Иван Инзов: начальник Пушкина, покровитель болгар и гагаузов, создатель русскоязычной Бессарабии - 24.12.2024 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20241224/1059880392.html
Иван Инзов: начальник Пушкина, покровитель болгар и гагаузов, создатель русскоязычной Бессарабии
Иван Инзов: начальник Пушкина, покровитель болгар и гагаузов, создатель русскоязычной Бессарабии - 24.12.2024 Украина.ру
Иван Инзов: начальник Пушкина, покровитель болгар и гагаузов, создатель русскоязычной Бессарабии
23 декабря 1768 года родился русский военачальник и основатель болгарско-гагаузской автономии в Российской империи Иван Инзов. В Российской Федерации с 2022 года есть населённый пункт, названный в честь него – это село Инзовка Бердянского района Запорожской области. Село основали болгары, переселившиеся в Приазовье из Юго-Западной Бессарабии
2024-12-24T08:00
2024-12-24T08:00
история
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александр суворов
петр i
xix век
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Последнее обстоятельство – лучший показатель высочайшего авторитета, который имел российский администратор среди болгар и культурно близких им гагаузов (православных тюрок). "Нет на земле такого болгарина, который бы сделал столько добра своим соплеменникам, сколько сделал для нас русский бай Иван Инзов" – так о деяниях бывшего чиновника на его похоронах в Одессе говорил один из старейшин болгарско-бессарабской общины в 1845 году.Каковы же причины столь почтительного отношения к Инзову среди задунайских переселенцев?Происхождение Ивана Никитича туманно. Его усыновителем был князь Юрий Трубецкой. Биологические родители Инзова не известны. Согласно некоторым версиям они могли быть особами монарших кровей.После учёбы в Московском университетском благородном пансионе Инзов как было принято среди аристократов екатерининской эпохи начал военную службу. Боевое крещение он получил в войне с османами 1787-91 годов. За тем были Польский и Итальянский походы под руководством великого Александра Суворова.Во время Русско-турецкой войны 1806-12 годов в Подунавье Инзову довелось очень близко познакомиться с болгарами. По её итогам командующий русской Дунайской армии Павел Чичагов так напутствовал первого губернатора новообразованной Бессарабской области России:"Болгары, сербы, молдаване и валахи ищут отечества. Вы можете предложить им оное в сем крае".Однако какова будет дальнейшая судьба Днестровко-Пруто-Дунайского междуречья не знал даже российский самодержец Александр I. Что уж говорить о гораздо менее высокопоставленных чиновниках.В рамках послевоенного Бухарестского конгресса 1812 года обсуждался переход в состав России большей части Молдавии (со столицей в Яссах) и лишь приближающееся наполеоновское нашествие вынудило Петербург согласиться на границу по Пруту. Поэтому были сильны ожидания, что после изгнания французов Россия доведёт до логического завершения свой давний "молдавский" проект: княжество просилось под покровительство русского царя ещё в XVII веке, господарь Дмитрий Кантемир официально присягнул Петру I, Пётр Румянцев и Григорий Потёмкин являлись фактическими правителями Молдавии во время "екатерининских" русско-турецких войн.Первый бессарабский губернатор, молдавский боярин Скарлат Стурза правил регионом как частью Молдавского княжества. В лице Областного совета дублировался господарский Диван (правительство) в Яссах с назначаемыми им двумя исправниками в каждом уезде. На управленческие должности приглашались, прежде всего, бояре из Молдавии и Валахии. В сфере интересов молдавской знати оказался и степной Юг Бессарабской области, ранее принадлежавший ногайцам, покинувшим регионом вслед за османами.В Бессарабии воспроизводилась и социально-экономическая структура Молдавии. Местные помещики пытались закрепостить даже иностранных переселенцев, призванных российскими властями для заселения весьма малолюдного региона.В гагаузском городе Чадыр-Лунга сохранились жалоба задунайских новосёлов, датированная 1812 годом на имя главнокомандующего русской армии Михаила Кутузова. В ней они обвиняли местное молдавское начальство в поборах, препятствовании торговле и грозились, что "если не избавимся от истового притеснения, то должны удалиться от сей земли в другие края".Данный адресат для такой жалобы не случаен, поскольку ранее российский полководец объявлял от имени своего правительства о льготах христианским подданным султана, пожелавшим переселиться в Бессарабию. Им обещались налоговые льготы, земельные наделы и административная автономия. Благодаря этому при оставлении русскими правого берега Дуная вслед за ними в пределы Российской империи перешли 13 тысяч болгар.Однако, вскоре внимание российского правительства отвлеклось на борьбу с Наполеоном, и администрация Стурзы стала вести миграционную политику по своему разумению. Крестьянам-иммигрантам земельных владений для создания собственных поселений не выделялось. Они вынуждены были жить во владениях бояр. Вопреки трёхлетним налоговым каникулам, объявленным Петербургом, уездные исправники требовали уплаты податей.