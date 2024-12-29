Путин и Алиев обсудили вопросы авиакатастрофы AZAL в Казахстане - 29.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241229/1060064604.html
Путин и Алиев обсудили вопросы авиакатастрофы AZAL в Казахстане
Путин и Алиев обсудили вопросы авиакатастрофы AZAL в Казахстане - 29.12.2024 Украина.ру
Путин и Алиев обсудили вопросы авиакатастрофы AZAL в Казахстане
Президент России Владимир Путин обсудил 29 декабря с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым вопросы крушения пассажирского самолёта "Азербайджанских авиалиний". Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
2024-12-29T16:10
2024-12-29T16:20
новости
казахстан
россия
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
дмитрий песков
мчс
следственный комитет
ск рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059945887_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_756e02ebe492e3db2cd36120ac98f57a.jpg
"Путин и Алиев сегодня в телефонном разговоре продолжили обсуждение различных вопросов, связанных с авиакатастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний", - сказал Песков.Пассажирский лайнер Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря при заходе на посадку близ казахстанского города Актау. Самолёт выполнял рейс из Баку в Грозный, на борту было 62 пассажира и пять членов экипажа. Из них живыми остались 29 человек – такие данные сообщили в МЧС Казахстана.Следком России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета AZAL в Казахстане Также в воскресенье 29 декабря Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин обсудил с генпрокурором Азербайджана Камраном Алиевым ход расследования обстоятельств крушения самолёта "Азербайджанских авиалиний" в районе казахстанского города Актау.Подробности в публикации Глава СК РФ рассказал генпрокурору Азербайджана о расследовании авиакатастрофы AZAL
казахстан
россия
азербайджан
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059945887_230:0:1670:1080_1920x0_80_0_0_4ed04e640fe87f1eb50e22f954b6481c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, казахстан, россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, дмитрий песков, мчс, следственный комитет, ск рф, авиакатастрофа, авиасообщение, международные отношения
Новости, Казахстан, Россия, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Дмитрий Песков, МЧС, Следственный комитет, СК РФ, авиакатастрофа, авиасообщение, международные отношения

Путин и Алиев обсудили вопросы авиакатастрофы AZAL в Казахстане

16:10 29.12.2024 (обновлено: 16:20 29.12.2024)
 
© МЧС Республики Казахстан / Перейти в фотобанкКрушение самолета в Актау
Крушение самолета в Актау
© МЧС Республики Казахстан
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Президент России Владимир Путин обсудил 29 декабря с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым вопросы крушения пассажирского самолёта "Азербайджанских авиалиний". Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Путин и Алиев сегодня в телефонном разговоре продолжили обсуждение различных вопросов, связанных с авиакатастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний", - сказал Песков.
Пассажирский лайнер Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря при заходе на посадку близ казахстанского города Актау. Самолёт выполнял рейс из Баку в Грозный, на борту было 62 пассажира и пять членов экипажа. Из них живыми остались 29 человек – такие данные сообщили в МЧС Казахстана.
Следком России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета AZAL в Казахстане
Также в воскресенье 29 декабря Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин обсудил с генпрокурором Азербайджана Камраном Алиевым ход расследования обстоятельств крушения самолёта "Азербайджанских авиалиний" в районе казахстанского города Актау.
Подробности в публикации Глава СК РФ рассказал генпрокурору Азербайджана о расследовании авиакатастрофы AZAL
 
НовостиКазахстанРоссияАзербайджанВладимир ПутинИльхам АлиевДмитрий ПесковМЧССледственный комитетСК РФавиакатастрофаавиасообщениемеждународные отношения
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:38Проблема не в Украине: Ищенко о мошенниках, терактах и о том, как со всем этим бороться
16:10Путин и Алиев обсудили вопросы авиакатастрофы AZAL в Казахстане
16:00"Два Фёдора" – первый фильм Хуциева и Шукшина
14:25Киев желает западных гарантий безопасности без членства в НАТО
14:12Мэр Кишинёва назвал правительство Молдавии некомпетентным и безответственным
14:10Первый в СССР. Как Харьков вернул новогоднюю ёлку
13:39К новогоднему столу: рецепт от генерал-губернатора Новороссии Александра Строганова
13:36Курское направление: потери ВСУ за сутки - до 400 военнослужащих, танки, БМП и БТР
13:17Что будет с ценами на бензин в России и как изменится транзит газа в 2025 году – Юшков
13:11Война с НАТО. У России теперь другие цели и задачи, пора это объявить
13:00Истощены и деморализованы, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 29 декабря
12:53А всё могло бы быть совсем не так. Или не могло? Альтернативная история
12:45Полиция Молдавии ликвидировала группу переправщиков украинских уклонистов
12:15Минобороны России: освобождён населенный пункт Новотроицкое в ДНР
12:08"Вокруг Булгакова": Абадонна
12:04До последнего украинца: потери и мобилизационный потенциал ВСУ
11:44Западная Украина в 2024 году. Война с ТЦК, массовое бегство и 50 прокуроров-инвалидов
11:37ФСБ задержала агента военной разведки Украины
11:24Глава СК РФ рассказал генпрокурору Азербайджана о расследовании авиакатастрофы
11:18Майдан и "ядерка по Лондону"
Лента новостейМолния