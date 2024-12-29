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Путин и Алиев обсудили вопросы авиакатастрофы AZAL в Казахстане
Путин и Алиев обсудили вопросы авиакатастрофы AZAL в Казахстане - 29.12.2024 Украина.ру
Путин и Алиев обсудили вопросы авиакатастрофы AZAL в Казахстане
Президент России Владимир Путин обсудил 29 декабря с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым вопросы крушения пассажирского самолёта "Азербайджанских авиалиний". Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
2024-12-29T16:10
2024-12-29T16:10
2024-12-29T16:20
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"Путин и Алиев сегодня в телефонном разговоре продолжили обсуждение различных вопросов, связанных с авиакатастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний", - сказал Песков.Пассажирский лайнер Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря при заходе на посадку близ казахстанского города Актау. Самолёт выполнял рейс из Баку в Грозный, на борту было 62 пассажира и пять членов экипажа. Из них живыми остались 29 человек – такие данные сообщили в МЧС Казахстана.Следком России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета AZAL в Казахстане Также в воскресенье 29 декабря Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин обсудил с генпрокурором Азербайджана Камраном Алиевым ход расследования обстоятельств крушения самолёта "Азербайджанских авиалиний" в районе казахстанского города Актау.Подробности в публикации Глава СК РФ рассказал генпрокурору Азербайджана о расследовании авиакатастрофы AZAL
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новости, казахстан, россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, дмитрий песков, мчс, следственный комитет, ск рф, авиакатастрофа, авиасообщение, международные отношения
Новости, Казахстан, Россия, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Дмитрий Песков, МЧС, Следственный комитет, СК РФ, авиакатастрофа, авиасообщение, международные отношения
Путин и Алиев обсудили вопросы авиакатастрофы AZAL в Казахстане
16:10 29.12.2024 (обновлено: 16:20 29.12.2024)
Президент России Владимир Путин обсудил 29 декабря с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым вопросы крушения пассажирского самолёта "Азербайджанских авиалиний". Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Путин и Алиев сегодня в телефонном разговоре продолжили обсуждение различных вопросов, связанных с авиакатастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний", - сказал Песков.
Пассажирский лайнер Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря при заходе на посадку близ казахстанского города Актау. Самолёт выполнял рейс из Баку
в Грозный
, на борту было 62 пассажира и пять членов экипажа. Из них живыми остались 29 человек – такие данные сообщили в МЧС
Казахстана.
Также в воскресенье 29 декабря Председатель Следственного комитета
Российской Федерации Александр Бастрыкин
обсудил с генпрокурором Азербайджана
Камраном Алиевым ход расследования обстоятельств крушения самолёта "Азербайджанских авиалиний" в районе казахстанского города Актау.