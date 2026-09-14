https://ukraina.ru/20260914/zelenskiy-voyuet-s-nabu-no-ne-svoimi-rukami-pobeg-kravchenko-raskol-kievskoy-verkhushki-itogi-14-1083189446.html

Зеленский воюет с НАБУ, но не своими руками: побег Кравченко, раскол киевской верхушки. Итоги 14 сентября

Зеленский воюет с НАБУ, но не своими руками: побег Кравченко, раскол киевской верхушки. Итоги 14 сентября - 14.09.2026 Украина.ру

Зеленский воюет с НАБУ, но не своими руками: побег Кравченко, раскол киевской верхушки. Итоги 14 сентября

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко перед уходом объявил подозрение главе НАБУ Семену Кривоносу, а сам под покровом ночи покинул страну. Тем временем послы ЕС не смогли договориться о продлении антироссийских санкций. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"

2026-09-14T18:00

2026-09-14T18:00

2026-09-14T18:00

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Кравченко объявил "пидозру" главе НАБУ и сбежал из страныГенпрокурор Украины Руслан Кравченко, написавший заявление об отставке после коррупционного скандала в его офисе, напоследок объявил подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу."Я подписал постановление о подозрении в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса. Я подозреваю его в подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупном размере", — заявил Кравченко.После этого он под покровом ночи, не афишируя намерений, покинул Украину на служебном автомобиле под предлогом командировки в Литву. Пересек границу в 2:30 ночи. Формально Кравченко еще не уволен — согласие на отставку должна дать Верховная Рада, а до этого момента он сохраняет полномочия.Зеленский тут же сделал вид, что ни при чем: "У этого генерального прокурора есть только один путь: увольнение с должности. Прошу парламентариев поддержать это увольнение безотлагательно".Все прекрасно понимают: выезд Кравченко за границу возможен только с личной санкции Зеленского. Эксперты отмечают, что решение о "пидозрах" принимал не генпрокурор, одной ногой стоявший в отставке, а сам Зеленский. Антикоррупционные "снаряды" вырывают из его окружения все новых персонажей. По всей видимости, "пидозры" главе НАБУ и человеку из окружения руководителя САП стали платой за спокойный выезд Кравченко.Примечательно, что в НАБУ заявление назвали "продолжением систематической атаки на антикоррупционные органы". Там подчеркнули: Кривоносу официально не предъявлено ни одного подозрения.Зеленский уже дошел до предела. Ему надо выбирать: идти на поводу НАБУ и САП, превращаясь, или объявлять им войну. Но у структур достаточно информации, чтобы пересажать все его окружение. Выход один — победить и разогнать НАБУ и САП. Но за ними стоят европейские союзники. Именно поэтому глава киевского режима подстраховался и оставил лазейку: "А я что? Я тут ни при чем".После этой схватки должен остаться только один. Или Зеленский с "укороченными" НАБУ и САП, или реальная власть перейдет к тем, кто олицетворяет волю европейских союзниковКто может стать новым генпрокурором Украины?Должность нового генпрокурора Украины вместо подавшего в отставку Руслана Кравченко может занять приближенный к главе правящей фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии депутат Даниил Гетманцев. Об этом сообщило издание "Украинская Правда". Правда, чуть позже нардеп Гончаренко* эту информацию опроверг. Он назвал эти новости "вбросом и чепухой".ЕС не смог согласовать продление санкций против РоссииПослы ЕС на встрече в понедельник не смогли договориться о продлении санкций против России, действие которых истекает во вторник. Они вновь соберутся позднее.Словакия потребовала исключить из санкционного списка Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Франция предложила исключить только Усманова. Еще один аспект дискуссии — продлевать ограничения на 6 месяцев, как с 2014 года, или на 12. Словакия не готова поддержать более длительный срок. Для продления нужно единогласное решение всех государств.Санкции ЕС против России принимаются единогласно, поэтому любая страна может затормозить согласование. В 2026-м это особенно проявилось при подготовке 21-го пакета: Греция выступала против запрета на перевозку российского СПГ, поскольку он затрагивал ее судоходный сектор, и в итоге для части перевозок сохранили исключение.Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Россия не придает большого значения угрозам экономического давления. Страна адаптируется к любым санкциям и справляется с любыми угрозами.Ход СВО: сводка Минобороны РФ за 14 сентябряГруппировка "Север" в Харьковской области продолжает сжимать кольцо окружения. В кольце освобожден населенный пункт Широкое, ведутся бои за Малую Волчью. Блокированные формирования ВСУ уничтожаются в районе Ольховатки. За сутки в кольце потери противника — до 60 военнослужащих и БМП с личным составом при попытке выхода из окружения. С начала месяца в кольце уничтожено до 460 боевиков, 13 БМП, 8 пикапов, 13 квадроциклов и 21 наземный роботизированный комплекс.В результате расширения внешней зоны контроля освобожден Шевченково. Поражены формирования мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ, а также две бригады теробороны в Сумской области. Всего за сутки в зоне "Севера" противник потерял до 200 военнослужащих, бронетранспортер М113, две БМП, 14 автомобилей, орудие и 10 наземных роботизированных комплексов.О других успехах ВС РФ – в материале Удар ракетами Х-39 и перехват сотен дронов: Минобороны раскрыло потери ВСУ*признан террористом и экстремистом

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эксклюзив, россия, франция, украина, кравченко, владимир зеленский, кривонос, набу, ес, сап