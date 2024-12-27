https://ukraina.ru/20241227/1060005101.html
Суджа и 14 миллионов кубометров газа. Главное на Украине на утро 27 декабря
Суджа и 14 миллионов кубометров газа. Главное на Украине на утро 27 декабря - 27.12.2024 Украина.ру
Суджа и 14 миллионов кубометров газа. Главное на Украине на утро 27 декабря
Президент России Владимир Путин рассказал о транзите газа и о проблемах, вызванных позицией Украины
2024-12-27T09:40
2024-12-27T09:40
2024-12-27T09:40
эксклюзив
хроники
украина
россия
европа
владимир путин
роберт фицо
александр лукашенко
газпром
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Вечером 26 декабря президент России Владимир Путин по окончании заседания Высшего Евразийского экономического совета Владимир Путин ответил на вопросы российских журналистов. Среди прочего рассказал Путин и о проблемах с поставками газа в Европу."Мы всегда выступали за поставки, всегда выступали за деполитизацию вопросов экономического характера. Мы же не отказывались никогда от поставок в Европу. Разве мы отказывались? Я тысячу раз уже сказал, могу повторить: Польша закрыла маршрут через свою территорию. Там же действующий маршрут, никто его не поражал, взрывов никаких нет, он работающий. Достаточно только кнопку включить, и всё, и пойдёт через территорию Польши. Называется "Ямал – Европа", проходит ровно через территорию Польши. Пожалуйста, включите завтра, мы будем поставлять", - отметил Путин.Второй маршрут, указал он, идёт через территорию Украины."Война войной, а мы же поставляли регулярно и платили, и платим до сих пор, кстати говоря, деньги за транзит. И что? Украина взяла там два маршрута: через Суджу и через Сохрановку. Сохрановку наши войска взяли под контроль, и полгода, по-моему, даже если не больше, спокойно всё это функционировало. И на пункте пропуска находились украинские специалисты, они там работали, их никто не обижал, никто не трогал. Они спокойно там функционировали, и всё было нормально. Потом почему-то кому-то в голову в Киеве пришло, что надо бы это закрыть. Взяли закрыли. Под тем предлогом, что российские войска контролируют. А полгода назад вы о чём думали? Всё работало. Значит, какие-то были причины другие. Я не понимаю какие. Теперь Суджа. Там боевые действия идут, находится фактически под украинским контролем, но мы просто продолжаем поставлять 14 миллионов по суткам. Понимаете?" - заявил президент России.Он подчеркнул, что даже несмотря на то, что сейчас украинские формирования контролируют Суджу, Украина объявила о том, что продлевать транзитный контракт не будет."Не мы же сказали, что мы заканчиваем, а они объявили, что не будут продлевать контракт. Не будут – не надо. Они клюют с руки, как я уже говорил, у Европы, потому что без европейской поддержки Украина не то что воевать – существовать не может. Но теперь наказывают ту же Европу, закрывая транзитный контракт на поставку нашего газа в Европу. И так-то им там не просто, уже под $50 за 1000 кубов цена на газ выросла", - отметил Путин.Также президент России обратил внимание на то, что контракта на транзит газа через территорию Украины с 2025 года нет, и за три-четыре дня заключить этот контракт невозможно."Там сейчас опять подрастут цены. Но не мы же это провоцируем, это их политика. Так? А в чём проблема заключается? Они объявили об этом: "Не будет контракта, не будем продлевать". А потом осознали, что для них для самих это проблема. Засуетились. Суета в чём начала выражаться? Начали обращаться, по сути, ко всем подряд, чтобы кто-то вместо "НАК "Нафтогаз Украины" заключил с нами контракт на этот транзит по территории Украины, чтобы до границы он шёл под управлением "Газпрома", а по территории Украины – под чьим-то другим контролем, чтобы там, не знаю, соответствующие структуры Венгрии, Словакии, Турции, Азербайджана заключили контракт на транзит через территорию Украины, а на границе Украины и Европы чтобы опять "Газпром" со своими партнёрами разбирался", - отметил Путин.Он указал, что у "Газпрома" контракты длительные, до 2035-го, до 2049 года. И для того, чтобы изменить ситуацию, связанную с транзитом, надо вскрывать эти контракты."Это сложная процедура очень, трудноразрешимая, неразрешимая – во-первых. А во-вторых, есть ещё одна вещь. Я вам так подробно говорю, чтобы не было спекуляций, пускай все знают, о чём речь. Украина закрыла нам один из маршрутов через территорию Украины поставок в Европу – через Сохрановку. Закрыли, и всё. А у нас контракт с ними Ship-or-pay ("транзитируй или плати"). Они закрыли, а потом предъявили нам иск в суде с требованием оплатить то, что не шло транзитом через Украину. На вопрос "Газпрома": "Вы чего, с ума сошли, что ли? Вы же закрыли этот транзит". – "Ну, мы закрыли, а вы платите нам всё равно деньги". Бред какой-то!" - подчеркнул президент России.