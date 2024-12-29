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Путин и Алиев обсудили вопросы авиакатастрофы AZAL в Казахстане

Путин и Алиев обсудили вопросы авиакатастрофы AZAL в Казахстане - 29.12.2024 Украина.ру

Путин и Алиев обсудили вопросы авиакатастрофы AZAL в Казахстане

Президент России Владимир Путин обсудил 29 декабря с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым вопросы крушения пассажирского самолёта "Азербайджанских авиалиний". Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

2024-12-29T16:10

2024-12-29T16:10

2024-12-29T16:20

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"Путин и Алиев сегодня в телефонном разговоре продолжили обсуждение различных вопросов, связанных с авиакатастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний", - сказал Песков.Пассажирский лайнер Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря при заходе на посадку близ казахстанского города Актау. Самолёт выполнял рейс из Баку в Грозный, на борту было 62 пассажира и пять членов экипажа. Из них живыми остались 29 человек – такие данные сообщили в МЧС Казахстана.Следком России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета AZAL в Казахстане Также в воскресенье 29 декабря Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин обсудил с генпрокурором Азербайджана Камраном Алиевым ход расследования обстоятельств крушения самолёта "Азербайджанских авиалиний" в районе казахстанского города Актау.Подробности в публикации Глава СК РФ рассказал генпрокурору Азербайджана о расследовании авиакатастрофы AZAL

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новости, казахстан, россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, дмитрий песков, мчс, следственный комитет, ск рф, авиакатастрофа, авиасообщение, международные отношения