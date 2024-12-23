https://ukraina.ru/20241223/1059855451.html

"Слабо обученная масса": военный аналитик раскрыл, почему Сырский не успевает подготовить танкистов

"Слабо обученная масса": военный аналитик раскрыл, почему Сырский не успевает подготовить танкистов - 23.12.2024 Украина.ру

"Слабо обученная масса": военный аналитик раскрыл, почему Сырский не успевает подготовить танкистов

Когда Сырский обещает еще один контрнаступ, он рассчитывает, что ВСУ задавят массой российские позиции. Но эта масса бронетанковых войск будет слабо обучена. Такие задачи надо отрабатывать на полигонах, а у Украины на это просто нет времени. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-12-23T03:45

2024-12-23T03:45

2024-12-23T03:45

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полигон

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всу

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Во время коллегии Минобороны РФ была озвучена цифра, что за весь период СВО Украина получила более 6 тысяч танков. Это огромное количество бронетехники, которое сейчас утилизируют ВС РФ, но Киев рассчитывает на новые поставки, сообщил эксперт.В основном, сейчас противник использует ее для огневой поддержки пехоты (ротно-тактическая группа с двумя танками или четырьмя БТРами). Чтобы организовать масштабное наступление, украинской армии нужно больше техники, отметил аналитик.И даже если Украина посадит в танки мехводов, им еще нужно будет научиться действовать в составе крупных механизированных соединений, указал он.Когда главком ВСУ Александр Сырский обещает еще один контрнаступ, он рассчитывает, что ВСУ задавят массой. Да, уничтожать ее будет тяжело. Но эта масса бронетанковых войск будет слабо обучена. И враг не получит того, на что надеется, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии на сайте Украина.ру.О том, какое место занимает киевский завод "Луч" в системе обслуживания военных заказов для ВСУ — в интервью Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов на сайте Украина.ру.

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