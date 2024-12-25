https://ukraina.ru/20241225/1059936296.html

Лавров: мирные предложения Путина по Украине не являются предварительными условиями

Лавров: мирные предложения Путина по Украине не являются предварительными условиями - 25.12.2024 Украина.ру

Лавров: мирные предложения Путина по Украине не являются предварительными условиями

Президент России обозначил принципы урегулирования украинской проблемы, которые не являются предварительными условиями и основаны на международном праве. Об этом 25 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

2024-12-25T12:59

2024-12-25T12:59

2024-12-25T13:00

новости

россия

украина

москва

владимир путин

сергей лавров

переговоры

сво

национальные интересы

национальная безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/13/1059022478_0:68:3071:1796_1920x0_80_0_0_6ebe9f4b9fa34019893f49e5621d9ba5.jpg

Глава российской дипломатии в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что Владимир Путин во время подведения итогов года 19 декабря говорил не о предварительных условиях для начала переговоров с Украиной, а о принципиальных положениях.Он вновь напомнил о готовности Москвы к переговорам с Киевом."От переговоров, и это президент не раз отмечал, мы никогда не уходим. Но нам нужно видеть серьезные, конкретные предложения, когда они к нам поступят", - заявил глава МИД России.Лавров также напомнил, что Россия исходит из своих национальных интересов и будет ими руководствоваться при оценке перспектив переговорного процесса.Мнение эксперта на эту тему: Окно возможностей открывается, но переоценивать не стоит: Михеев о Трампе и переговорах по Украине

россия

украина

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, москва, владимир путин, сергей лавров, переговоры, сво, национальные интересы, национальная безопасность