В связи с этим приток новосёлов из-за рубежа в Бессарабскую область фактически прекратился. Это не могло не беспокоить Петербург и в 1816 году под началом недавно назначенного полномочного наместника в Бессарабии Алексея Бахметева была учреждена специальная комиссия для временного управления румелийскими и болгарскими переселенцами. Фактически это был правозащитный орган, призванный оградить новых подданных империи от притеснений со стороны местных начальников и помещиков. Началось выделение наделов для балканских переселенцев за счёт казённых земель в Буджакской степи.Ещё более энергичные меры стали реализовываться в 1818 году после создания Попечительского комитета о колонистах (иностранных переселенцах) Южного края России. Его главой был назначен известный ветеран Наполеоновских войн Иван Инзов. Причём бессарабские болгары сами попросились в подчинение ведомства во главе с русским генералом.Во время объезда Александром I Новороссии делегация от задунайских переселенцев подала монарху соответствующее прошение:"Многие из нас служили под его начальством [во время Русско-турецкой войны 1806-12 годов]. И мы прибегаем к тебе, монарх, не оставить нас, задунайских пришельцев в Бессарабии... повели обратить под покровительство того же человеколюбивого полководца генерал-лейтенанта Инзова".Царь внял данной просьбе и надежды болгар на Инзова оправдались. В начале 1820 года был издан указ правительствующего Сената "О поселении в Бессарабской области болгар и других задунайских переселенцев..." Они получали все действовавшие на тот момент права и привилегии иностранных колонистов в России, освобождались от налогов, рекрутского набора, военного постоя в мирное время. Им разрешалось заниматься внутренней и внешней торговлей."В вечное пользование" каждое семейство получало безвозмездно 60 десятин земли. В Буджакской степи учреждалась административно-территориальная автономия задунайских переселенцев, подчинённая напрямую Бессарабской конторе Попечительского комитета об иностранных поселенцах. Главное болгарское поселение в Бессарабии Табак по желанию колонистов переименовалось в Болград.Данные нововведения были с восторгом восприняты в формирующихся колониях, а соответствующий указ был положен на хранение в алтарь главной церкви административного центра "Новой Болгарии".Созданные таким образом условия водворения переселенцев на территории Бессарабской области были столь привлекательны, что после следующей русско-турецкой войны (1828-29 годов) сюда устремился мощнейший миграционный поток. Из-за Дуная пришли 25 тысяч болгар и гагаузов.Так формировался исключительно многонациональный состав населения Бессарабской области, где ни один из этносов не имел абсолютного преобладания.По данным Всероссийской переписи населения к концу XIX века в Днестровско-Пруто-Дунайском междуречье численность болгар и гагаузов составляла свыше 160 тысяч человек (8,2% от всего населения региона). При этом в южных Аккерманском и Измаильском уездах их общины входили в число наиболее многочисленных этносов.Свою лояльность Петербургу болгарско-гагузские колонисты на юго-западе империи неоднократно демонстрировали в кризисные периоды XIX – начала ХХ веков. В российских порядках их среди прочего устраивала возможность развивать свою культуру, абсолютное равноправие с другими этносами в отношениях с имперскими чиновниками.Поэтому вполне закономерно, когда с крушением Российкой империи в 1917 году встал вопрос о будущем Бессарабии именно болгарские представители в Краевом Совете (Сфатул Цэрий) особенно упорно настаивали на том, чтобы ни один из этносов не получал статус титульного в многонациональном крае.Во время двух румынских оккупаций (1918-40 и 1941-44 годов) болгары саботировали политику румынизации. На этом фоне существовал даже проект обмена населением между Румынией и Болгарией. Фактически он означал высылку бессарабских болгар из родных мест в Буджакской степи.Особую позицию по национальному вопросу болгары и гагаузы проявили и в последнее время.В мае 1991 года состоявшийся в Болграде 1-й съезд болгар СССР единогласно призвал власти Украины и Молдовы подписать новый Союзный договор и принять участие в разработке новой Конституции СССР. Болградский районный совет тогда же выступил за создание "интернациональной русскоязычной территориальной автономии" на юге Бессарабии.Это было ответом потомков задунайских на дезинтеграцию Советского Союза – исторической России. Другим ответом стало провозглашение на юге уходившей в истории Советской Молдавии Гагаузской Республики. Последняя закрепляла русский язык в качестве государственного (наряду с гагаузским) и вопреки кишинёвским элитам хотела оставаться в составе СССР.23 декабря 1994 года, кстати, в день рождения покровителя задунайских переселенцев Инзова после острого конфликта с постсоветскими молдавскими властями была официально учреждена Гагаузская административно-территориальная автономия, существующая и по сей день. Российская Федерация оказывает ей большую социально-экономическую помощь. Уровень же пророссийских настроений в автономии является одним из наиболее высоких в современной Молдавии.Так что дело Ивана Никитича Инзова живёт и сегодня. Даже в условиях, когда Бессарабия оказалась вне границ Российского государства.
