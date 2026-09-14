https://ukraina.ru/20260914/rosfinmonitoring-rasshiril-perechen-terroristov-i-ekstremistov-1083189324.html

Росфинмониторинг расширил перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг расширил перечень террористов и экстремистов - 14.09.2026 Украина.ру

Росфинмониторинг расширил перечень террористов и экстремистов

Федеральная служба по финансовому мониторингу расширила перечень террористов и экстремистов. Об этом ведомство сообщило 14 сентября

2026-09-14T17:18

2026-09-14T17:18

2026-09-14T17:18

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Хакерские группировки "Киберпартизаны BY" и Silent Crow, стоящие за атаками на Россию и Белоруссию, внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга пополнили две организации - хакерские группировки "Киберпартизаны BY" (Cyberpartizans; Кибер-Партизаны) и Silent Crow (Молчаливый ворон).Минюст России в сентябре внес группировки в перечень экстремистских организаций, признанных экстремистскими. В июле Верховный суд России признал экстремистскими организациями хакерские группировки "Киберпартизаны BY" и Silent Crow, замеченные а атаках на госструктуры Белоруссии и России. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, верховный суд, белоруссия, информационная война, информационная безопасность, хакер, союзное государство