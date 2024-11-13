"Одновременно трагично и интересно": Трамп придумал ведомство для Илона Маска, тот пообещал $2 трлн - 13.11.2024 Украина.ру
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"Одновременно трагично и интересно": Трамп придумал ведомство для Илона Маска, тот пообещал $2 трлн
"Одновременно трагично и интересно": Трамп придумал ведомство для Илона Маска, тот пообещал $2 трлн - 13.11.2024 Украина.ру
"Одновременно трагично и интересно": Трамп придумал ведомство для Илона Маска, тот пообещал $2 трлн
Американский предприниматель, миллиардер, владелец компании SpaceX и соцсети Х Илон Маск и и бывший кандидат в президенты, предприниматель Вивек Рамасвами возглавят новый Департамент эффективности правительства (DOGE). Такое заявление сделал вновь избранный президент США Дональд Трамп
2024-11-13T11:26
2024-11-13T11:26
новости
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"Это вызовет шок в системе и у всех, кто причастен к растрате государственных средств, а это очень много людей! " - добавил Маск.Он пообещал составить "таблицу лидеров по самым безумно глупым тратам налоговых средств", а также публиковать отчет обо всех действиях своего ведомства. Кроме того, предприниматель предложил гражданам США обращаться к нему каждый раз, когда они видят что-то расточительное или наоборот, сокращение важных трат, на которых нельзя экономить.Примерно такой же позиции Маск придерживается и относительно Украины: конфликт нужно заканчивать, и уж тем более не тратить на него деньги американских налогоплатиельщиков.Также стало известно, что Трамп выдвинул ветерана армии и ведущего Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны вместо действующего главы ведомства Ллойда Остина.Вновь избранный американский лидер заявил, что Хегсет верит в принцип "Америка прежде всего" и будет поборником политики "Мир через силу". Спикер от Луизианы Майк Джонсон назвал это решение Трампа правильным, отметив, что Хегсет - высококвалифицированный кандидат, который "встряхнет Пентагон, нуждающийся в реформах".Накануне американские СМИ написали о том, что Трамп планирует назначить на должность своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца, который давно передумал тратиться на Украину.Также появилась информация о том, что Трамп может назначить на пост нового госсекретаря Марка Рубио, который также не ориентирован на Украину. По другим данным, вновь избранный президент может остановиться и на кандидатуре предпринимателя Вивека Рамасвами, также умеющего считать деньги.Американские СМИ также напомнили, что в ходе предвыборной кампании избранный президент часто говорил об увольнении военного руководства, участвовавшего в выводе войск США из Афганистана в 2021 году.Кроме того, Трамп обещал также упразднить Министерство образования, назвав это ведомство "символом чрезмерного вмешательства федерального правительства в повседневную жизнь американских семей".Другие подробности кадровых решений Трампа можно узнать в материале автора издания Украина.ру Василия Стоякина Трамп, Рубио, Уолтц и новая украинская политика США.
https://ukraina.ru/20241109/1058762559.html
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новости, сша, украина, дональд трамп, илон маск, ллойд остин, fox news, пентагон, украина.ру, бюрократия
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Илон Маск, Ллойд Остин, Fox News, Пентагон, Украина.ру, бюрократия

"Одновременно трагично и интересно": Трамп придумал ведомство для Илона Маска, тот пообещал $2 трлн

11:26 13.11.2024
 
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Американский предприниматель, миллиардер, владелец компании SpaceX и соцсети Х Илон Маск и и бывший кандидат в президенты, предприниматель Вивек Рамасвами возглавят новый Департамент эффективности правительства (DOGE). Такое заявление сделал вновь избранный президент США Дональд Трамп

"Вместе эти два замечательных американца проложат в моей администрации путь к ликвидации правительственной бюрократии, сокращению избыточных нормативных актов, расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств", - сказал Трамп, подчеркнув, что назначенные им предприниматели проведут "демонтаж правительственной бюрократии", а Маск и вовсе обещал сократить траты бюджета как минимум на два триллиона долларов.

"Это вызовет шок в системе и у всех, кто причастен к растрате государственных средств, а это очень много людей! " - добавил Маск.
Он пообещал составить "таблицу лидеров по самым безумно глупым тратам налоговых средств", а также публиковать отчет обо всех действиях своего ведомства. Кроме того, предприниматель предложил гражданам США обращаться к нему каждый раз, когда они видят что-то расточительное или наоборот, сокращение важных трат, на которых нельзя экономить.
"Это будет одновременно чрезвычайно трагично и чрезвычайно интересно", - заявил миллиардер.
Примерно такой же позиции Маск придерживается и относительно Украины: конфликт нужно заканчивать, и уж тем более не тратить на него деньги американских налогоплатиельщиков.
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Также стало известно, что Трамп выдвинул ветерана армии и ведущего Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны вместо действующего главы ведомства Ллойда Остина.
Вновь избранный американский лидер заявил, что Хегсет верит в принцип "Америка прежде всего" и будет поборником политики "Мир через силу". Спикер от Луизианы Майк Джонсон назвал это решение Трампа правильным, отметив, что Хегсет - высококвалифицированный кандидат, который "встряхнет Пентагон, нуждающийся в реформах".
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Также появилась информация о том, что Трамп может назначить на пост нового госсекретаря Марка Рубио, который также не ориентирован на Украину. По другим данным, вновь избранный президент может остановиться и на кандидатуре предпринимателя Вивека Рамасвами, также умеющего считать деньги.
Американские СМИ также напомнили, что в ходе предвыборной кампании избранный президент часто говорил об увольнении военного руководства, участвовавшего в выводе войск США из Афганистана в 2021 году.
Кроме того, Трамп обещал также упразднить Министерство образования, назвав это ведомство "символом чрезмерного вмешательства федерального правительства в повседневную жизнь американских семей".
Другие подробности кадровых решений Трампа можно узнать в материале автора издания Украина.ру Василия Стоякина Трамп, Рубио, Уолтц и новая украинская политика США.
 
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