https://ukraina.ru/20240529/1023709341.html
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Игорь Иваненко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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история, история новороссии, бессарабия, россия, молдавия, пушкин, александр суворов, петр i, xix век, новороссия
История, История, история Новороссии, Бессарабия, Россия, Молдавия, Пушкин, Александр Суворов, Петр I, XIX век, Новороссия

Иван Инзов: начальник Пушкина, покровитель болгар и гагаузов, создатель русскоязычной Бессарабии

08:00 24.12.2024
 
© commons.wikimedia.orgИван Инзов
Иван Инзов - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© commons.wikimedia.org
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Игорь Иваненко
историк, политолог, кандидат политических наук, Эксперт Института русского зарубежья
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23 декабря 1768 года родился русский военачальник и основатель болгарско-гагаузской автономии в Российской империи Иван Инзов. В Российской Федерации с 2022 года есть населённый пункт, названный в честь него – это село Инзовка Бердянского района Запорожской области. Село основали болгары, переселившиеся в Приазовье из Юго-Западной Бессарабии
Последнее обстоятельство – лучший показатель высочайшего авторитета, который имел российский администратор среди болгар и культурно близких им гагаузов (православных тюрок). "Нет на земле такого болгарина, который бы сделал столько добра своим соплеменникам, сколько сделал для нас русский бай Иван Инзов" – так о деяниях бывшего чиновника на его похоронах в Одессе говорил один из старейшин болгарско-бессарабской общины в 1845 году.
Каковы же причины столь почтительного отношения к Инзову среди задунайских переселенцев?
Происхождение Ивана Никитича туманно. Его усыновителем был князь Юрий Трубецкой. Биологические родители Инзова не известны. Согласно некоторым версиям они могли быть особами монарших кровей.
После учёбы в Московском университетском благородном пансионе Инзов как было принято среди аристократов екатерининской эпохи начал военную службу. Боевое крещение он получил в войне с османами 1787-91 годов. За тем были Польский и Итальянский походы под руководством великого Александра Суворова.
Во время Русско-турецкой войны 1806-12 годов в Подунавье Инзову довелось очень близко познакомиться с болгарами. По её итогам командующий русской Дунайской армии Павел Чичагов так напутствовал первого губернатора новообразованной Бессарабской области России:
Михаил Кутузов
29 мая, 07:06История
Присоединение Бессарабии: Кутузов как полководец и дипломатБухарестский мирный договор между Россией и Османской империей был заключён 28 мая 1812 года. По итогам этого мира Стамбул пошёл на беспрецедентные территориальные потери, навсегда утратив важные форпосты в Восточной Европе, а Российская империя приросла новыми территориями
"Болгары, сербы, молдаване и валахи ищут отечества. Вы можете предложить им оное в сем крае".
Однако какова будет дальнейшая судьба Днестровко-Пруто-Дунайского междуречья не знал даже российский самодержец Александр I. Что уж говорить о гораздо менее высокопоставленных чиновниках.
В рамках послевоенного Бухарестского конгресса 1812 года обсуждался переход в состав России большей части Молдавии (со столицей в Яссах) и лишь приближающееся наполеоновское нашествие вынудило Петербург согласиться на границу по Пруту. Поэтому были сильны ожидания, что после изгнания французов Россия доведёт до логического завершения свой давний "молдавский" проект: княжество просилось под покровительство русского царя ещё в XVII веке, господарь Дмитрий Кантемир официально присягнул Петру I, Пётр Румянцев и Григорий Потёмкин являлись фактическими правителями Молдавии во время "екатерининских" русско-турецких войн.