Теперь, по его словам, Украина требует, чтобы транзит газа по её территории осуществляла третья сторона."Теперь говорят: "Пускай третья сторона транзитирует по нашей территории". А иск из Арбитражного суда забирать не хотят. Что получится? Получится, что мы с вами, вот мы с вами и ещё сотни с лишним, 150 миллионов человек, российских граждан, будут поставлять газ в европейскую страну любую, а по решению Арбитражного суда в безакцептном порядке так называемом эти деньги будут сниматься, к нам не будут поступать, а будут поступать в Украину в счёт погашения иска Украины к "Газпрому". Ну бред! Мы же не можем. Мы сказали, что мы будем поставлять, даже если это будет там SOCAR азербайджанский, либо турецкая компания, либо венгерская, либо словацкая. Ну пусть они иск заберут из суда. Это что за бред? Сказали: "Нет, забирать не будем". Ну, тогда "пожалуйте бриться", живите без нашего газа", - подытожил Путин.До этого он также заявил, что мирные переговоры с Украиной могут пройти и в Словакии, премьер-министр которой Роберт Фицо недавно посещал Москву. По словам Путина, Фицо выступает за мирное урегулирование."Что касается места проведения – да, он сказал, что, если дойдёт дело до переговоров, они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров. Да мы и не против, если до этого дойдёт. Почему нет? Потому что Словакия занимает нейтральную позицию. С нашей точки зрения эта позиция является нейтральной, и это приемлемый для нас вариант", - отметил Путин.Также президент России прокомментировал возможность повторного применения новейшей ракетной системы "Орешник"."Вы понимаете, мы же всегда отвечаем зеркально. Против нас используют определённое оружие – мы используем такое же. Послушайте, они применили пять-семь систем ATACMS. Вы слышали, что сказано было вчера или позавчера? Российская армия ответила комплексным ударом – 240 или 221, что ли, удар – высокоточным дальнобойным оружием. Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем. Но мы не спешим. У нас ведь – это не секрет, да мы и не скрываем, и я говорил, – пока не много систем "Орешник". Но они у нас есть, и не одна система. Но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, оно предназначено для решения определённых задач. Мы начали серийное производство, сейчас произведём должное количество и нужное нам, разместим что-то на территории Белоруссии. Мы действуем системно. Но мы не исключаем возможности применения и сегодня, и завтра, если будет такая необходимость", - подчеркнул Путин.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что его страна готова у себя разместить 10 систем "Орешник"."Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить, мы разместим больше", - заявил он в комментарии корреспонденту издания Life Александру Юнашеву.Заявления Путина уже оценили на Украине."Интересные сегодняшние заявления Путина, которые демонстрируют, что Кремль готов к эскалации конфликта, если Киев продолжит повышать ставки в игре. 1. Ракетных систем "Орешник" у ВС РФ немного, но они есть, и при необходимости они их применят. (Это сразу было ясно. Они только в процессе производства). 2. Россия не против того, чтобы Словакия была переговорной площадкой по Украине. (Кремль посылает сигнал команде Трампа, которой Словакия выгодна, как площадка переговоров. Вместо Турции и ОАЭ). 3. Если будет необходимо применение более мощного оружия средней дальности, "мы его используем". (Тут смысл в том, что Кремль готов на любой сценарий). 4. Россия продолжит достигать все цели спецоперации в 2025 году, это задача номер один. (Это тоже месседж, что Москва готова к продолжению войны). И тут же он заявил, что "Россия стремится к завершению конфликта в Украине". 5. Россия всегда отвечает зеркально на удары по ее территории. (Это контрмесседж на вечные обвинения Зе в сторону Кремля). 6. Украина не может существовать без поддержки Европы. (Это и так все знают. Киев живет сейчас полностью в кредит). 7. РФ готова поставлять газ в любой момент. Контракт по транзиту газа через Украину уже не получится заключить за несколько дней до Нового года. 8. Цены на газ в Европе вырастут из-за остановки транзита из России", - прокомментировал общение Путина с журналистами популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Последнее, указали авторы канала, является посылом европейцам: именно из-за Украины у них вырастут цены на газ.О переговорах по Украине — в статье Татьяны Стоянович "Реванш "бывшей" Европы. Почему Макрон навязывает России свое посредничество по Украине".
