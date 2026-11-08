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"Обесточили военную машину": ВС РФ поразили ключевую подстанцию, питавшую ВПК Украины
"Обесточили военную машину": ВС РФ поразили ключевую подстанцию, питавшую ВПК Украины - 08.11.2026 Украина.ру
"Обесточили военную машину": ВС РФ поразили ключевую подстанцию, питавшую ВПК Украины
Российские военные нанесли удар по электроподстанции 330 кВ в районе населённого пункта Белошицы Житомирской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ
2026-11-08T10:33
2026-11-08T10:33
2026-11-08T10:33
спецоперация
сво
россия
украина
житомирская область
впк
минобороны
украина.ру
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По данным ведомства, объект обеспечивал электроэнергией предприятия военной промышленности Украины. Удар был нанесён беспилотниками в течение ночи."В течение ночи в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражена электроподстанция 330 кВ в районе населённого пункта Белошицы Житомирской области, обеспечивавшая электроэнергией предприятия военной промышленности Украины", — говорится в сообщении.Ранее Минобороны сообщало, что в ночь на 7 ноября армия России нанесла массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и БПЛА по объектам ВПК, энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и Киевской области. Тогда же был поражён Северный автодорожный мост в столице.Об успехах ВС РФ – в материале "Орехов займем до конца года": Носков о том, как будут развиваться события на фронте на сайте Украина.ру
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спецоперация, сво, россия, украина, житомирская область, впк, минобороны, украина.ру
Спецоперация, СВО, Россия, Украина, Житомирская область, ВПК, Минобороны, Украина.ру
"Обесточили военную машину": ВС РФ поразили ключевую подстанцию, питавшую ВПК Украины
Российские военные нанесли удар по электроподстанции 330 кВ в районе населённого пункта Белошицы Житомирской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ
По данным ведомства, объект обеспечивал электроэнергией предприятия военной промышленности Украины. Удар был нанесён беспилотниками в течение ночи.
"В течение ночи в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражена электроподстанция 330 кВ в районе населённого пункта Белошицы Житомирской области, обеспечивавшая электроэнергией предприятия военной промышленности Украины", — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны сообщало, что в ночь на 7 ноября армия России нанесла массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и БПЛА по объектам ВПК, энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и Киевской области. Тогда же был поражён Северный автодорожный мост в столице.