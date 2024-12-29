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Катастрофа южнокорейского "Боинга" в Муане: выжили только двое

Катастрофа южнокорейского "Боинга" в Муане: выжили только двое - 29.12.2024 Украина.ру

Катастрофа южнокорейского "Боинга" в Муане: выжили только двое

Авиакатастрофа южнокорейского Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air в Муане с 181 человеком на борту расследуется. По предварительной информации, выжили лишь два стюарда.

2024-12-29T09:38

2024-12-29T09:38

2024-12-29T09:38

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авиакатастрофа

боинг

происшествия

южная корея

аэропорт

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Южнокорейский "Боинг" потерпел катастрофу около 9.07 по местному времени (3.07 МСК). Среди предварительных версий – столкновение с птицами, техническая неисправность (сломано шасси) и ошибка пилота.Рейс следовал из Бангкока в южнокорейский Муан. При посадке в аэропорту он вылетел за пределы взлётно-посадочной полосы, врезался в ограждение и загорелся.По предварительной информации, из 175 пассажиров и шести членов экипажа выжили лишь двое – два стюарда. Они находились в хвосте самолёта во время инцидента.На месте авиакатастрофы работают спасательные службы. Идёт расследование. Официальная информация уточняется.Незадолго до этого, утром 25 декабря близ казахстанского города Актау потерпел крушение пассажирский самолёт Azerbaijan Airlines. Предварительной версией было названо столкновение с птицами. СК РФ возбудил уголовное дело, ведётся расследование.Подробности в публикации Следком России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета AZAL в Казахстане

южная корея

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новости, авиакатастрофа, боинг, происшествия, южная корея, аэропорт