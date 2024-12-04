https://ukraina.ru/20241204/1059417238.html

НАТО не готово к членству Украины, но поможет оружием. Итоги 4 декабря

НАТО не готово к членству Украины, но поможет оружием. Итоги 4 декабря - 04.12.2024 Украина.ру

НАТО не готово к членству Украины, но поможет оружием. Итоги 4 декабря

Совет министров иностранных дел (СМИД) стран НАТО завершился обещаниями военной помощи Киеву; от Зеленского требуется больше пушечного мяса; членам одесского горсовета мешает Пушкин

2024-12-04T18:29

2024-12-04T18:29

2024-12-04T18:30

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Совет министров иностранных дел НАТО завершился 4 декабря в Брюсселе без сенсаций. Альянс пообещал и далее вооружать и обучать украинскую армию. При этом министры даже не рассматривали вопрос о направлении Украине официального приглашения стать членом этого военно-политического блока.Интригу накануне создали в МИД Украины, опубликовав резкое заявление. В нём говорилось о безальтернативности членства постсоветской республики в НАТО и несостоятельности обязательств, взятых на себя ранее западными столицами.Попытался усилить интригу министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. На полях СМИД он сообщил журналистам о якобы имеющейся возможности принятия Украины в организацию без территорий, которые Киев и альяс считают юридически украинскими, но фактически контролируемыми Россией."Это возможно. Есть пример Западной Германии в прошлом", - заявил Цахкна.Эстонский министр, приводя в пример ФРГ, отметил, что для членства Украины следует дождаться окончания СВО.Североатлантический альянс на шантаж не поддался. Его новый генсек Марк Рютте 4 декабря в Брюсселе на пресс-конференции сообщил, что главная проблема то ли всего альянса, то ли альянса и Украины в том, что Киеву очень не хватает живой силы. Генсек так часто оперировал местоимениями во множественном числе, говоря об Украине, что иногда трудно было понять его однозначно.Тем не менее, Рютте вполне ясно заявил о том, что альянс продолжит обучать украинских военнослужащих и вооружать их. Генсек альянса завил о необходимости изменения траектории конфликта, особой важности защиты энергетической инфраструктуры. В связи с этим он анонсировал увеличение поставок средств ПВО и наступательных вооружений.Рютте сообщил, что новое командование НАТО для координации поставок оружия на Украину до конца года начнёт работу в Висбадене. Также он заявил о необходимости отправки на фронт большего количества людей.Проблему мобилизации украинцев для отправки на фронт поднял 4 декабря в Брюсселе и госсекретарь США Энтони Блинкен. Он назвал эту проблему "критически важной" и анонсировал принятие Киевом трудных решений."Это критически важно. Даже имея деньги и вооружение, должны быть люди на линии фронта", - сказал Блинкен.Вашингтон не впервые обращает внимание Киева на проблему мобилизации. Ранее, как сообщало Reuters, Белый дом настаивал на снижении призывного возраста украинцев с 25 до 18 лет. Однако советник офиса украинского президента Дмитрий Литвин отвечал на это, что военных поставок Запада недостаточно даже для того, чтобы вооружить уже мобилизованных.Мобилизация для заготовки "пушечного мяса для защиты нынешнего киевского режима" нашла отражение в опубликованной 4 декабря статье лидера движения "Другая Украина". Виктор Медведчук заявил, что план Владимира Зеленского о "наказании, ограблении и расчленении России не сработал". Вместо этого осуществляется план расчленения самой Украины.Медведчук раскритиковал основные положения "мирного плана" отставного генерала Кита Келлога, которого Дональд Трамп назначил спецпредставителем по Украине в своей будущей администрации. По мнению Медведчука, на подконтрольной Зеленскому части Украины начнётся гражданская война. Изможденные войной регионы продолжат добровольно переходить в Россию. Части Украины могут достаться соседним Румынии и Польше.План заморозки конфликта на Украине широко обсуждается на Западе и в Киеве при том, что украинские власти, решением СНБО, запретили себе вести переговоры с Москвой. Российское руководство, заявил 4 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков, готова рассмотреть предложения избранного президента США, но не будет поступаться своими ключевыми национальными интересами."