Первый бессарабский губернатор, молдавский боярин Скарлат Стурза правил регионом как частью Молдавского княжества. В лице Областного совета дублировался господарский Диван (правительство) в Яссах с назначаемыми им двумя исправниками в каждом уезде. На управленческие должности приглашались, прежде всего, бояре из Молдавии и Валахии. В сфере интересов молдавской знати оказался и степной Юг Бессарабской области, ранее принадлежавший ногайцам, покинувшим регионом вслед за османами.
В Бессарабии воспроизводилась и социально-экономическая структура Молдавии. Местные помещики пытались закрепостить даже иностранных переселенцев, призванных российскими властями для заселения весьма малолюдного региона.
Св. Серафим (Чичагов)
20 июня, 16:00История
От Чичагова до Чичагова: зигзаг бессарабской политики РоссииРоссийская стратегия развития Бессарабии в XIX веке пережила явную эволюцию от экспансионизма и "греческого проекта" к изоляционизму и молдавенизму. Удивительно, но оба этих направления были связаны с представителями одной уважаемой дворянской семьи.
В гагаузском городе Чадыр-Лунга сохранились жалоба задунайских новосёлов, датированная 1812 годом на имя главнокомандующего русской армии Михаила Кутузова. В ней они обвиняли местное молдавское начальство в поборах, препятствовании торговле и грозились, что "если не избавимся от истового притеснения, то должны удалиться от сей земли в другие края".
Данный адресат для такой жалобы не случаен, поскольку ранее российский полководец объявлял от имени своего правительства о льготах христианским подданным султана, пожелавшим переселиться в Бессарабию. Им обещались налоговые льготы, земельные наделы и административная автономия. Благодаря этому при оставлении русскими правого берега Дуная вслед за ними в пределы Российской империи перешли 13 тысяч болгар.
Однако, вскоре внимание российского правительства отвлеклось на борьбу с Наполеоном, и администрация Стурзы стала вести миграционную политику по своему разумению. Крестьянам-иммигрантам земельных владений для создания собственных поселений не выделялось. Они вынуждены были жить во владениях бояр. Вопреки трёхлетним налоговым каникулам, объявленным Петербургом, уездные исправники требовали уплаты податей.
В связи с этим приток новосёлов из-за рубежа в Бессарабскую область фактически прекратился. Это не могло не беспокоить Петербург и в 1816 году под началом недавно назначенного полномочного наместника в Бессарабии Алексея Бахметева была учреждена специальная комиссия для временного управления румелийскими и болгарскими переселенцами. Фактически это был правозащитный орган, призванный оградить новых подданных империи от притеснений со стороны местных начальников и помещиков. Началось выделение наделов для балканских переселенцев за счёт казённых земель в Буджакской степи.
Ещё более энергичные меры стали реализовываться в 1818 году после создания Попечительского комитета о колонистах (иностранных переселенцах) Южного края России. Его главой был назначен известный ветеран Наполеоновских войн Иван Инзов. Причём бессарабские болгары сами попросились в подчинение ведомства во главе с русским генералом.
Михаил Семёнович Воронцов. Открытый источник
11 мая, 08:00История
Как Бессарабия стала полноценной частью РоссииПосле Русско-турецкой войны 1806-1812 года Днестровско-Прутское междуречье было присоединено к России и на этой территории в 1818 году образована Бессарабская область, устав которой был утверждён 11 марта
Во время объезда Александром I Новороссии делегация от задунайских переселенцев подала монарху соответствующее прошение:
"Многие из нас служили под его начальством [во время Русско-турецкой войны 1806-12 годов]. И мы прибегаем к тебе, монарх, не оставить нас, задунайских пришельцев в Бессарабии... повели обратить под покровительство того же человеколюбивого полководца генерал-лейтенанта Инзова".
Царь внял данной просьбе и надежды болгар на Инзова оправдались. В начале 1820 года был издан указ правительствующего Сената "О поселении в Бессарабской области болгар и других задунайских переселенцев..." Они получали все действовавшие на тот момент права и привилегии иностранных колонистов в России, освобождались от налогов, рекрутского набора, военного постоя в мирное время. Им разрешалось заниматься внутренней и внешней торговлей.
"В вечное пользование" каждое семейство получало безвозмездно 60 десятин земли. В Буджакской степи учреждалась административно-территориальная автономия задунайских переселенцев, подчинённая напрямую Бессарабской конторе Попечительского комитета об иностранных поселенцах. Главное болгарское поселение в Бессарабии Табак по желанию колонистов переименовалось в Болград.
Данные нововведения были с восторгом восприняты в формирующихся колониях, а соответствующий указ был положен на хранение в алтарь главной церкви административного центра "Новой Болгарии".
