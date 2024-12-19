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Келлог рассказал о возможностях Трампа для завершения украинского конфликта
Келлог рассказал о возможностях Трампа для завершения украинского конфликта - 19.12.2024 Украина.ру
Келлог рассказал о возможностях Трампа для завершения украинского конфликта
У победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа есть необходимые возможности для завершения конфликта на Украине. Об этом заявил его будущий спецпосланник по Украине Кит Келлог в эфире Fox News
2024-12-19T09:35
2024-12-19T09:35
2024-12-19T09:35
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"Президент Трамп, который дал это обещание во время избирательной кампании, действительно выполнит его, и это завершится. У него есть правильные возможности и способности для этого", — заверил Келлог.Он также выразил мнение, что обе стороны — Россия и Украина — готовы к проведению переговоров о завершении конфликта.Ранее Келлог неоднократно подчеркивал, что его основная цель в новой роли — способствовать началу переговоров между Москвой и Киевом, которые, по его мнению, жизненно важны для урегулирования продолжающегося конфликта.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, дональд трамп, кит келлог, сша, россия
Новости, Украина, Дональд Трамп, Кит Келлог, США, Россия
Келлог рассказал о возможностях Трампа для завершения украинского конфликта
У победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа есть необходимые возможности для завершения конфликта на Украине. Об этом заявил его будущий спецпосланник по Украине Кит Келлог в эфире Fox News
"Президент Трамп, который дал это обещание во время избирательной кампании, действительно выполнит его, и это завершится. У него есть правильные возможности и способности для этого", — заверил Келлог.
Он также выразил мнение, что обе стороны — Россия
и Украина — готовы к проведению переговоров о завершении конфликта.
Ранее Келлог неоднократно подчеркивал, что его основная цель в новой роли — способствовать началу переговоров между Москвой
и Киевом
, которые, по его мнению, жизненно важны для урегулирования продолжающегося конфликта.