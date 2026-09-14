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Оперштаб Белгородской области сообщил о новых жертвах атак ВСУ

Оперштаб Белгородской области сообщил о новых жертвах атак ВСУ - 14.09.2026 Украина.ру

Оперштаб Белгородской области сообщил о новых жертвах атак ВСУ

Мирный житель погиб и ещё один получил ранения в результате деятельности украинской армии в Белгородской области. Об этом 14 сентября сообщил оперативный штаб российского региона

2026-09-14T16:18

2026-09-14T16:18

2026-09-14T16:18

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"В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая FPV-дрон сдетонировал на предприятии. Мужчина от полученных травм скончался на месте", - рассказали в оперштабе.Кроме того, повреждена входная группа складского помещения. В городе Грайворон дрон сдетонировал в воздухе. В результате разбиты окна одного из помещений на территории административного здания. От ударов еще нескольких FPV-дронов в частном доме пробита кровля, в другом доме посечены остекление и забор."В городе Шебекино в результате взрыва боеприпаса женщина получила осколочное ранение плеча. Бойцы самообороны доставили её в Шебекинскую ЦРБ, где пострадавшей оказывают необходимую помощь", - проинформировал оперштаб.Там также отметили, что вВ пяти многоквартирных домах выбиты окна и посечены фасады. В одной из квартир произошло возгорание.В этом же в городе от атак FPV-дронов повреждены три автомобиля, остекление и забор частного дома. В селе Графовка Шебекинского округа дрон атаковал автомобиль - транспорт посечен, а также перебита газовая труба. В селе Веселая Лопань Белгородского округа в результате атаки FPV-дрона повреждены автомобиль, фасад и кровля коммерческого объекта. "В посёлке Красная Яруга FPV-дрон взорвался во дворе частного дома — посечён фасад. В посёлке Степное Краснояружского округа дрон атаковал частный дом — пробита крыша и выбиты окна", - сказано в публикации оперштаба. Актуальное интервью: Ростислав Ищенко: Европа сделала ставку на важный инструмент в борьбе с Россией, но он перестал работатьВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, белгородская область, россия, всу, мирные жители, бпла сегодня, атака бпла, удары дронами