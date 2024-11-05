https://ukraina.ru/20241105/1058637232.html

Санду не является президентом Молдавии — Песков

Санду не является президентом Молдавии — Песков - 05.11.2024 Украина.ру

Санду не является президентом Молдавии — Песков

Большинство избирателей в Молдавии голосовали не за президента Майю Санду, утверждает 5 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2024-11-05T15:03

2024-11-05T15:03

2024-11-05T15:03

новости

молдавия

дмитрий песков

россия

выборы

кремль

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"Что касается госпожи Санду, вы знаете, что она не является, насколько мы понимаем, президентом своей страны. Потому что в самой стране тоже большинство населения голосовали не за нее. И речь идет о весьма и весьма расколотом обществе", - сказал официальный представитель Кремля.По его словам, Россия может объективно судить об этих выборах на примере граждан Молдавии, находящихся в РФ. Из-за того, что им "не была предоставлена возможность использовать свой голос", результаты выборов "считать чистыми невозможно", заверил Песков. Он подчеркнул, что выборы не были ни демократическими, ни честными.Он также отметил, что жители Приднестровья "не склонны к тому, чтобы поддерживать хоть как-то" нынешнее руководство Молдавии. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло.После обработки 100 процентов протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33 процента голосов, Стояногло - 44,67 процента. В то же время после обработки 100 процентов протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов главы Молдавии лидирует Стояногло с 51,19 процента, а Санду набирает 48,8 процента.Подробнее об отношении Москвы к выборам в Молдавии - в материале "Мы не присутствуем в Молдавии": Кремль отреагировал на обвинения во вмешательстве в молдавские выборы на сайте Украина.ру.

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новости, молдавия, дмитрий песков, россия, выборы, кремль