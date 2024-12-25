Лавров: мирные предложения Путина по Украине не являются предварительными условиями - 25.12.2024 Украина.ру
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Лавров: мирные предложения Путина по Украине не являются предварительными условиями
Лавров: мирные предложения Путина по Украине не являются предварительными условиями - 25.12.2024 Украина.ру
Лавров: мирные предложения Путина по Украине не являются предварительными условиями
Президент России обозначил принципы урегулирования украинской проблемы, которые не являются предварительными условиями и основаны на международном праве. Об этом 25 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
2024-12-25T12:59
2024-12-25T13:00
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национальные интересы
национальная безопасность
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Глава российской дипломатии в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что Владимир Путин во время подведения итогов года 19 декабря говорил не о предварительных условиях для начала переговоров с Украиной, а о принципиальных положениях.Он вновь напомнил о готовности Москвы к переговорам с Киевом."От переговоров, и это президент не раз отмечал, мы никогда не уходим. Но нам нужно видеть серьезные, конкретные предложения, когда они к нам поступят", - заявил глава МИД России.Лавров также напомнил, что Россия исходит из своих национальных интересов и будет ими руководствоваться при оценке перспектив переговорного процесса.Мнение эксперта на эту тему: Окно возможностей открывается, но переоценивать не стоит: Михеев о Трампе и переговорах по Украине
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новости, россия, украина, москва, владимир путин, сергей лавров, переговоры, сво, национальные интересы, национальная безопасность
Новости, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Сергей Лавров, переговоры, СВО, национальные интересы, национальная безопасность

Лавров: мирные предложения Путина по Украине не являются предварительными условиями

12:59 25.12.2024 (обновлено: 13:00 25.12.2024)
 
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Президент России обозначил принципы урегулирования украинской проблемы, которые не являются предварительными условиями и основаны на международном праве. Об этом 25 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Глава российской дипломатии в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что Владимир Путин во время подведения итогов года 19 декабря говорил не о предварительных условиях для начала переговоров с Украиной, а о принципиальных положениях.
"Сформулированные президентом Путиным принципы не являются предварительными условиями. Это то, что вытекает из международного права", - сказал Лавров.
Он вновь напомнил о готовности Москвы к переговорам с Киевом.
"От переговоров, и это президент не раз отмечал, мы никогда не уходим. Но нам нужно видеть серьезные, конкретные предложения, когда они к нам поступят", - заявил глава МИД России.
Лавров также напомнил, что Россия исходит из своих национальных интересов и будет ими руководствоваться при оценке перспектив переговорного процесса.
Мнение эксперта на эту тему: Окно возможностей открывается, но переоценивать не стоит: Михеев о Трампе и переговорах по Украине
 
НовостиРоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинСергей ЛавровпереговорыСВОнациональные интересынациональная безопасность
 
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