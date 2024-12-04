НАТО не готово к членству Украины, но поможет оружием. Итоги 4 декабря - 04.12.2024 Украина.ру
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НАТО не готово к членству Украины, но поможет оружием. Итоги 4 декабря
НАТО не готово к членству Украины, но поможет оружием. Итоги 4 декабря - 04.12.2024 Украина.ру
НАТО не готово к членству Украины, но поможет оружием. Итоги 4 декабря
Совет министров иностранных дел (СМИД) стран НАТО завершился обещаниями военной помощи Киеву; от Зеленского требуется больше пушечного мяса; членам одесского горсовета мешает Пушкин
2024-12-04T18:29
2024-12-04T18:30
украина
россия
киев
владимир зеленский
рютте
виктор медведчук
нато
reuters
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хроники
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Совет министров иностранных дел НАТО завершился 4 декабря в Брюсселе без сенсаций. Альянс пообещал и далее вооружать и обучать украинскую армию. При этом министры даже не рассматривали вопрос о направлении Украине официального приглашения стать членом этого военно-политического блока.Интригу накануне создали в МИД Украины, опубликовав резкое заявление. В нём говорилось о безальтернативности членства постсоветской республики в НАТО и несостоятельности обязательств, взятых на себя ранее западными столицами.Попытался усилить интригу министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. На полях СМИД он сообщил журналистам о якобы имеющейся возможности принятия Украины в организацию без территорий, которые Киев и альяс считают юридически украинскими, но фактически контролируемыми Россией."Это возможно. Есть пример Западной Германии в прошлом", - заявил Цахкна.Эстонский министр, приводя в пример ФРГ, отметил, что для членства Украины следует дождаться окончания СВО.Североатлантический альянс на шантаж не поддался. Его новый генсек Марк Рютте 4 декабря в Брюсселе на пресс-конференции сообщил, что главная проблема то ли всего альянса, то ли альянса и Украины в том, что Киеву очень не хватает живой силы. Генсек так часто оперировал местоимениями во множественном числе, говоря об Украине, что иногда трудно было понять его однозначно.Тем не менее, Рютте вполне ясно заявил о том, что альянс продолжит обучать украинских военнослужащих и вооружать их. Генсек альянса завил о необходимости изменения траектории конфликта, особой важности защиты энергетической инфраструктуры. В связи с этим он анонсировал увеличение поставок средств ПВО и наступательных вооружений.Рютте сообщил, что новое командование НАТО для координации поставок оружия на Украину до конца года начнёт работу в Висбадене. Также он заявил о необходимости отправки на фронт большего количества людей.Проблему мобилизации украинцев для отправки на фронт поднял 4 декабря в Брюсселе и госсекретарь США Энтони Блинкен. Он назвал эту проблему "критически важной" и анонсировал принятие Киевом трудных решений."Это критически важно. Даже имея деньги и вооружение, должны быть люди на линии фронта", - сказал Блинкен.Вашингтон не впервые обращает внимание Киева на проблему мобилизации. Ранее, как сообщало Reuters, Белый дом настаивал на снижении призывного возраста украинцев с 25 до 18 лет. Однако советник офиса украинского президента Дмитрий Литвин отвечал на это, что военных поставок Запада недостаточно даже для того, чтобы вооружить уже мобилизованных.Мобилизация для заготовки "пушечного мяса для защиты нынешнего киевского режима" нашла отражение в опубликованной 4 декабря статье лидера движения "Другая Украина". Виктор Медведчук заявил, что план Владимира Зеленского о "наказании, ограблении и расчленении России не сработал". Вместо этого осуществляется план расчленения самой Украины.Медведчук раскритиковал основные положения "мирного плана" отставного генерала Кита Келлога, которого Дональд Трамп назначил спецпредставителем по Украине в своей будущей администрации. По мнению Медведчука, на подконтрольной Зеленскому части Украины начнётся гражданская война. Изможденные войной регионы продолжат добровольно переходить в Россию. Части Украины могут достаться соседним Румынии и Польше.