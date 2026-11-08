"Кавказская пленница" в базе ГУР: Наталью Варлей внесли в список "врагов Украины" за любовь к России - 08.11.2026 Украина.ру
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"Кавказская пленница" в базе ГУР: Наталью Варлей внесли в список "врагов Украины" за любовь к России
"Кавказская пленница" в базе ГУР: Наталью Варлей внесли в список "врагов Украины" за любовь к России - 08.11.2026 Украина.ру
"Кавказская пленница" в базе ГУР: Наталью Варлей внесли в список "врагов Украины" за любовь к России
Советская и российская актриса Наталья Варлей попала в базу данных портала War and Sanctions, который ведёт Главное управление разведки Минобороны Украины. Об этом 8 ноября сообщили украинские СМИ
2026-11-08T10:38
2026-11-08T10:38
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Основанием для включения стала поддержка актрисой политики России в отношении Украины и воссоединения Крыма. На портале приводятся её высказывания о том, что "Украина восемь лет обстреливала Донбасс", а после воссоединения Крыма с Россией "историческая справедливость восстановлена".Кроме того, Варлей названа послом благотворительного проекта "Народный фронт. Всё для Победы!", который собирает средства для участников специальной военной операции. Отмечаются и её призывы поддерживать российских военных.По данным базы, актриса поддерживает президента Владимира Путина: входила в инициативную группу по его выдвижению на выборах 2024 года и состоит в движении Putin Team. Также указано, что она неоднократно посещала с концертами освобожденные территории.Наталье Варлей 79 лет, она является заслуженной артисткой РСФСР (1989). Известна ролью Нины в комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966), а также работами в фильмах "Вий", "12 стульев" и "Гостья из будущего".Ранее ГУР записал Якубовича во враги Украины
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Новости, Россия, Украина, Якубович, Крым, Владимир Путин

"Кавказская пленница" в базе ГУР: Наталью Варлей внесли в список "врагов Украины" за любовь к России

10:38 08.11.2026
 
© Фото
- РИА Новости, 1920, 08.11.2026
© Фото
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Советская и российская актриса Наталья Варлей попала в базу данных портала War and Sanctions, который ведёт Главное управление разведки Минобороны Украины. Об этом 8 ноября сообщили украинские СМИ
Основанием для включения стала поддержка актрисой политики России в отношении Украины и воссоединения Крыма. На портале приводятся её высказывания о том, что "Украина восемь лет обстреливала Донбасс", а после воссоединения Крыма с Россией "историческая справедливость восстановлена".
Кроме того, Варлей названа послом благотворительного проекта "Народный фронт. Всё для Победы!", который собирает средства для участников специальной военной операции. Отмечаются и её призывы поддерживать российских военных.
По данным базы, актриса поддерживает президента Владимира Путина: входила в инициативную группу по его выдвижению на выборах 2024 года и состоит в движении Putin Team. Также указано, что она неоднократно посещала с концертами освобожденные территории.
Наталье Варлей 79 лет, она является заслуженной артисткой РСФСР (1989). Известна ролью Нины в комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966), а также работами в фильмах "Вий", "12 стульев" и "Гостья из будущего".
Ранее ГУР записал Якубовича во враги Украины
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