Катастрофа южнокорейского "Боинга" в Муане: выжили только двое
Авиакатастрофа южнокорейского Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air в Муане с 181 человеком на борту расследуется. По предварительной информации, выжили лишь два стюарда.
Южнокорейский "Боинг" потерпел катастрофу около 9.07 по местному времени (3.07 МСК). Среди предварительных версий – столкновение с птицами, техническая неисправность (сломано шасси) и ошибка пилота.
Рейс следовал из Бангкока в южнокорейский Муан. При посадке в аэропорту он вылетел за пределы взлётно-посадочной полосы, врезался в ограждение и загорелся.
По предварительной информации, из 175 пассажиров и шести членов экипажа выжили лишь двое – два стюарда. Они находились в хвосте самолёта во время инцидента.
На месте авиакатастрофы работают спасательные службы. Идёт расследование. Официальная информация уточняется.
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