https://ukraina.ru/20241226/1059998100.html
https://ukraina.ru/20241226/1059972679.html
https://ukraina.ru/20241226/1059959492.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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эксклюзив, хроники, украина, россия, европа, владимир путин, роберт фицо, александр лукашенко, газпром
Вечером 26 декабря президент России Владимир Путин
по окончании заседания Высшего Евразийского экономического совета Владимир Путин ответил на вопросы
российских журналистов. Среди прочего рассказал Путин и о проблемах с поставками газа в Европу.
"Мы всегда выступали за поставки, всегда выступали за деполитизацию вопросов экономического характера. Мы же не отказывались никогда от поставок в Европу. Разве мы отказывались? Я тысячу раз уже сказал, могу повторить: Польша закрыла маршрут через свою территорию. Там же действующий маршрут, никто его не поражал, взрывов никаких нет, он работающий. Достаточно только кнопку включить, и всё, и пойдёт через территорию Польши. Называется "Ямал – Европа", проходит ровно через территорию Польши. Пожалуйста, включите завтра, мы будем поставлять", - отметил Путин.
Второй маршрут, указал он, идёт через территорию Украины.
"Война войной, а мы же поставляли регулярно и платили, и платим до сих пор, кстати говоря, деньги за транзит. И что? Украина взяла там два маршрута: через Суджу и через Сохрановку. Сохрановку наши войска взяли под контроль, и полгода, по-моему, даже если не больше, спокойно всё это функционировало. И на пункте пропуска находились украинские специалисты, они там работали, их никто не обижал, никто не трогал. Они спокойно там функционировали, и всё было нормально. Потом почему-то кому-то в голову в Киеве пришло, что надо бы это закрыть. Взяли закрыли. Под тем предлогом, что российские войска контролируют. А полгода назад вы о чём думали? Всё работало. Значит, какие-то были причины другие. Я не понимаю какие. Теперь Суджа. Там боевые действия идут, находится фактически под украинским контролем, но мы просто продолжаем поставлять 14 миллионов по суткам. Понимаете?" - заявил президент России.
Он подчеркнул, что даже несмотря на то, что сейчас украинские формирования контролируют Суджу, Украина объявила о том, что продлевать транзитный контракт не будет.
"Не мы же сказали, что мы заканчиваем, а они объявили, что не будут продлевать контракт. Не будут – не надо. Они клюют с руки, как я уже говорил, у Европы, потому что без европейской поддержки Украина не то что воевать – существовать не может. Но теперь наказывают ту же Европу, закрывая транзитный контракт на поставку нашего газа в Европу. И так-то им там не просто, уже под $50 за 1000 кубов цена на газ выросла", - отметил Путин.
Также президент России обратил внимание на то, что контракта на транзит газа через территорию Украины с 2025 года нет, и за три-четыре дня заключить этот контракт невозможно.
"Там сейчас опять подрастут цены. Но не мы же это провоцируем, это их политика. Так? А в чём проблема заключается? Они объявили об этом: "Не будет контракта, не будем продлевать". А потом осознали, что для них для самих это проблема. Засуетились. Суета в чём начала выражаться? Начали обращаться, по сути, ко всем подряд, чтобы кто-то вместо "НАК "Нафтогаз Украины" заключил с нами контракт на этот транзит по территории Украины, чтобы до границы он шёл под управлением "Газпрома", а по территории Украины – под чьим-то другим контролем, чтобы там, не знаю, соответствующие структуры Венгрии, Словакии, Турции, Азербайджана заключили контракт на транзит через территорию Украины, а на границе Украины и Европы чтобы опять "Газпром" со своими партнёрами разбирался", - отметил Путин.
Он указал, что у "Газпрома" контракты длительные, до 2035-го, до 2049 года. И для того, чтобы изменить ситуацию, связанную с транзитом, надо вскрывать эти контракты.
"Это сложная процедура очень, трудноразрешимая, неразрешимая – во-первых. А во-вторых, есть ещё одна вещь. Я вам так подробно говорю, чтобы не было спекуляций, пускай все знают, о чём речь. Украина закрыла нам один из маршрутов через территорию Украины поставок в Европу – через Сохрановку. Закрыли, и всё. А у нас контракт с ними Ship-or-pay ("транзитируй или плати"). Они закрыли, а потом предъявили нам иск в суде с требованием оплатить то, что не шло транзитом через Украину. На вопрос "Газпрома": "Вы чего, с ума сошли, что ли? Вы же закрыли этот транзит". – "Ну, мы закрыли, а вы платите нам всё равно деньги". Бред какой-то!" - подчеркнул президент России.
