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Одессит оплатил криптовалютой бегство с Украины в Приднестровье

Одессит оплатил криптовалютой бегство с Украины в Приднестровье - 19.12.2024 Украина.ру

Одессит оплатил криптовалютой бегство с Украины в Приднестровье

Украинские силовики раскрыли схему бегства сограждан с Украины в Приднестровье. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

2024-12-19T17:47

2024-12-19T17:47

2024-12-19T17:47

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одесса

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"Одессит за $6000 обещал доставить мужчин в Молдавию через Приднестровье. Деньги он получал на криптокошелёк подельника после "доставки". Перевозчик вывозил пассажиров в авто, где их ждали "комфортные условия" – ниша между задним сиденьем и багажником. Высадку осуществлял в 200 метрах от границы, после чего "клиенты" получали инструкции по маршруту и ​​конспирации", - сказано в официальном сообщении.ГПСУ разоблачила схему нелегального выезда совместно с Нацполицией Украины. Беглец и его перевозчик задержаны.Ранее в сообщениях о бегстве уклонистов с Украины фигурировали преимущественно доллары США, намного реже – евро и гривны, очень редко – криптовалюта.Накануне в новостях: "Есть наиболее эффективная категория граждан": украинский омбудсмен высказался о мобилизации с 18 лет

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