План заморозки конфликта на Украине широко обсуждается на Западе и в Киеве при том, что украинские власти, решением СНБО, запретили себе вести переговоры с Москвой. Российское руководство, заявил 4 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков, готова рассмотреть предложения избранного президента США, но не будет поступаться своими ключевыми национальными интересами."Когда к нам придут с идеями, мы внимательно изучим их, но будьте уверены - не в ущерб базовым элементам нашей официальной позиции", - заявил Рябков в интервью CNN.Дипломат также отметил, что Москва не контактирует с Трампом. Заявления вновь избранного президента США известны только по тому, что что было сказано публично отдельными людьми из его окружения, сказал Рябков.НАТО в лице своего генсека и официальных представителей стран-членов пообещали Киеву военную помощь. В том числе и ту, которую сами себе запретили производить, использовать и передавать кому-либо. На это обратила внимание Международная кампания за запрещение противопехотных мин (International Campaign to Ban Landmines).В опубликованном 4 декабря заявлении ICBL осудила администрацию Джозефа Байдена за поставку противопехотных мин на Украину. В документе также отмечено, что официальные лица США подтверждали отправку на Украину мин ADAM, Volcano и MOPM, которые запрещены договором о запрете мин (Оттавской конвенцией), под которой подписалась и Украина.Международная кампания потребовала от США немедленно прекратить поставки мин на Украину, а от Украины – отказаться принимать смертоносные подарки США. Вашингтон и Киев проигнорировали это заявление.СВО не должна превратиться в войну между Россией и НАТО – с таким призывом 4 декабря в парламенте ФРГ выступил глава правительства страны Олаф Шольц. Он заявил депутатам об однозначном отказе от отправки немецких военнослужащих на Украину. При этом правительство ФРГ продолжит снабжать оружием, боеприпасами и другой военной помощью украинскую армию. Но не ракетами Taurus, отметил канцлер."Мы не будем давать разрешение на удары вглубь России тем опасным оружием, что мы передали. То же относится и к поставкам крылатых ракет, о которых так много говорят", - заявил Шольц.МИД России в заявлении своего официального представителя Марии Захаровой от 4 декабря констатировал стремление Запада максимально накачать Киев оружием до вступления в должность Трампа."Во имя мифической, как они это называют, теперь уже не победы, теперь они просто обходят эту тему стороной, и фокусируются на сформулированном ими "стратегическом поражении" России. Так вот, администрация уходящего президента США Байдена и европейские, ну ястребами их сложно назвать, какие-то полудохлые куры, сделали ставку на дальнейшую эскалацию, пытаясь до вступления в должность нового американского президента максимально накачать киевский режим оружием, и тем самым гарантированно обеспечить продолжение боевых действий в 2025 году", - сказала в ходе брифинга Захарова.Владимир Путин также констатировал 4 декабря несбыточность мечтаний врагов России. Об этом он завил во время форума "Россия зовёт!""Мы часто слышим и в политической сфере, и в военной, и в экономической, что этими странами была поставлена задача нанести России стратегическое поражение, в том числе на экономическом и технологическом направлениях, кардинально ослабить промышленность, финансы, сферу услуг нашей страны, создать на нашем рынке непреодолимый дефицит товаров, дестабилизировать рынок труда, снизить уровень жизни наших граждан. Очевидно, что эти планы потерпели крах, поражение. После сложного периода российская экономика не просто полностью восстановилась, но и обеспечивает качественные структурные изменения, что чрезвычайно важно, а может быть, вообще является самым главным результатом нашей работы в сфере экономики за последние два-три года", - сказал российский лидер.Тем временем на Украине отлавливали мужчин призывного возраста для вручения повесток и раскрывали новые коррупционные схемы помощи уклонистам. Продолжались акции государственного вандализма.В частности, в Одессе чиновники пошли на поводу у активистов антикультуры, одобрив снос исторического памятника Александру Пушкину на Приморском бульваре. Решение о сносе монумента XIX века, установленного на деньги горожан, принято депутатами горсовета по запросу Одесской областной военной администрации.Одесский градоначальник Геннадий Труханов заявлял в августе, что памятник всемирно известному поэту оставят в покое. Даже немецкие и румынские оккупанты не прибегали к таким мерам во время Великой Отечественной войны. Однако депутаты приняли решение, которое снова подтвердило правоту Москвы о необходимости не только демилитаризации, но и денацификации Украины.Актуальное интервью на эту тему: Военный эксперт Дмитрий Корнев: Через пару дней ВСУ тихо и с большой грустью уйдут из кармана у Курахово
