https://ukraina.ru/20241227/1060005101.html

Суджа и 14 миллионов кубометров газа. Главное на Украине на утро 27 декабря

Суджа и 14 миллионов кубометров газа. Главное на Украине на утро 27 декабря - 27.12.2024 Украина.ру

Суджа и 14 миллионов кубометров газа. Главное на Украине на утро 27 декабря

Президент России Владимир Путин рассказал о транзите газа и о проблемах, вызванных позицией Украины

2024-12-27T09:40

2024-12-27T09:40

2024-12-27T09:40

эксклюзив

хроники

украина

россия

европа

владимир путин

роберт фицо

александр лукашенко

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101143/22/1011432273_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9c0a19835c8e51692e4514d0ac6ec7a8.jpg.webp

Вечером 26 декабря президент России Владимир Путин по окончании заседания Высшего Евразийского экономического совета Владимир Путин ответил на вопросы российских журналистов. Среди прочего рассказал Путин и о проблемах с поставками газа в Европу."Мы всегда выступали за поставки, всегда выступали за деполитизацию вопросов экономического характера. Мы же не отказывались никогда от поставок в Европу. Разве мы отказывались? Я тысячу раз уже сказал, могу повторить: Польша закрыла маршрут через свою территорию. Там же действующий маршрут, никто его не поражал, взрывов никаких нет, он работающий. Достаточно только кнопку включить, и всё, и пойдёт через территорию Польши. Называется "Ямал – Европа", проходит ровно через территорию Польши. Пожалуйста, включите завтра, мы будем поставлять", - отметил Путин.Второй маршрут, указал он, идёт через территорию Украины."Война войной, а мы же поставляли регулярно и платили, и платим до сих пор, кстати говоря, деньги за транзит. И что? Украина взяла там два маршрута: через Суджу и через Сохрановку. Сохрановку наши войска взяли под контроль, и полгода, по-моему, даже если не больше, спокойно всё это функционировало. И на пункте пропуска находились украинские специалисты, они там работали, их никто не обижал, никто не трогал. Они спокойно там функционировали, и всё было нормально. Потом почему-то кому-то в голову в Киеве пришло, что надо бы это закрыть. Взяли закрыли. Под тем предлогом, что российские войска контролируют. А полгода назад вы о чём думали? Всё работало. Значит, какие-то были причины другие. Я не понимаю какие. Теперь Суджа. Там боевые действия идут, находится фактически под украинским контролем, но мы просто продолжаем поставлять 14 миллионов по суткам. Понимаете?" - заявил президент России.Он подчеркнул, что даже несмотря на то, что сейчас украинские формирования контролируют Суджу, Украина объявила о том, что продлевать транзитный контракт не будет."Не мы же сказали, что мы заканчиваем, а они объявили, что не будут продлевать контракт. Не будут – не надо. Они клюют с руки, как я уже говорил, у Европы, потому что без европейской поддержки Украина не то что воевать – существовать не может. Но теперь наказывают ту же Европу, закрывая транзитный контракт на поставку нашего газа в Европу. И так-то им там не просто, уже под $50 за 1000 кубов цена на газ выросла", - отметил Путин.Также президент России обратил внимание на то, что контракта на транзит газа через территорию Украины с 2025 года нет, и за три-четыре дня заключить этот контракт невозможно."Там сейчас опять подрастут цены. Но не мы же это провоцируем, это их политика. Так? А в чём проблема заключается? Они объявили об этом: "Не будет контракта, не будем продлевать". А потом осознали, что для них для самих это проблема. Засуетились. Суета в чём начала выражаться? Начали обращаться, по сути, ко всем подряд, чтобы кто-то вместо "НАК "Нафтогаз Украины" заключил с нами контракт на этот транзит по территории Украины, чтобы до границы он шёл под управлением "Газпрома", а по территории Украины – под чьим-то другим контролем, чтобы там, не знаю, соответствующие структуры Венгрии, Словакии, Турции, Азербайджана заключили контракт на транзит через территорию Украины, а на границе Украины и Европы чтобы опять "Газпром" со своими партнёрами разбирался", - отметил Путин.Он указал, что у "Газпрома" контракты длительные, до 2035-го, до 2049 года. И для того, чтобы изменить ситуацию, связанную с транзитом, надо вскрывать эти контракты."Это сложная процедура очень, трудноразрешимая, неразрешимая – во-первых. А во-вторых, есть ещё одна вещь. Я вам так подробно говорю, чтобы не было спекуляций, пускай все знают, о чём речь. Украина закрыла нам один из маршрутов через территорию Украины поставок в Европу – через Сохрановку. Закрыли, и всё. А у нас контракт с ними Ship-or-pay ("транзитируй или плати"). Они закрыли, а потом предъявили нам иск в суде с требованием оплатить то, что не шло транзитом через Украину. На вопрос "Газпрома": "Вы чего, с ума сошли, что ли? Вы же закрыли этот транзит". – "Ну, мы закрыли, а вы платите нам всё равно деньги". Бред какой-то!" - подчеркнул президент России.