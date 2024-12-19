Одессит оплатил криптовалютой бегство с Украины в Приднестровье - 19.12.2024 Украина.ру
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Одессит оплатил криптовалютой бегство с Украины в Приднестровье
Одессит оплатил криптовалютой бегство с Украины в Приднестровье - 19.12.2024 Украина.ру
Одессит оплатил криптовалютой бегство с Украины в Приднестровье
Украинские силовики раскрыли схему бегства сограждан с Украины в Приднестровье. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.
2024-12-19T17:47
2024-12-19T17:47
новости
украина
приднестровье
молдавия
госпогранслужба
нацполиция
уклонисты
мобилизация
одесса
безвизовый режим
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"Одессит за $6000 обещал доставить мужчин в Молдавию через Приднестровье. Деньги он получал на криптокошелёк подельника после "доставки". Перевозчик вывозил пассажиров в авто, где их ждали "комфортные условия" – ниша между задним сиденьем и багажником. Высадку осуществлял в 200 метрах от границы, после чего "клиенты" получали инструкции по маршруту и ​​конспирации", - сказано в официальном сообщении.ГПСУ разоблачила схему нелегального выезда совместно с Нацполицией Украины. Беглец и его перевозчик задержаны.Ранее в сообщениях о бегстве уклонистов с Украины фигурировали преимущественно доллары США, намного реже – евро и гривны, очень редко – криптовалюта.Накануне в новостях: "Есть наиболее эффективная категория граждан": украинский омбудсмен высказался о мобилизации с 18 лет
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новости, украина, приднестровье, молдавия, госпогранслужба, нацполиция, уклонисты, мобилизация, одесса, безвизовый режим, евроинтеграция, пмр, приднестровская молдавская республика
Новости, Украина, Приднестровье, Молдавия, Госпогранслужба, Нацполиция, уклонисты, мобилизация, Одесса, безвизовый режим, евроинтеграция, ПМР, Приднестровская Молдавская Республика

Одессит оплатил криптовалютой бегство с Украины в Приднестровье

17:47 19.12.2024
 
Одессит оплатил криптовалютой бегство с Украины в ПМР
Одессит оплатил криптовалютой бегство с Украины в ПМР
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Украинские силовики раскрыли схему бегства сограждан с Украины в Приднестровье. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.
"Одессит за $6000 обещал доставить мужчин в Молдавию через Приднестровье. Деньги он получал на криптокошелёк подельника после "доставки". Перевозчик вывозил пассажиров в авто, где их ждали "комфортные условия" – ниша между задним сиденьем и багажником. Высадку осуществлял в 200 метрах от границы, после чего "клиенты" получали инструкции по маршруту и ​​конспирации", - сказано в официальном сообщении.
ГПСУ разоблачила схему нелегального выезда совместно с Нацполицией Украины. Беглец и его перевозчик задержаны.
Ранее в сообщениях о бегстве уклонистов с Украины фигурировали преимущественно доллары США, намного реже – евро и гривны, очень редко – криптовалюта.
Накануне в новостях: "Есть наиболее эффективная категория граждан": украинский омбудсмен высказался о мобилизации с 18 лет
 
НовостиУкраинаПриднестровьеМолдавияГоспогранслужбаНацполицияуклонистымобилизацияОдессабезвизовый режимевроинтеграцияПМРПриднестровская Молдавская Республика
 
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