Когда к нам придут с идеями, мы внимательно изучим их, но будьте уверены - не в ущерб базовым элементам нашей официальной позиции", - заявил Рябков в интервью CNN.Дипломат также отметил, что Москва не контактирует с Трампом. Заявления вновь избранного президента США известны только по тому, что что было сказано публично отдельными людьми из его окружения, сказал Рябков.НАТО в лице своего генсека и официальных представителей стран-членов пообещали Киеву военную помощь. В том числе и ту, которую сами себе запретили производить, использовать и передавать кому-либо. На это обратила внимание Международная кампания за запрещение противопехотных мин (International Campaign to Ban Landmines).В опубликованном 4 декабря заявлении ICBL осудила администрацию Джозефа Байдена за поставку противопехотных мин на Украину. В документе также отмечено, что официальные лица США подтверждали отправку на Украину мин ADAM, Volcano и MOPM, которые запрещены договором о запрете мин (Оттавской конвенцией), под которой подписалась и Украина.Международная кампания потребовала от США немедленно прекратить поставки мин на Украину, а от Украины – отказаться принимать смертоносные подарки США. Вашингтон и Киев проигнорировали это заявление.СВО не должна превратиться в войну между Россией и НАТО – с таким призывом 4 декабря в парламенте ФРГ выступил глава правительства страны Олаф Шольц. Он заявил депутатам об однозначном отказе от отправки немецких военнослужащих на Украину. При этом правительство ФРГ продолжит снабжать оружием, боеприпасами и другой военной помощью украинскую армию. Но не ракетами Taurus, отметил канцлер."Мы не будем давать разрешение на удары вглубь России тем опасным оружием, что мы передали. То же относится и к поставкам крылатых ракет, о которых так много говорят", - заявил Шольц.МИД России в заявлении своего официального представителя Марии Захаровой от 4 декабря констатировал стремление Запада максимально накачать Киев оружием до вступления в должность Трампа."Во имя мифической, как они это называют, теперь уже не победы, теперь они просто обходят эту тему стороной, и фокусируются на сформулированном ими "стратегическом поражении" России. Так вот, администрация уходящего президента США Байдена и европейские, ну ястребами их сложно назвать, какие-то полудохлые куры, сделали ставку на дальнейшую эскалацию, пытаясь до вступления в должность нового американского президента максимально накачать киевский режим оружием, и тем самым гарантированно обеспечить продолжение боевых действий в 2025 году", - сказала в ходе брифинга Захарова.Владимир Путин также констатировал 4 декабря несбыточность мечтаний врагов России. Об этом он завил во время форума "Россия зовёт!""Мы часто слышим и в политической сфере, и в военной, и в экономической, что этими странами была поставлена задача нанести России стратегическое поражение, в том числе на экономическом и технологическом направлениях, кардинально ослабить промышленность, финансы, сферу услуг нашей страны, создать на нашем рынке непреодолимый дефицит товаров, дестабилизировать рынок труда, снизить уровень жизни наших граждан. Очевидно, что эти планы потерпели крах, поражение. После сложного периода российская экономика не просто полностью восстановилась, но и обеспечивает качественные структурные изменения, что чрезвычайно важно, а может быть, вообще является самым главным результатом нашей работы в сфере экономики за последние два-три года", - сказал российский лидер.Тем временем на Украине отлавливали мужчин призывного возраста для вручения повесток и раскрывали новые коррупционные схемы помощи уклонистам. Продолжались акции государственного вандализма.В частности, в Одессе чиновники пошли на поводу у активистов антикультуры, одобрив снос исторического памятника Александру Пушкину на Приморском бульваре. Решение о сносе монумента XIX века, установленного на деньги горожан, принято депутатами горсовета по запросу Одесской областной военной администрации.Одесский градоначальник Геннадий Труханов заявлял в августе, что памятник всемирно известному поэту оставят в покое. Даже немецкие и румынские оккупанты не прибегали к таким мерам во время Великой Отечественной войны. Однако депутаты приняли решение, которое снова подтвердило правоту Москвы о необходимости не только демилитаризации, но и денацификации Украины.Актуальное интервью на эту тему: Военный эксперт Дмитрий Корнев: Через пару дней ВСУ тихо и с большой грустью уйдут из кармана у Курахово

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