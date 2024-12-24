Экс-премьер Молдавии: Санду - ставленница Сороса и узурпатор

"Мы не присутствуем в Молдавии": Кремль отреагировал на обвинения во вмешательстве в молдавские выборы

Никакого вмешательства со стороны России в выборы в Молдавии не было. Об этом заявил журналистам 5 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков