалось получить достаточное количество мест в парламенте, чтобы обеспечить работу законодательного органа.Впервые президент Грузии выбирался не прямым голосованием, а голосами избирательной коллегии из 300 человек. В состав коллегии вошли депутаты парламента и представители регионов Грузии, а также члены высших представительных органов Абхазской автономной республики, избранные 30 лет назад.Из-за бойкота результатов парламентских выборов со стороны грузинской оппозиции, Кавелашвили оказался единственным кандидатом в президенты. По данным ЦИК Грузии, за него проголосовали 224 из 300 выборщиков.Парламентские и президентские выборы в Грузии в 2024 году прошли в атмосфере давления, которое на грузинское руководство и на избирателей оказывали бюрократы в Вашингтоне и Брюсселе. Сразу же после принятия грузинским парламентом закона об иноагентах, направленного на отслеживание финансирования из-за рубежа неправительственного сектора и СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил Тбилиси ответными мерами, которые будут разработаны совместно с руководством Евросоюза.Среди мер называлась приостановка безвизового режима, заморозка поступлений из европейских фондов, даже заморозка заявки Тбилиси на присоединение к ЕС. В итоге грузинское правительство во главе с премьер-министром Иракли Кобахидзе первое решилось отложить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Об этом Кобахидзе сообщил 28 ноября.По его словам, Брюссель использовал тему евроинтеграции Грузии как инструмент для манипуляции, что стране наносило репутационный ущерб и стало инструментом для раскола общества. Поэтому правительство страны решило не ставить этот вопрос на повестку дня до 2028 года и отказаться на этот период от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза. При этом Кобазидзе подчеркнул, что страна собственными силами продолжит достигать стандарты ЕС и в 2028 году вернется к вопросу открытия переговоров с ЕС.Однако не закон об иноагентах и не переговоры о присоединении Грузии к ЕС были главной причиной конфликта, возникшего между действующим грузинским правительством с одной стороны и Вашингтоном и Брюсселем с другой. По словам Иракли Кобахидзе, отказ Грузии открыть "второй фронт" против России в 2022 году стал причиной многочисленных трудностей в стране."Есть силы, которые мы называем глобальной партией войны, а в Америке их называют покровителями Deep State ("Глубинное государство" - Ред.). Эти люди активно требовали открытия "второго фронта" в Грузии. Поскольку в Америке есть Deep State, у нас также есть небольшой Deep State в Грузии, этот Deep State называется коллективным "Национальным движением"", — рассказал Кобахидзе 29 декабря.Поэтому перезагрузка отношений Грузии с США в первую очередь будет зависеть от исхода конфликта на Украине, после чего никто не будет требовать от Тбилиси открытия "второго фронта", добавил глава грузинского правительства. Также он отметил, что инаугурация нового президента США Дональда Трампа состоится 20 января, а после этой даты "уже будет новая реальность".Пока неясно, какое внимание новая администрация США уделит Грузии и будет ли она играть на карту усугубления внутриполитической напряженности в этой стране, поддерживая Саломе Зурабишвили.Пока сенатор-республиканец Джо Уилсон заявил 29 декабря о намерении пригласить Зурабишвили как "единственного легитимного лидера" на церемонию инаугурации Дональда Трампа в Вашингтон. Проблема в том, что этот сенатор не состоит в Комиссии по инаугурации и не имеет право приглашать гостей.Подводя политические итоги года в Грузии можно констатировать, что этот раунд закончился в пользу "Грузинской мечты". Но Саломе Зурабишвили еще может отыграться, ведь после президентских выборов она обещала своим сторонникам, что после "российской зимы" наступит "грузинская весна".Больше о политической ситуации в Грузии в материале Кирилла Курбатова Арчил Сихарулидзе: Победа Майдана в Тбилиси приведет не просто к захвату власти, а к гражданской войне

https://ukraina.ru/20241216/1059704628.html

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эксклюзив, грузия, тбилиси, сша, саломе зурабишвили, дональд трамп, ес, цру, нато, президент