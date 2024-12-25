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Лавров: мирные предложения Путина по Украине не являются предварительными условиями
Лавров: мирные предложения Путина по Украине не являются предварительными условиями - 25.12.2024 Украина.ру
Лавров: мирные предложения Путина по Украине не являются предварительными условиями
Президент России обозначил принципы урегулирования украинской проблемы, которые не являются предварительными условиями и основаны на международном праве. Об этом 25 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
2024-12-25T12:59
2024-12-25T12:59
2024-12-25T13:00
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Глава российской дипломатии в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что Владимир Путин во время подведения итогов года 19 декабря говорил не о предварительных условиях для начала переговоров с Украиной, а о принципиальных положениях.Он вновь напомнил о готовности Москвы к переговорам с Киевом."От переговоров, и это президент не раз отмечал, мы никогда не уходим. Но нам нужно видеть серьезные, конкретные предложения, когда они к нам поступят", - заявил глава МИД России.Лавров также напомнил, что Россия исходит из своих национальных интересов и будет ими руководствоваться при оценке перспектив переговорного процесса.Мнение эксперта на эту тему: Окно возможностей открывается, но переоценивать не стоит: Михеев о Трампе и переговорах по Украине
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, москва, владимир путин, сергей лавров, переговоры, сво, национальные интересы, национальная безопасность
Новости, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Сергей Лавров, переговоры, СВО, национальные интересы, национальная безопасность
Лавров: мирные предложения Путина по Украине не являются предварительными условиями
12:59 25.12.2024 (обновлено: 13:00 25.12.2024)
Президент России обозначил принципы урегулирования украинской проблемы, которые не являются предварительными условиями и основаны на международном праве. Об этом 25 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Глава российской дипломатии в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что Владимир Путин во время подведения итогов года 19 декабря говорил не о предварительных условиях для начала переговоров с Украиной, а о принципиальных положениях.
"Сформулированные президентом Путиным принципы не являются предварительными условиями. Это то, что вытекает из международного права", - сказал Лавров.
Он вновь напомнил о готовности Москвы
к переговорам с Киевом
.
"От переговоров, и это президент не раз отмечал, мы никогда не уходим. Но нам нужно видеть серьезные, конкретные предложения, когда они к нам поступят", - заявил глава МИД России.
Лавров также напомнил, что Россия исходит из своих национальных интересов и будет ими руководствоваться при оценке перспектив переговорного процесса.