Окно возможностей открывается, но переоценивать не стоит: Михеев о Трампе и переговорах по Украине
Приближается конец года. Пора подводить итоги. Что происходит на внешнем и на внутреннем контурах? Каким был 2024 год в зоне СВО? Чего мы ждём от года наступающего? Сегодня подводим итоги вместе с политологом Сергеем Михеевым.
00:25 – Итоги года на СВО;
03:37 – Назначение Белоусова министром обороны;
05:41 – О террористической угрозе;
10:07 – Об экологической катастрофе в Керченском проливе;
15:06 – "Орешник" и пересмотр ядерной доктрины России;
18:03 – Выборы в США и инаугурация Трампа;
21:53 – Об обострении на Ближнем Востоке;
25:39 – Ожидания от 2025 года.
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03:37 – Назначение Белоусова министром обороны;
05:41 – О террористической угрозе;
10:07 – Об экологической катастрофе в Керченском проливе;
15:06 – "Орешник" и пересмотр ядерной доктрины России;
18:03 – Выборы в США и инаугурация Трампа;
21:53 – Об обострении на Ближнем Востоке;
25:39 – Ожидания от 2025 года.
#Михеев #год #итоги #2024 #2025 #СВО #спецоперация #конфликт #война #Россия #Украина #РФ #Путин #Зеленский #США #Трамп #выборы #игаугурация #Орешник #Белоусов #мазут #Керчь #Крым #Анапа #Сочи #ДНР #Донбасс #ЛНР #Курск #НовыйГод #НАТО #министр #ЕС #Евросоюз #Европа #снабжение #квадроцикл #мотоцикл #дрон #дроны #БПЛА #беспилотник #Крокус #СБУ #Британия #миграция #флот #корабль #корабли #море #судно #танкер #Чубайс #ЯдернаяДоктрина #Сирия #Иран #Израиль #БлижнийВосток #Белоруссия #переговоры #Палестина #Асад #Турция #Залужный #экономика #ВВП #Беларусь #оружие #президент
ТГ-канал Сергея Михеева: t.me/ironlogica
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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