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украина, россия, киев, владимир зеленский, рютте, виктор медведчук, нато, reuters, cnn, хроники, всу, сво, мобилизация, кит келлог, дональд трамп, владимир путин, пушкин, украина-нато, план, эксклюзив
Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Рютте, Виктор Медведчук, НАТО, Reuters, CNN, Хроники, ВСУ, СВО, мобилизация, Кит Келлог, Дональд Трамп, Владимир Путин, Пушкин, Украина-НАТО, план, Эксклюзив

НАТО не готово к членству Украины, но поможет оружием. Итоги 4 декабря

18:29 04.12.2024 (обновлено: 18:30 04.12.2024)
 
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Сергей Зуев
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Совет министров иностранных дел (СМИД) стран НАТО завершился обещаниями военной помощи Киеву; от Зеленского требуется больше пушечного мяса; членам одесского горсовета мешает Пушкин
Совет министров иностранных дел НАТО завершился 4 декабря в Брюсселе без сенсаций. Альянс пообещал и далее вооружать и обучать украинскую армию. При этом министры даже не рассматривали вопрос о направлении Украине официального приглашения стать членом этого военно-политического блока.
Интригу накануне создали в МИД Украины, опубликовав резкое заявление. В нём говорилось о безальтернативности членства постсоветской республики в НАТО и несостоятельности обязательств, взятых на себя ранее западными столицами.
Вчера, 18:09
Курская область – "братская могила" ВСУ, Зеленской хочет в НАТО. Главное на Украине на 18:00 3 декабряЗапад ищет возможности вооружить Украину, отказывая ей стать членом НАТО; Киев требует от Вашингтона и Лондона исправить их "стратегические ошибки"; потери украинских интервентов в Курской области превысили 37,5 тыс. военнослужащих
Попытался усилить интригу министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. На полях СМИД он сообщил журналистам о якобы имеющейся возможности принятия Украины в организацию без территорий, которые Киев и альяс считают юридически украинскими, но фактически контролируемыми Россией.
"Это возможно. Есть пример Западной Германии в прошлом", - заявил Цахкна.
Эстонский министр, приводя в пример ФРГ, отметил, что для членства Украины следует дождаться окончания СВО.
Североатлантический альянс на шантаж не поддался. Его новый генсек Марк Рютте 4 декабря в Брюсселе на пресс-конференции сообщил, что главная проблема то ли всего альянса, то ли альянса и Украины в том, что Киеву очень не хватает живой силы. Генсек так часто оперировал местоимениями во множественном числе, говоря об Украине, что иногда трудно было понять его однозначно.
Тем не менее, Рютте вполне ясно заявил о том, что альянс продолжит обучать украинских военнослужащих и вооружать их. Генсек альянса завил о необходимости изменения траектории конфликта, особой важности защиты энергетической инфраструктуры. В связи с этим он анонсировал увеличение поставок средств ПВО и наступательных вооружений.
- РИА Новости, 1920, 04.12.2024
15:23
НАТО нарастит военную помощь Украине – Рютте НАТО следует нарастить поставки наступательных вооружений для Украины и продолжить подготовку её военнослужащих. Об этом 4 декабря в Брюсселе на пресс-конференции по итогам заседания совета глав МИД НАТО заявил генсек альянса Марк Рютте.
Рютте сообщил, что новое командование НАТО для координации поставок оружия на Украину до конца года начнёт работу в Висбадене. Также он заявил о необходимости отправки на фронт большего количества людей.
Проблему мобилизации украинцев для отправки на фронт поднял 4 декабря в Брюсселе и госсекретарь США Энтони Блинкен. Он назвал эту проблему "критически важной" и анонсировал принятие Киевом трудных решений.
"Это критически важно. Даже имея деньги и вооружение, должны быть люди на линии фронта", - сказал Блинкен.
