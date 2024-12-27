Больше не клон "Шахеда": Рожин о модернизации барражирующего боеприпаса и ударного дрона "Герань" - 27.12.2024 Украина.ру
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Больше не клон "Шахеда": Рожин о модернизации барражирующего боеприпаса и ударного дрона "Герань"
Больше не клон "Шахеда": Рожин о модернизации барражирующего боеприпаса и ударного дрона "Герань" - 27.12.2024 Украина.ру
Больше не клон "Шахеда": Рожин о модернизации барражирующего боеприпаса и ударного дрона "Герань"
Необязательно, чтобы все "Герани" доставали до всех регионов Украины. Самые дальнобойные можно использовать для давления на энергетику противника, а самые тяжелые — использовать для ударов близ ЛБС. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-12-27T03:45
2024-12-27T03:45
новости
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В последней атаке по энергетике Украины, по данным противника, российские ВКС использовали 70 БПЛА. Есть кадры объективного контроля, подтверждающие прилеты по Славянской ТЭС и по ТЭЦ-3 в Харькове. Всего атака затронула восемь областей, рассказал эксперт.Если в 2022 году "Герань" была в чистом виде клоном иранского "Шахед-136", то сейчас производство этих БПЛА полностью локализовано в России и дорабатывается в сторону увеличения боевой части (термобарические заряды, приспособления для ночных атак и камеры для объективного контроля и съемки местности), отметил журналист.По его словам, добиться серьезного увеличения боевой части "Гераней" можно только за счет понижения летных характеристик, потому что он будет тяжелым и долетит не очень далеко."Но необязательно, чтобы все "Герани" доставали до всех регионов Украины. Самые дальнобойные из них можно использовать для систематического давления на энергетику противника, а самые тяжелые можно использовать для ударов по объектам в прифронтовых областях", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.О том, почему Путин предложил США согласовать удар по любой назначенной цели в Киеве — в материале Алексея Туманова "Путин предложил США согласовать удар по Киеву. Запад пока молчит" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241225/1059924432.html
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новости, украина, борис рожин, россия, сша, вкс, герань, бпла, беспилотники, сво, детали, спецоперация
Новости, Украина, Борис Рожин, Россия, США, ВКС, Герань, БПЛА, беспилотники, СВО, детали, Спецоперация

Больше не клон "Шахеда": Рожин о модернизации барражирующего боеприпаса и ударного дрона "Герань"

03:45 27.12.2024
 
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Необязательно, чтобы все "Герани" доставали до всех регионов Украины. Самые дальнобойные можно использовать для давления на энергетику противника, а самые тяжелые — использовать для ударов близ ЛБС. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
В последней атаке по энергетике Украины, по данным противника, российские ВКС использовали 70 БПЛА. Есть кадры объективного контроля, подтверждающие прилеты по Славянской ТЭС и по ТЭЦ-3 в Харькове. Всего атака затронула восемь областей, рассказал эксперт.
"Понятно, что "Герань" по боевой части не сможет сравниться с "Искандером". Но мы не можем производить столько же ракет, сколько беспилотников. Поэтому массовость нам сейчас обеспечивают именно дроны, которые постоянно совершенствуется", — подчеркнул Рожин.
Если в 2022 году "Герань" была в чистом виде клоном иранского "Шахед-136", то сейчас производство этих БПЛА полностью локализовано в России и дорабатывается в сторону увеличения боевой части (термобарические заряды, приспособления для ночных атак и камеры для объективного контроля и съемки местности), отметил журналист.
По его словам, добиться серьезного увеличения боевой части "Гераней" можно только за счет понижения летных характеристик, потому что он будет тяжелым и долетит не очень далеко.
"Но необязательно, чтобы все "Герани" доставали до всех регионов Украины. Самые дальнобойные из них можно использовать для систематического давления на энергетику противника, а самые тяжелые можно использовать для ударов по объектам в прифронтовых областях", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.
О том, почему Путин предложил США согласовать удар по любой назначенной цели в Киеве — в материале Алексея Туманова "Путин предложил США согласовать удар по Киеву. Запад пока молчит" на сайте Украина.ру.
Михаил Амерберг интервью
25 декабря, 06:30
Михаил Амерберг: Молдавия замораживает и поджигает Приднестровье, напрашиваясь на ракетно-бомбовый ударПриднестровье сейчас стоит на грани гуманитарной катастрофы, когда по вине режима Майи Санду и Запада десятки тысяч людей могут остаться без отопления. И вариантов выхода из этого кризиса пока нет, считает эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
 
НовостиУкраинаБорис РожинРоссияСШАВКСГераньБПЛАбеспилотникиСВОдеталиСпецоперация
 
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