- РИА Новости, 1920, 20.05.2020
20 мая 2020, 16:49
Ликвидация Новой Болгарии. Отберет ли Украина право, дарованное русскими царями19 мая 2020 г. глава МИД Болгарии Екатерина Захариева «выразила надежду, что украинская власть переосмыслит планы по административно-территориальному разделению населения Болградского района в Одесской области Украины». Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой
Созданные таким образом условия водворения переселенцев на территории Бессарабской области были столь привлекательны, что после следующей русско-турецкой войны (1828-29 годов) сюда устремился мощнейший миграционный поток. Из-за Дуная пришли 25 тысяч болгар и гагаузов.
Так формировался исключительно многонациональный состав населения Бессарабской области, где ни один из этносов не имел абсолютного преобладания.
По данным Всероссийской переписи населения к концу XIX века в Днестровско-Пруто-Дунайском междуречье численность болгар и гагаузов составляла свыше 160 тысяч человек (8,2% от всего населения региона). При этом в южных Аккерманском и Измаильском уездах их общины входили в число наиболее многочисленных этносов.
Свою лояльность Петербургу болгарско-гагузские колонисты на юго-западе империи неоднократно демонстрировали в кризисные периоды XIX – начала ХХ веков. В российских порядках их среди прочего устраивала возможность развивать свою культуру, абсолютное равноправие с другими этносами в отношениях с имперскими чиновниками.
Поэтому вполне закономерно, когда с крушением Российкой империи в 1917 году встал вопрос о будущем Бессарабии именно болгарские представители в Краевом Совете (Сфатул Цэрий) особенно упорно настаивали на том, чтобы ни один из этносов не получал статус титульного в многонациональном крае.
А.С. Пушкин. Скульптура Александра Рукавишникова
6 июня 2023, 17:59История
Новороссийский чиновник Пушкин
Во время двух румынских оккупаций (1918-40 и 1941-44 годов) болгары саботировали политику румынизации. На этом фоне существовал даже проект обмена населением между Румынией и Болгарией. Фактически он означал высылку бессарабских болгар из родных мест в Буджакской степи.
Особую позицию по национальному вопросу болгары и гагаузы проявили и в последнее время.
В мае 1991 года состоявшийся в Болграде 1-й съезд болгар СССР единогласно призвал власти Украины и Молдовы подписать новый Союзный договор и принять участие в разработке новой Конституции СССР. Болградский районный совет тогда же выступил за создание "интернациональной русскоязычной территориальной автономии" на юге Бессарабии.
Это было ответом потомков задунайских на дезинтеграцию Советского Союза – исторической России. Другим ответом стало провозглашение на юге уходившей в истории Советской Молдавии Гагаузской Республики. Последняя закрепляла русский язык в качестве государственного (наряду с гагаузским) и вопреки кишинёвским элитам хотела оставаться в составе СССР.
23 декабря 1994 года, кстати, в день рождения покровителя задунайских переселенцев Инзова после острого конфликта с постсоветскими молдавскими властями была официально учреждена Гагаузская административно-территориальная автономия, существующая и по сей день. Российская Федерация оказывает ей большую социально-экономическую помощь. Уровень же пророссийских настроений в автономии является одним из наиболее высоких в современной Молдавии.
Евегения Гуцул интервью
13 июня, 13:30
"Их европейское видение не совпадает с нашей молдавской реальностью". Евгения Гуцул о будущем Гагаузии Главе Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул кишинёвские власти упорно не желают выделить место в правительстве страны, хотя это место башкану Гагаузии принадлежит по конституции
Так что дело Ивана Никитича Инзова живёт и сегодня. Даже в условиях, когда Бессарабия оказалась вне границ Российского государства.
 
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Заголовок открываемого материала
08:11Главное за ночь 24 декабря
08:00Иван Инзов: начальник Пушкина, покровитель болгар и гагаузов, создатель русскоязычной Бессарабии
06:27Станислав Крапивник: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер
06:15Падает село за селом: Ищенко раскрыл, почему у Киева не будет времени заткнуть огромную дыру на фронте
06:05Лицемеры Украины: Зеленский, боксёр Усик с "саблей Мазепы" и "отаман Залужный" в роли бьюти-блогера
06:00"Не хочет, чтобы его повесили": Пинчук о том, как Зеленский "накроет медным тазом" заморозку на Украине
05:45"Когда-нибудь мы победим": Ищенко объяснил, почему европейские политики рвутся "спасать" Украину
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