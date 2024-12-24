Экс-премьер Молдавии: Санду - ставленница Сороса и узурпатор - 24.12.2024 Украина.ру
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Экс-премьер Молдавии: Санду - ставленница Сороса и узурпатор
Экс-премьер Молдавии: Санду - ставленница Сороса и узурпатор - 24.12.2024 Украина.ру
Экс-премьер Молдавии: Санду - ставленница Сороса и узурпатор
Майя Санду с 24 декабря не является законным президентом Молдавии. Об этом заявил экс-премьер республики, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику
2024-12-24T11:58
2024-12-24T11:58
новости
молдавия
грузия
россия
джордж сорос
ес
постсоветское пространство
бывший ссср
восточное партнерство
президентские выборы
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"Сегодня, 24 декабря 2024 года, последний день действия законного мандата президента Санду. C сегодняшнего дня эта ставленница Сороса не является больше президентом, она является узурпатором государственной власти по причине фальсификации выборов", - заявил Кику.Заявление политика приурочено к церемонии инаугурации президента Молдавии по итогам ноябрьских выборов, совмещённых с референдумом. Румынская гражданка Майя Санду по законодательству постсоветской республики должна снова принести президентскую присягу на верность постсоветской республике и её народу.По итогам состоявшегося 3 ноября второго тура выборов президента Молдавии центризбирком постсоветской республики объявил о победе Майи Санду. Ро официальным данным, за её кандидатуру проголосовало 55,33% избирателей в целом и 48,81% проголосовавших внутри Молдавии. Её ближайший соперник Александр Стояногло – выдвиженец оппозиционной Партии социалистов, на молдавских участках набрал 51,19% голосов и 44,67% с учётом голосования за рубежом.Евросоюз признал итоги президентских выборов в Молдавии – члене программы ЕС "Восточное партнёрство", как и Грузия, где итоги выборов ЕС признавать отказывается и требует перевыборов парламента.Также на эту тему: Санду не является президентом Молдавии — Песков Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему в публикации Санду между глобалистскими элитами и Трампом. Почему президент Молдавии решила объявить войну России
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новости, молдавия, грузия, россия, джордж сорос, ес, постсоветское пространство, бывший ссср, восточное партнерство, президентские выборы, инаугурация, санду майя, фальсификация
Новости, Молдавия, Грузия, Россия, Джордж Сорос, ЕС, постсоветское пространство, бывший СССР, Восточное партнерство, президентские выборы, инаугурация, Санду Майя, фальсификация

Экс-премьер Молдавии: Санду - ставленница Сороса и узурпатор

11:58 24.12.2024
 
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Майя Санду с 24 декабря не является законным президентом Молдавии. Об этом заявил экс-премьер республики, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику
"Сегодня, 24 декабря 2024 года, последний день действия законного мандата президента Санду. C сегодняшнего дня эта ставленница Сороса не является больше президентом, она является узурпатором государственной власти по причине фальсификации выборов", - заявил Кику.
Заявление политика приурочено к церемонии инаугурации президента Молдавии по итогам ноябрьских выборов, совмещённых с референдумом. Румынская гражданка Майя Санду по законодательству постсоветской республики должна снова принести президентскую присягу на верность постсоветской республике и её народу.
Второй тур президентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
5 ноября, 13:48
"Мы не присутствуем в Молдавии": Кремль отреагировал на обвинения во вмешательстве в молдавские выборыНикакого вмешательства со стороны России в выборы в Молдавии не было. Об этом заявил журналистам 5 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
По итогам состоявшегося 3 ноября второго тура выборов президента Молдавии центризбирком постсоветской республики объявил о победе Майи Санду. Ро официальным данным, за её кандидатуру проголосовало 55,33% избирателей в целом и 48,81% проголосовавших внутри Молдавии. Её ближайший соперник Александр Стояногло – выдвиженец оппозиционной Партии социалистов, на молдавских участках набрал 51,19% голосов и 44,67% с учётом голосования за рубежом.
Евросоюз признал итоги президентских выборов в Молдавии – члене программы ЕС "Восточное партнёрство", как и Грузия, где итоги выборов ЕС признавать отказывается и требует перевыборов парламента.
Также на эту тему: Санду не является президентом Молдавии — Песков
Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему в публикации Санду между глобалистскими элитами и Трампом. Почему президент Молдавии решила объявить войну России
 
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