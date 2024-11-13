"Одновременно трагично и интересно": Трамп придумал ведомство для Илона Маска, тот пообещал $2 трлн
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Американский предприниматель, миллиардер, владелец компании SpaceX и соцсети Х Илон Маск и и бывший кандидат в президенты, предприниматель Вивек Рамасвами возглавят новый Департамент эффективности правительства (DOGE). Такое заявление сделал вновь избранный президент США Дональд Трамп
"Вместе эти два замечательных американца проложат в моей администрации путь к ликвидации правительственной бюрократии, сокращению избыточных нормативных актов, расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств", - сказал Трамп, подчеркнув, что назначенные им предприниматели проведут "демонтаж правительственной бюрократии", а Маск и вовсе обещал сократить траты бюджета как минимум на два триллиона долларов.
"Это вызовет шок в системе и у всех, кто причастен к растрате государственных средств, а это очень много людей! " - добавил Маск.
Он пообещал составить "таблицу лидеров по самым безумно глупым тратам налоговых средств", а также публиковать отчет обо всех действиях своего ведомства. Кроме того, предприниматель предложил гражданам США обращаться к нему каждый раз, когда они видят что-то расточительное или наоборот, сокращение важных трат, на которых нельзя экономить.
"Это будет одновременно чрезвычайно трагично и чрезвычайно интересно", - заявил миллиардер.
Примерно такой же позиции Маск придерживается и относительно Украины: конфликт нужно заканчивать, и уж тем более не тратить на него деньги американских налогоплатиельщиков.
Также стало известно, что Трамп выдвинул ветерана армии и ведущего Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны вместо действующего главы ведомства Ллойда Остина.
Вновь избранный американский лидер заявил, что Хегсет верит в принцип "Америка прежде всего" и будет поборником политики "Мир через силу". Спикер от Луизианы Майк Джонсон назвал это решение Трампа правильным, отметив, что Хегсет - высококвалифицированный кандидат, который "встряхнет Пентагон, нуждающийся в реформах".
10:54Трамп заменит Ллойда Остина, полюбившего ездить в Киев, на ведущего Fox News - СМИВновь избранный президент США Дональд Трамп выдвинул ветерана армии и ведущего Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны вместо действующего главы ведомства Ллойда Остина. Об этом сообщает американское издание The Hill
Накануне американские СМИ написали о том, что Трамп планирует назначить на должность своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца, который давно передумал тратиться на Украину.
Вчера, 10:55Ястреб американского доллара. Трамп выбрал кандидата на должность советника по нацбезопасностиВновь избранный президент США Дональд Трамп выбрал на должность своего советника по национальной безопасности отставной армейский "зеленый берет" и активного критика деятельности Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе Майка Уолтца. Об этом 12 ноября написало британского Reuters
Также появилась информация о том, что Трамп может назначить на пост нового госсекретаря Марка Рубио, который также не ориентирован на Украину. По другим данным, вновь избранный президент может остановиться и на кандидатуре предпринимателя Вивека Рамасвами, также умеющего считать деньги.
Американские СМИ также напомнили, что в ходе предвыборной кампании избранный президент часто говорил об увольнении военного руководства, участвовавшего в выводе войск США из Афганистана в 2021 году.
Кроме того, Трамп обещал также упразднить Министерство образования, назвав это ведомство "символом чрезмерного вмешательства федерального правительства в повседневную жизнь американских семей".
Другие подробности кадровых решений Трампа можно узнать в материале автора издания Украина.ру Василия Стоякина Трамп, Рубио, Уолтц и новая украинская политика США.