Теперь, по его словам, Украина требует, чтобы транзит газа по её территории осуществляла третья сторона.
"Теперь говорят: "Пускай третья сторона транзитирует по нашей территории". А иск из Арбитражного суда забирать не хотят. Что получится? Получится, что мы с вами, вот мы с вами и ещё сотни с лишним, 150 миллионов человек, российских граждан, будут поставлять газ в европейскую страну любую, а по решению Арбитражного суда в безакцептном порядке так называемом эти деньги будут сниматься, к нам не будут поступать, а будут поступать в Украину в счёт погашения иска Украины к "Газпрому". Ну бред! Мы же не можем. Мы сказали, что мы будем поставлять, даже если это будет там SOCAR азербайджанский, либо турецкая компания, либо венгерская, либо словацкая. Ну пусть они иск заберут из суда. Это что за бред? Сказали: "Нет, забирать не будем". Ну, тогда "пожалуйте бриться", живите без нашего газа", - подытожил Путин.
До этого он также заявил, что мирные переговоры с Украиной могут пройти и в Словакии, премьер-министр которой Роберт Фицо
недавно посещал Москву. По словам Путина, Фицо выступает за мирное урегулирование.
"Что касается места проведения – да, он сказал, что, если дойдёт дело до переговоров, они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров. Да мы и не против, если до этого дойдёт. Почему нет? Потому что Словакия занимает нейтральную позицию. С нашей точки зрения эта позиция является нейтральной, и это приемлемый для нас вариант", - отметил Путин.
Также президент России прокомментировал возможность повторного применения новейшей ракетной системы "Орешник".
"Вы понимаете, мы же всегда отвечаем зеркально. Против нас используют определённое оружие – мы используем такое же. Послушайте, они применили пять-семь систем ATACMS. Вы слышали, что сказано было вчера или позавчера? Российская армия ответила комплексным ударом – 240 или 221, что ли, удар – высокоточным дальнобойным оружием. Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем. Но мы не спешим. У нас ведь – это не секрет, да мы и не скрываем, и я говорил, – пока не много систем "Орешник". Но они у нас есть, и не одна система. Но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, оно предназначено для решения определённых задач. Мы начали серийное производство, сейчас произведём должное количество и нужное нам, разместим что-то на территории Белоруссии. Мы действуем системно. Но мы не исключаем возможности применения и сегодня, и завтра, если будет такая необходимость", - подчеркнул Путин.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил о том, что его страна готова у себя разместить 10 систем "Орешник".
"Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить, мы разместим больше
", - заявил он в комментарии
корреспонденту издания Life Александру Юнашеву
.
Заявления Путина уже оценили на Украине.
"Интересные сегодняшние заявления Путина, которые демонстрируют, что Кремль готов к эскалации конфликта, если Киев продолжит повышать ставки в игре. 1. Ракетных систем "Орешник" у ВС РФ немного, но они есть, и при необходимости они их применят. (Это сразу было ясно. Они только в процессе производства). 2. Россия не против того, чтобы Словакия была переговорной площадкой по Украине. (Кремль посылает сигнал команде Трампа, которой Словакия выгодна, как площадка переговоров. Вместо Турции и ОАЭ). 3. Если будет необходимо применение более мощного оружия средней дальности, "мы его используем". (Тут смысл в том, что Кремль готов на любой сценарий). 4. Россия продолжит достигать все цели спецоперации в 2025 году, это задача номер один. (Это тоже месседж, что Москва готова к продолжению войны). И тут же он заявил, что "Россия стремится к завершению конфликта в Украине". 5. Россия всегда отвечает зеркально на удары по ее территории. (Это контрмесседж на вечные обвинения Зе в сторону Кремля). 6. Украина не может существовать без поддержки Европы. (Это и так все знают. Киев живет сейчас полностью в кредит). 7. РФ готова поставлять газ в любой момент. Контракт по транзиту газа через Украину уже не получится заключить за несколько дней до Нового года. 8. Цены на газ в Европе вырастут из-за остановки транзита из России
", - прокомментировал общение Путина с журналистами популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный
".
Последнее, указали авторы канала, является посылом европейцам: именно из-за Украины у них вырастут цены на газ.