Теперь, по его словам, Украина требует, чтобы транзит газа по её территории осуществляла третья сторона."Теперь говорят: "Пускай третья сторона транзитирует по нашей территории". А иск из Арбитражного суда забирать не хотят. Что получится? Получится, что мы с вами, вот мы с вами и ещё сотни с лишним, 150 миллионов человек, российских граждан, будут поставлять газ в европейскую страну любую, а по решению Арбитражного суда в безакцептном порядке так называемом эти деньги будут сниматься, к нам не будут поступать, а будут поступать в Украину в счёт погашения иска Украины к "Газпрому". Ну бред! Мы же не можем. Мы сказали, что мы будем поставлять, даже если это будет там SOCAR азербайджанский, либо турецкая компания, либо венгерская, либо словацкая. Ну пусть они иск заберут из суда. Это что за бред? Сказали: "Нет, забирать не будем". Ну, тогда "пожалуйте бриться", живите без нашего газа", - подытожил Путин.До этого он также заявил, что мирные переговоры с Украиной могут пройти и в Словакии, премьер-министр которой Роберт Фицо недавно посещал Москву. По словам Путина, Фицо выступает за мирное урегулирование."Что касается места проведения – да, он сказал, что, если дойдёт дело до переговоров, они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров. Да мы и не против, если до этого дойдёт. Почему нет? Потому что Словакия занимает нейтральную позицию. С нашей точки зрения эта позиция является нейтральной, и это приемлемый для нас вариант", - отметил Путин.Также президент России прокомментировал возможность повторного применения новейшей ракетной системы "Орешник"."Вы понимаете, мы же всегда отвечаем зеркально. Против нас используют определённое оружие – мы используем такое же. Послушайте, они применили пять-семь систем ATACMS. Вы слышали, что сказано было вчера или позавчера? Российская армия ответила комплексным ударом – 240 или 221, что ли, удар – высокоточным дальнобойным оружием. Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем. Но мы не спешим. У нас ведь – это не секрет, да мы и не скрываем, и я говорил, – пока не много систем "Орешник". Но они у нас есть, и не одна система. Но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, оно предназначено для решения определённых задач. Мы начали серийное производство, сейчас произведём должное количество и нужное нам, разместим что-то на территории Белоруссии. Мы действуем системно. Но мы не исключаем возможности применения и сегодня, и завтра, если будет такая необходимость", - подчеркнул Путин.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что его страна готова у себя разместить 10 систем "Орешник"."Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить, мы разместим больше", - заявил он в комментарии корреспонденту издания Life Александру Юнашеву.Заявления Путина уже оценили на Украине."Интересные сегодняшние заявления Путина, которые демонстрируют, что Кремль готов к эскалации конфликта, если Киев продолжит повышать ставки в игре. 1. Ракетных систем "Орешник" у ВС РФ немного, но они есть, и при необходимости они их применят. (Это сразу было ясно. Они только в процессе производства). 2. Россия не против того, чтобы Словакия была переговорной площадкой по Украине. (Кремль посылает сигнал команде Трампа, которой Словакия выгодна, как площадка переговоров. Вместо Турции и ОАЭ). 3. Если будет необходимо применение более мощного оружия средней дальности, "мы его используем". (Тут смысл в том, что Кремль готов на любой сценарий). 4. Россия продолжит достигать все цели спецоперации в 2025 году, это задача номер один. (Это тоже месседж, что Москва готова к продолжению войны). И тут же он заявил, что "Россия стремится к завершению конфликта в Украине". 5. Россия всегда отвечает зеркально на удары по ее территории. (Это контрмесседж на вечные обвинения Зе в сторону Кремля). 6. Украина не может существовать без поддержки Европы. (Это и так все знают. Киев живет сейчас полностью в кредит). 7. РФ готова поставлять газ в любой момент. Контракт по транзиту газа через Украину уже не получится заключить за несколько дней до Нового года. 8. Цены на газ в Европе вырастут из-за остановки транзита из России", - прокомментировал общение Путина с журналистами популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Последнее, указали авторы канала, является посылом европейцам: именно из-за Украины у них вырастут цены на газ.О переговорах по Украине — в статье Татьяны Стоянович "Реванш "бывшей" Европы. Почему Макрон навязывает России свое посредничество по Украине".

https://ukraina.ru/20241226/1059998100.html

https://ukraina.ru/20241226/1059972679.html

https://ukraina.ru/20241226/1059959492.html

украина

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, европа, владимир путин, роберт фицо, александр лукашенко, газпром