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Уровень занятости украинцев в ЕС сильно разнится
Уровень занятости украинцев в ЕС сильно разнится - 14.09.2026 Украина.ру
Уровень занятости украинцев в ЕС сильно разнится
Украинские мигранты в разных странах ЕС демонстрируют разный уровень занятости в экономике. Об этом сообщает 14 сентября телеграм-канал Украина.ру
2026-09-14T15:56
2026-09-14T15:56
2026-09-14T15:57
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"Уровень занятости украинцев в ФРГ составляет лишь 27,1%. Для сравнения в Польше - 78%, в Литве — 72%, в Великобритании — 69%, в Чехии, Дании и Нидерландах - выше 60%", - отметил телеграм-канал.Информацию о трудоустройстве в ФРГ опубликовал таблоид Bild со ссылкой на официальные данные.Среди проживающих в Германии 483 197 граждан Украины получают пособия - 563 евро в месяц по Bürgergeld, а также расходы на жильё и отопление. В феврале 325 498 трудоспособных украинцев работали с отчислениями в систему соцстрахования. Ещё 51 856 были заняты частично. В 2024 году ФРГ выплатила украинским гражданам около 6,3 миллиарда евро базового обеспечения."Экономисты считают, что у украинцев в Германии сейчас недостаточно стимулов искать работу. А также многие из них - это матери, ухаживающие за детьми", - сказано в пубилкации.Телеграм-канал отметил, что эти данные были предоставлены по запросу партии АдГ, руководство которой желает прекратить выплаты украинцам и выслать мужчин призывного возраста.Ранее на эту тему: Большинство украинцев в Польше работает, около половины желает вернуться на УкраинуАктуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, польша, литва, ес, bild, трудовые мигранты, социальные выплаты, евроинтеграция, украинские беженцы, британия, рынок труда, трудоустройство, украина
Новости, Германия, Польша, Литва, ЕС, Bild, трудовые мигранты, социальные выплаты, евроинтеграция, украинские беженцы, Британия, рынок труда, трудоустройство, Украина
Уровень занятости украинцев в ЕС сильно разнится
15:56 14.09.2026 (обновлено: 15:57 14.09.2026)
Украинские мигранты в разных странах ЕС демонстрируют разный уровень занятости в экономике. Об этом сообщает 14 сентября телеграм-канал Украина.ру
"Уровень занятости украинцев в ФРГ составляет лишь 27,1%. Для сравнения в Польше - 78%, в Литве — 72%, в Великобритании — 69%, в Чехии, Дании и Нидерландах - выше 60%", - отметил телеграм-канал.
Информацию о трудоустройстве в ФРГ опубликовал таблоид Bild со ссылкой на официальные данные.
Среди проживающих в Германии 483 197 граждан Украины получают пособия - 563 евро в месяц по Bürgergeld, а также расходы на жильё и отопление. В феврале 325 498 трудоспособных украинцев работали с отчислениями в систему соцстрахования. Ещё 51 856 были заняты частично.
В 2024 году ФРГ выплатила украинским гражданам около 6,3 миллиарда евро базового обеспечения.
"Экономисты считают, что у украинцев в Германии сейчас недостаточно стимулов искать работу. А также многие из них - это матери, ухаживающие за детьми", - сказано в пубилкации.
Телеграм-канал отметил, что эти данные были предоставлены по запросу партии АдГ, руководство которой желает прекратить выплаты украинцам и выслать мужчин призывного возраста.
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