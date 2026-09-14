Зеленский воюет с НАБУ, но не своими руками: побег Кравченко, раскол киевской верхушки. Итоги 14 сентября
© REUTERS / Thomas Peter
© REUTERS / Thomas Peter
Генпрокурор Украины Руслан Кравченко перед уходом объявил подозрение главе НАБУ Семену Кривоносу, а сам под покровом ночи покинул страну. Тем временем послы ЕС не смогли договориться о продлении антироссийских санкций. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
Кравченко объявил "пидозру" главе НАБУ и сбежал из страны
Генпрокурор Украины Руслан Кравченко, написавший заявление об отставке после коррупционного скандала в его офисе, напоследок объявил подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу.
Генпрокурор Украины Руслан Кравченко, написавший заявление об отставке после коррупционного скандала в его офисе, напоследок объявил подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу.
"Я подписал постановление о подозрении в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса. Я подозреваю его в подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупном размере", — заявил Кравченко.
После этого он под покровом ночи, не афишируя намерений, покинул Украину на служебном автомобиле под предлогом командировки в Литву.
Пересек границу в 2:30 ночи. Формально Кравченко еще не уволен — согласие на отставку должна дать Верховная Рада, а до этого момента он сохраняет полномочия.
Зеленский тут же сделал вид, что ни при чем:
"У этого генерального прокурора есть только один путь: увольнение с должности. Прошу парламентариев поддержать это увольнение безотлагательно".
Все прекрасно понимают: выезд Кравченко за границу возможен только с личной санкции Зеленского. Эксперты отмечают, что решение о "пидозрах" принимал не генпрокурор, одной ногой стоявший в отставке, а сам Зеленский.
Антикоррупционные "снаряды" вырывают из его окружения все новых персонажей. По всей видимости, "пидозры" главе НАБУ и человеку из окружения руководителя САП стали платой за спокойный выезд Кравченко.
Примечательно, что в НАБУ заявление назвали "продолжением систематической атаки на антикоррупционные органы". Там подчеркнули: Кривоносу официально не предъявлено ни одного подозрения.
Зеленский уже дошел до предела. Ему надо выбирать: идти на поводу НАБУ и САП, превращаясь, или объявлять им войну. Но у структур достаточно информации, чтобы пересажать все его окружение. Выход один — победить и разогнать НАБУ и САП. Но за ними стоят европейские союзники. Именно поэтому глава киевского режима подстраховался и оставил лазейку: "А я что? Я тут ни при чем".
После этой схватки должен остаться только один. Или Зеленский с "укороченными" НАБУ и САП, или реальная власть перейдет к тем, кто олицетворяет волю европейских союзников
Кто может стать новым генпрокурором Украины?
Должность нового генпрокурора Украины вместо подавшего в отставку Руслана Кравченко может занять приближенный к главе правящей фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии депутат Даниил Гетманцев. Об этом сообщило издание "Украинская Правда". Правда, чуть позже нардеп Гончаренко* эту информацию опроверг. Он назвал эти новости "вбросом и чепухой".
ЕС не смог согласовать продление санкций против России
Послы ЕС на встрече в понедельник не смогли договориться о продлении санкций против России, действие которых истекает во вторник. Они вновь соберутся позднее.
Послы ЕС на встрече в понедельник не смогли договориться о продлении санкций против России, действие которых истекает во вторник. Они вновь соберутся позднее.
Словакия потребовала исключить из санкционного списка Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Франция предложила исключить только Усманова. Еще один аспект дискуссии — продлевать ограничения на 6 месяцев, как с 2014 года, или на 12. Словакия не готова поддержать более длительный срок. Для продления нужно единогласное решение всех государств.
Санкции ЕС против России принимаются единогласно, поэтому любая страна может затормозить согласование. В 2026-м это особенно проявилось при подготовке 21-го пакета: Греция выступала против запрета на перевозку российского СПГ, поскольку он затрагивал ее судоходный сектор, и в итоге для части перевозок сохранили исключение.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Россия не придает большого значения угрозам экономического давления. Страна адаптируется к любым санкциям и справляется с любыми угрозами.
Ход СВО: сводка Минобороны РФ за 14 сентября
Группировка "Север" в Харьковской области продолжает сжимать кольцо окружения. В кольце освобожден населенный пункт Широкое, ведутся бои за Малую Волчью. Блокированные формирования ВСУ уничтожаются в районе Ольховатки.
Группировка "Север" в Харьковской области продолжает сжимать кольцо окружения. В кольце освобожден населенный пункт Широкое, ведутся бои за Малую Волчью. Блокированные формирования ВСУ уничтожаются в районе Ольховатки.
За сутки в кольце потери противника — до 60 военнослужащих и БМП с личным составом при попытке выхода из окружения. С начала месяца в кольце уничтожено до 460 боевиков, 13 БМП, 8 пикапов, 13 квадроциклов и 21 наземный роботизированный комплекс.
В результате расширения внешней зоны контроля освобожден Шевченково. Поражены формирования мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ, а также две бригады теробороны в Сумской области.
Всего за сутки в зоне "Севера" противник потерял до 200 военнослужащих, бронетранспортер М113, две БМП, 14 автомобилей, орудие и 10 наземных роботизированных комплексов.
О других успехах ВС РФ – в материале Удар ракетами Х-39 и перехват сотен дронов: Минобороны раскрыло потери ВСУ
*признан террористом и экстремистом
Подписывайся на