https://ukraina.ru/20241226/1059943077.html
Перемирие в их интересах: эксперт о том, как за время "заморозки" Запад может "прокачать" свой ВПК и ВСУ
Перемирие в их интересах: эксперт о том, как за время "заморозки" Запад может "прокачать" свой ВПК и ВСУ - 26.12.2024 Украина.ру
Перемирие в их интересах: эксперт о том, как за время "заморозки" Запад может "прокачать" свой ВПК и ВСУ
Перемирие никогда не ведет к политическому успеху. Мы это только что видели в Сирии или еще раньше в Корее. Не стоит думать, что американцы и европейцы глупые, они двигаются в нужном им направлении. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2024-12-26T04:15
2024-12-26T04:15
2024-12-26T04:15
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Сейчас США активно инвестируют в оборонный сектор. Но не только американцы, но и европейцы начинают развивать свою военную промышленность. Поэтому перемирие в их интересах, рассказал эксперт.Перемирие никогда не ведет к политическому успеху. Мы это только что видели в Сирии или еще раньше в Корее. Не стоит думать, что американцы и европейцы глупые, они двигаются в нужном им направлении, указал офицер.У немцев, конечно, проблемы из-за того, что у них нет возможности покупать в России дешевые энергоресурсы и не только. Но если мы дадим им время, то у Германии будет три-четыре года, чтобы поставить на ноги боеспособную армию, предупредил Крапивник."Единственные два сектора, которые набирают людей, теряющих работу в других отраслях, это военная промышленность и армия", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне спецоперации — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241225/1059940022.html
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новости, сша, сирия, корея, станислав крапивник, северная корея, армия, всу, война, украина, германия, ресурсы, впк, снаряды, детали, сво, спецоперация
Новости, США, Сирия, Корея, Станислав Крапивник, Северная Корея, Армия, ВСУ, война, Украина, Германия, ресурсы, ВПК, снаряды, детали, СВО, Спецоперация
Перемирие в их интересах: эксперт о том, как за время "заморозки" Запад может "прокачать" свой ВПК и ВСУ
Перемирие никогда не ведет к политическому успеху. Мы это только что видели в Сирии или еще раньше в Корее. Не стоит думать, что американцы и европейцы глупые, они двигаются в нужном им направлении. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник