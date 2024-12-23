"Слабо обученная масса": военный аналитик раскрыл, почему Сырский не успевает подготовить танкистов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineВСУ Украина танки флаг оружие бтр
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Когда Сырский обещает еще один контрнаступ, он рассчитывает, что ВСУ задавят массой российские позиции. Но эта масса бронетанковых войск будет слабо обучена. Такие задачи надо отрабатывать на полигонах, а у Украины на это просто нет времени. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Во время коллегии Минобороны РФ была озвучена цифра, что за весь период СВО Украина получила более 6 тысяч танков. Это огромное количество бронетехники, которое сейчас утилизируют ВС РФ, но Киев рассчитывает на новые поставки, сообщил эксперт.
В основном, сейчас противник использует ее для огневой поддержки пехоты (ротно-тактическая группа с двумя танками или четырьмя БТРами). Чтобы организовать масштабное наступление, украинской армии нужно больше техники, отметил аналитик.
И даже если Украина посадит в танки мехводов, им еще нужно будет научиться действовать в составе крупных механизированных соединений, указал он.
"Каждый танкист должен знать свой маневр, иначе это получится куча мала. Эти задачи надо отрабатывать на полигонах, а у Украины столько времени нет на это. Пришла техника, быстро обучили, отправили на фронт. Эта группа танков между собой взаимодействовать не умеет. Чем мы и пользуемся", — подчеркнул Леонков.
Когда главком ВСУ Александр Сырский обещает еще один контрнаступ, он рассчитывает, что ВСУ задавят массой. Да, уничтожать ее будет тяжело. Но эта масса бронетанковых войск будет слабо обучена. И враг не получит того, на что надеется, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии на сайте Украина.ру.
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