Глава СК РФ рассказал генпрокурору Азербайджана о расследовании авиакатастрофы - 29.12.2024 Украина.ру
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Глава СК РФ рассказал генпрокурору Азербайджана о расследовании авиакатастрофы
Глава СК РФ рассказал генпрокурору Азербайджана о расследовании авиакатастрофы - 29.12.2024 Украина.ру
Глава СК РФ рассказал генпрокурору Азербайджана о расследовании авиакатастрофы
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин обсудил с генпрокурором Азербайджана Камраном Алиевым ход расследования обстоятельств крушения самолёта "Азербайджанских авиалиний" в районе казахстанского города Актау. Об этом 29 декабря сообщает СК РФ.
2024-12-29T11:24
2024-12-29T11:24
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александр бастрыкин
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следственный комитет
следствие
авиакатастрофа
авиасообщение
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Главы ведомств обсудили ход расследования обстоятельств крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в Актау. На борту лайнера находились граждане двух стран, а также Казахстана и Киргизии. Катастрофа произошла утром 25 декабря.Там также отмечено, что Бастрыкин заверил азербайджанского генпрокурора в том, что с российской стороны привлечены к работе наиболее опытные сотрудники центрального аппарата СК России в сфере расследования авиапроисшествий, оснащенные передовой криминалистической техникой.Бастрыкин сообщил Алиеву, что проводится комплекс следственных действий, цель которых - установить все причины и обстоятельства произошедшей трагедии."В ходе разговора стороны определили первостепенные задачи в рамках плана совместного расследования, выразив готовность к дальнейшему всеобъемлющему сотрудничеству", - проинформировали в СК РФ.Также в новостях: Катастрофа южнокорейского "Боинга" в Муане: выжили только двое
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новости, россия, азербайджан, казахстан, александр бастрыкин, ск рф, следственный комитет, следствие, авиакатастрофа, авиасообщение
Новости, Россия, Азербайджан, Казахстан, Александр Бастрыкин, СК РФ, Следственный комитет, следствие, авиакатастрофа, авиасообщение

Глава СК РФ рассказал генпрокурору Азербайджана о расследовании авиакатастрофы

11:24 29.12.2024
 
© МЧС Республики Казахстан / Перейти в фотобанкКрушение самолета в Актау
Крушение самолета в Актау
© МЧС Республики Казахстан
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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин обсудил с генпрокурором Азербайджана Камраном Алиевым ход расследования обстоятельств крушения самолёта "Азербайджанских авиалиний" в районе казахстанского города Актау. Об этом 29 декабря сообщает СК РФ.
Главы ведомств обсудили ход расследования обстоятельств крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в Актау. На борту лайнера находились граждане двух стран, а также Казахстана и Киргизии. Катастрофа произошла утром 25 декабря.
"Речь шла о налаженном всестороннем взаимодействии российских следователей и криминалистов с коллегами из следственно-оперативных групп Азербайджанской Республики и Республики Казахстан", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что Бастрыкин заверил азербайджанского генпрокурора в том, что с российской стороны привлечены к работе наиболее опытные сотрудники центрального аппарата СК России в сфере расследования авиапроисшествий, оснащенные передовой криминалистической техникой.
Крушение самолета в Актау
25 декабря, 13:15
Следком России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета AZAL в Казахстане
Бастрыкин сообщил Алиеву, что проводится комплекс следственных действий, цель которых - установить все причины и обстоятельства произошедшей трагедии.
"В ходе разговора стороны определили первостепенные задачи в рамках плана совместного расследования, выразив готовность к дальнейшему всеобъемлющему сотрудничеству", - проинформировали в СК РФ.
Также в новостях: Катастрофа южнокорейского "Боинга" в Муане: выжили только двое
 
НовостиРоссияАзербайджанКазахстанАлександр БастрыкинСК РФСледственный комитетследствиеавиакатастрофаавиасообщение
 
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