Вашингтон не впервые обращает внимание Киева на проблему мобилизации. Ранее, как сообщало Reuters, Белый дом настаивал на снижении призывного возраста украинцев с 25 до 18 лет. Однако советник офиса украинского президента Дмитрий Литвин отвечал на это, что военных поставок Запада недостаточно даже для того, чтобы вооружить уже мобилизованных.
Мобилизация для заготовки "пушечного мяса для защиты нынешнего киевского режима" нашла отражение в опубликованной 4 декабря статье лидера движения "Другая Украина". Виктор Медведчук заявил, что план Владимира Зеленского о "наказании, ограблении и расчленении России не сработал". Вместо этого осуществляется план расчленения самой Украины.
Медведчук раскритиковал основные положения "мирного плана" отставного генерала Кита Келлога, которого Дональд Трамп назначил спецпредставителем по Украине в своей будущей администрации. По мнению Медведчука, на подконтрольной Зеленскому части Украины начнётся гражданская война. Изможденные войной регионы продолжат добровольно переходить в Россию. Части Украины могут достаться соседним Румынии и Польше.
Интервью В. Медведчука агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
12:46
Медведчук: Зеленский мечтал о расчленении России, но эта участь постигнет Украину Западные спонсоры нынешнего руководства Украины желают разделить подконтрольную Владимиру Зеленскому территорию. Об этом 4 декабря заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
План заморозки конфликта на Украине широко обсуждается на Западе и в Киеве при том, что украинские власти, решением СНБО, запретили себе вести переговоры с Москвой. Российское руководство, заявил 4 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков, готова рассмотреть предложения избранного президента США, но не будет поступаться своими ключевыми национальными интересами.
"Когда к нам придут с идеями, мы внимательно изучим их, но будьте уверены - не в ущерб базовым элементам нашей официальной позиции", - заявил Рябков в интервью CNN.
Дипломат также отметил, что Москва не контактирует с Трампом. Заявления вновь избранного президента США известны только по тому, что что было сказано публично отдельными людьми из его окружения, сказал Рябков.
НАТО в лице своего генсека и официальных представителей стран-членов пообещали Киеву военную помощь. В том числе и ту, которую сами себе запретили производить, использовать и передавать кому-либо. На это обратила внимание Международная кампания за запрещение противопехотных мин (International Campaign to Ban Landmines).
В опубликованном 4 декабря заявлении ICBL осудила администрацию Джозефа Байдена за поставку противопехотных мин на Украину. В документе также отмечено, что официальные лица США подтверждали отправку на Украину мин ADAM, Volcano и MOPM, которые запрещены договором о запрете мин (Оттавской конвенцией), под которой подписалась и Украина.
Международная кампания потребовала от США немедленно прекратить поставки мин на Украину, а от Украины – отказаться принимать смертоносные подарки США. Вашингтон и Киев проигнорировали это заявление.
- РИА Новости, 1920, 04.12.2024
16:07
США поставками противопехотных мин поощряют Украину нарушать свои юридические обязательства - ICBLМеждународная кампания за запрещение противопехотных мин (International Campaign to Ban Landmines) осуждает руководство США за поставки мин на Украину. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ICBL.
СВО не должна превратиться в войну между Россией и НАТО – с таким призывом 4 декабря в парламенте ФРГ выступил глава правительства страны Олаф Шольц. Он заявил депутатам об однозначном отказе от отправки немецких военнослужащих на Украину. При этом правительство ФРГ продолжит снабжать оружием, боеприпасами и другой военной помощью украинскую армию. Но не ракетами Taurus, отметил канцлер.
"Мы не будем давать разрешение на удары вглубь России тем опасным оружием, что мы передали. То же относится и к поставкам крылатых ракет, о которых так много говорят", - заявил Шольц.
МИД России в заявлении своего официального представителя Марии Захаровой от 4 декабря констатировал стремление Запада максимально накачать Киев оружием до вступления в должность Трампа.
"Во имя мифической, как они это называют, теперь уже не победы, теперь они просто обходят эту тему стороной, и фокусируются на сформулированном ими "стратегическом поражении" России. Так вот, администрация уходящего президента США Байдена и европейские, ну ястребами их сложно назвать, какие-то полудохлые куры, сделали ставку на дальнейшую эскалацию, пытаясь до вступления в должность нового американского президента максимально накачать киевский режим оружием, и тем самым гарантированно обеспечить продолжение боевых действий в 2025 году", - сказала в ходе брифинга Захарова.
