Оперштаб Белгородской области сообщил о новых жертвах атак ВСУ
© Фото : Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаАвтомобиль скорой помощи в Белгороде
© Фото : Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Мирный житель погиб и ещё один получил ранения в результате деятельности украинской армии в Белгородской области. Об этом 14 сентября сообщил оперативный штаб российского региона
"В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая FPV-дрон сдетонировал на предприятии. Мужчина от полученных травм скончался на месте", - рассказали в оперштабе.
Кроме того, повреждена входная группа складского помещения.
В городе Грайворон дрон сдетонировал в воздухе. В результате разбиты окна одного из помещений на территории административного здания. От ударов еще нескольких FPV-дронов в частном доме пробита кровля, в другом доме посечены остекление и забор.
"В городе Шебекино в результате взрыва боеприпаса женщина получила осколочное ранение плеча. Бойцы самообороны доставили её в Шебекинскую ЦРБ, где пострадавшей оказывают необходимую помощь", - проинформировал оперштаб.
"В городе Шебекино в результате взрыва боеприпаса женщина получила осколочное ранение плеча. Бойцы самообороны доставили её в Шебекинскую ЦРБ, где пострадавшей оказывают необходимую помощь", - проинформировал оперштаб.
Там также отметили, что вВ пяти многоквартирных домах выбиты окна и посечены фасады. В одной из квартир произошло возгорание.
В этом же в городе от атак FPV-дронов повреждены три автомобиля, остекление и забор частного дома. В селе Графовка Шебекинского округа дрон атаковал автомобиль - транспорт посечен, а также перебита газовая труба.
В селе Веселая Лопань Белгородского округа в результате атаки FPV-дрона повреждены автомобиль, фасад и кровля коммерческого объекта.
"В посёлке Красная Яруга FPV-дрон взорвался во дворе частного дома — посечён фасад. В посёлке Степное Краснояружского округа дрон атаковал частный дом — пробита крыша и выбиты окна", - сказано в публикации оперштаба.
В селе Веселая Лопань Белгородского округа в результате атаки FPV-дрона повреждены автомобиль, фасад и кровля коммерческого объекта.
"В посёлке Красная Яруга FPV-дрон взорвался во дворе частного дома — посечён фасад. В посёлке Степное Краснояружского округа дрон атаковал частный дом — пробита крыша и выбиты окна", - сказано в публикации оперштаба.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на