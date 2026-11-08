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"Обесточили военную машину": ВС РФ поразили ключевую подстанцию, питавшую ВПК Украины

"Обесточили военную машину": ВС РФ поразили ключевую подстанцию, питавшую ВПК Украины - 08.11.2026 Украина.ру

"Обесточили военную машину": ВС РФ поразили ключевую подстанцию, питавшую ВПК Украины

Российские военные нанесли удар по электроподстанции 330 кВ в районе населённого пункта Белошицы Житомирской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ

2026-11-08T10:33

2026-11-08T10:33

2026-11-08T10:33

спецоперация

сво

россия

украина

житомирская область

впк

минобороны

украина.ру

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По данным ведомства, объект обеспечивал электроэнергией предприятия военной промышленности Украины. Удар был нанесён беспилотниками в течение ночи."В течение ночи в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражена электроподстанция 330 кВ в районе населённого пункта Белошицы Житомирской области, обеспечивавшая электроэнергией предприятия военной промышленности Украины", — говорится в сообщении.Ранее Минобороны сообщало, что в ночь на 7 ноября армия России нанесла массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и БПЛА по объектам ВПК, энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и Киевской области. Тогда же был поражён Северный автодорожный мост в столице.Об успехах ВС РФ – в материале "Орехов займем до конца года": Носков о том, как будут развиваться события на фронте на сайте Украина.ру

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спецоперация, сво, россия, украина, житомирская область, впк, минобороны, украина.ру