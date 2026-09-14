https://ukraina.ru/20260914/uroven-zanyatosti-ukraintsev-v-es-silno-raznitsya-1083187334.html

Уровень занятости украинцев в ЕС сильно разнится

Уровень занятости украинцев в ЕС сильно разнится - 14.09.2026 Украина.ру

Уровень занятости украинцев в ЕС сильно разнится

Украинские мигранты в разных странах ЕС демонстрируют разный уровень занятости в экономике. Об этом сообщает 14 сентября телеграм-канал Украина.ру

2026-09-14T15:56

2026-09-14T15:56

2026-09-14T15:57

новости

германия

польша

литва

ес

bild

трудовые мигранты

социальные выплаты

евроинтеграция

украинские беженцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/19/1082771930_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ca299a384f8405c459d0c1c2d773fac1.jpg

"Уровень занятости украинцев в ФРГ составляет лишь 27,1%. Для сравнения в Польше - 78%, в Литве — 72%, в Великобритании — 69%, в Чехии, Дании и Нидерландах - выше 60%", - отметил телеграм-канал.Информацию о трудоустройстве в ФРГ опубликовал таблоид Bild со ссылкой на официальные данные.Среди проживающих в Германии 483 197 граждан Украины получают пособия - 563 евро в месяц по Bürgergeld, а также расходы на жильё и отопление. В феврале 325 498 трудоспособных украинцев работали с отчислениями в систему соцстрахования. Ещё 51 856 были заняты частично. В 2024 году ФРГ выплатила украинским гражданам около 6,3 миллиарда евро базового обеспечения."Экономисты считают, что у украинцев в Германии сейчас недостаточно стимулов искать работу. А также многие из них - это матери, ухаживающие за детьми", - сказано в пубилкации.Телеграм-канал отметил, что эти данные были предоставлены по запросу партии АдГ, руководство которой желает прекратить выплаты украинцам и выслать мужчин призывного возраста.Ранее на эту тему: Большинство украинцев в Польше работает, около половины желает вернуться на УкраинуАктуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

германия

польша

литва

британия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, польша, литва, ес, bild, трудовые мигранты, социальные выплаты, евроинтеграция, украинские беженцы, британия, рынок труда, трудоустройство, украина