Владимир Путин также констатировал 4 декабря несбыточность мечтаний врагов России. Об этом он завил во время форума "Россия зовёт!"
"Мы часто слышим и в политической сфере, и в военной, и в экономической, что этими странами была поставлена задача нанести России стратегическое поражение, в том числе на экономическом и технологическом направлениях, кардинально ослабить промышленность, финансы, сферу услуг нашей страны, создать на нашем рынке непреодолимый дефицит товаров, дестабилизировать рынок труда, снизить уровень жизни наших граждан.
Очевидно, что эти планы потерпели крах, поражение. После сложного периода российская экономика не просто полностью восстановилась, но и обеспечивает качественные структурные изменения, что чрезвычайно важно, а может быть, вообще является самым главным результатом нашей работы в сфере экономики за последние два-три года", - сказал российский лидер.
военный билет Украина - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
13 ноября, 15:45
Полтавский военком: если разогнать ТЦК, получатся только стройбаты Предложение украинских депутатов отправить всех работников ТЦК (военкоматов) в армию несостоятельно. Об этом в эфире телепередачи "Новини.Life" заявил представитель Полтавского военкомата Роман Истомин
Тем временем на Украине отлавливали мужчин призывного возраста для вручения повесток и раскрывали новые коррупционные схемы помощи уклонистам. Продолжались акции государственного вандализма.
В частности, в Одессе чиновники пошли на поводу у активистов антикультуры, одобрив снос исторического памятника Александру Пушкину на Приморском бульваре. Решение о сносе монумента XIX века, установленного на деньги горожан, принято депутатами горсовета по запросу Одесской областной военной администрации.
Одесский градоначальник Геннадий Труханов заявлял в августе, что памятник всемирно известному поэту оставят в покое. Даже немецкие и румынские оккупанты не прибегали к таким мерам во время Великой Отечественной войны. Однако депутаты приняли решение, которое снова подтвердило правоту Москвы о необходимости не только демилитаризации, но и денацификации Украины.
Актуальное интервью на эту тему: Военный эксперт Дмитрий Корнев: Через пару дней ВСУ тихо и с большой грустью уйдут из кармана у Курахово
 
УкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийРюттеВиктор МедведчукНАТОReutersCNNХроникиВСУСВОмобилизацияКит КеллогДональд ТрампВладимир ПутинПушкинУкраина-НАТОпланЭксклюзив
 
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18:43Настрадались без газа. Грег Вайнер о том, почему Трампу важно закончить с Украиной и снять санкции с РФ
18:29НАТО не готово к членству Украины, но поможет оружием. Итоги 4 декабря
18:16Вынужденная рокировка после скандала: Пентагон может возглавить один из главных оппонентов Трампа
17:46Военный эксперт Дмитрий Корнев: Через пару дней ВСУ тихо и с большой грустью уйдут из кармана у Курахово
17:30Каковы шансы Зеленского выжить при Трампе? Килинкаров назвал условия и сроки до пика эскалации
17:04Мультимедийная конференция "Эскалация или подготовка к переговорам? Ситуация в зоне СВО"
16:50Эдуард Басурин: Трамп может лишь развязать мир, а не установить его, и отсидеться у нас не получится
16:45Шольц: "Эта война не должна превратиться в войну между Россией и НАТО"
16:16Евгений Ким о мятеже в Южной Корее: США будут провоцировать КНДР, но северяне не так терпеливы, как мы
16:07США поставками противопехотных мин поощряют Украину нарушать свои юридические обязательства - ICBL
16:00Запрещённый Шукшин, студия Довженко и "Бабий яр"
15:49Окрик из Брюсселя. Почему генсек НАТО Рютте не хочет переговоров и зачем он предостерегает Трампа
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14:55Захарова высказалась о плане Келлога по украинскому урегулированию
14:07"Это опасно": Сийярто об агрессивном требовании Запада снизить мобилизационный возраст на Украине
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