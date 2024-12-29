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Глава СК РФ рассказал генпрокурору Азербайджана о расследовании авиакатастрофы

Глава СК РФ рассказал генпрокурору Азербайджана о расследовании авиакатастрофы - 29.12.2024 Украина.ру

Глава СК РФ рассказал генпрокурору Азербайджана о расследовании авиакатастрофы

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин обсудил с генпрокурором Азербайджана Камраном Алиевым ход расследования обстоятельств крушения самолёта "Азербайджанских авиалиний" в районе казахстанского города Актау. Об этом 29 декабря сообщает СК РФ.

2024-12-29T11:24

2024-12-29T11:24

2024-12-29T11:24

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Главы ведомств обсудили ход расследования обстоятельств крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в Актау. На борту лайнера находились граждане двух стран, а также Казахстана и Киргизии. Катастрофа произошла утром 25 декабря.Там также отмечено, что Бастрыкин заверил азербайджанского генпрокурора в том, что с российской стороны привлечены к работе наиболее опытные сотрудники центрального аппарата СК России в сфере расследования авиапроисшествий, оснащенные передовой криминалистической техникой.Бастрыкин сообщил Алиеву, что проводится комплекс следственных действий, цель которых - установить все причины и обстоятельства произошедшей трагедии."В ходе разговора стороны определили первостепенные задачи в рамках плана совместного расследования, выразив готовность к дальнейшему всеобъемлющему сотрудничеству", - проинформировали в СК РФ.Также в новостях: Катастрофа южнокорейского "Боинга" в Муане: выжили только двое

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новости, россия, азербайджан, казахстан, александр бастрыкин, ск рф, следственный комитет, следствие, авиакатастрофа, авиасообщение