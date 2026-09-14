Росфинмониторинг расширил перечень террористов и экстремистов - 14.09.2026 Украина.ру
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Росфинмониторинг расширил перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг расширил перечень террористов и экстремистов - 14.09.2026 Украина.ру
Росфинмониторинг расширил перечень террористов и экстремистов
Федеральная служба по финансовому мониторингу расширила перечень террористов и экстремистов. Об этом ведомство сообщило 14 сентября
2026-09-14T17:18
2026-09-14T17:18
новости
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белоруссия
информационная война
информационная безопасность
хакер
союзное государство
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Хакерские группировки "Киберпартизаны BY" и Silent Crow, стоящие за атаками на Россию и Белоруссию, внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга пополнили две организации - хакерские группировки "Киберпартизаны BY" (Cyberpartizans; Кибер-Партизаны) и Silent Crow (Молчаливый ворон).Минюст России в сентябре внес группировки в перечень экстремистских организаций, признанных экстремистскими. В июле Верховный суд России признал экстремистскими организациями хакерские группировки "Киберпартизаны BY" и Silent Crow, замеченные а атаках на госструктуры Белоруссии и России. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, верховный суд, белоруссия, информационная война, информационная безопасность, хакер, союзное государство
Новости, Россия, Верховный Суд, Белоруссия, информационная война, информационная безопасность, хакер, Союзное государство

Росфинмониторинг расширил перечень террористов и экстремистов

17:18 14.09.2026
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Федеральная служба по финансовому мониторингу расширила перечень террористов и экстремистов. Об этом ведомство сообщило 14 сентября
Хакерские группировки "Киберпартизаны BY" и Silent Crow, стоящие за атаками на Россию и Белоруссию, внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте
Перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга пополнили две организации - хакерские группировки "Киберпартизаны BY" (Cyberpartizans; Кибер-Партизаны) и Silent Crow (Молчаливый ворон).
Минюст России в сентябре внес группировки в перечень экстремистских организаций, признанных экстремистскими. В июле Верховный суд России признал экстремистскими организациями хакерские группировки "Киберпартизаны BY" и Silent Crow, замеченные а атаках на госструктуры Белоруссии и России.
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