https://ukraina.ru/20241226/1059943077.html

Перемирие в их интересах: эксперт о том, как за время "заморозки" Запад может "прокачать" свой ВПК и ВСУ

Перемирие в их интересах: эксперт о том, как за время "заморозки" Запад может "прокачать" свой ВПК и ВСУ - 26.12.2024 Украина.ру

Перемирие в их интересах: эксперт о том, как за время "заморозки" Запад может "прокачать" свой ВПК и ВСУ

Перемирие никогда не ведет к политическому успеху. Мы это только что видели в Сирии или еще раньше в Корее. Не стоит думать, что американцы и европейцы глупые, они двигаются в нужном им направлении. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2024-12-26T04:15

2024-12-26T04:15

2024-12-26T04:15

новости

сша

сирия

корея

станислав крапивник

северная корея

армия

всу

война

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055305915_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_da3f4edbb11aecdd206b8c90e1eba24c.jpg

Сейчас США активно инвестируют в оборонный сектор. Но не только американцы, но и европейцы начинают развивать свою военную промышленность. Поэтому перемирие в их интересах, рассказал эксперт.Перемирие никогда не ведет к политическому успеху. Мы это только что видели в Сирии или еще раньше в Корее. Не стоит думать, что американцы и европейцы глупые, они двигаются в нужном им направлении, указал офицер.У немцев, конечно, проблемы из-за того, что у них нет возможности покупать в России дешевые энергоресурсы и не только. Но если мы дадим им время, то у Германии будет три-четыре года, чтобы поставить на ноги боеспособную армию, предупредил Крапивник."Единственные два сектора, которые набирают людей, теряющих работу в других отраслях, это военная промышленность и армия", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне спецоперации — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241225/1059940022.html

сша

сирия

корея

северная корея

армия

украина

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, сирия, корея, станислав крапивник, северная корея, армия, всу, война, украина, германия, ресурсы, впк, снаряды, детали, сво, спецоперация