https://ukraina.ru/20241130/1059333658.html

Западная Украина за минувшую неделю: Львовщина без УПЦ МП, а рейтинг богачей без представителей региона

Западная Украина за минувшую неделю: Львовщина без УПЦ МП, а рейтинг богачей без представителей региона - 30.11.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Львовщина без УПЦ МП, а рейтинг богачей без представителей региона

В трёх галицких областях – Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской – фактически с 1991 года идёт соревнование за то, где власть первой полностью избавится от общин Украинской православной церкви.

2024-11-30T21:08

2024-11-30T21:08

2024-11-30T21:08

эксклюзив

украина

львовская область

киев

митрополит онуфрий

владимир путин

владимир кириллов (политик)

верховная рада

министерство юстиции

рпц

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Во Львовской области ликвидировали последнюю общину УПЦ МПВо Львовской области не осталось религиозных общин Украинской православной церкви, которые подчиняются Московскому патриархату, сообщил 29 ноября начальник Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий."Сегодня исторический день для Львовщины – регион очистился от религиозных общин, подчиняющихся Московскому патриархату. Львовская область стала первой в стране, где больше нет ни одной зарегистрированной религиозной общины Русской православной церкви на Украине!", – написал он в своем телеграм-канале. На самом деле такой конфессии, как Русская православная церковь на Украине, формально никогда не существовало – в Министерстве юстиции зарегистрирована Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП).Начальник Львовской ОВА отметил, что к 2014 году в области было 66 религиозных общин Московского патриархата, по состоянию на 24 февраля 2022-го этих общин было 54. С того времени 27 общин присоединились к Православной церкви Украины (ПЦУ), а еще 27 прекратили деятельность "по собственной установке". На самом деле речь шла о силовом давлении на них, которое осуществляли "активисты" при поддержке правоохранительных органов."Искренне надеюсь, что религиозные общины Московского патриархата в других областях нашего государства не будут ждать реализации норм закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", а наконец разорвут связи со структурой кровавых московских попов", – отметил Козицкий.Как известно, 20 августа 2024 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, запрещающий деятельность религиозных организаций, аффилированных с Русской православной церковью (РПЦ). Сделано это несмотря на то, что предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий осудил "полномасштабное вторжение России на Украину", выразил поддержку украинским военным и обратился к Владимиру Путину с призывом "немедленно прекратить братоубийственную войну".При этом значительная часть священников УПЦ МП во время богослужений перестала поминать имя Кирилла как своего патриарха, а в конце мая 2024 Украинская православная церковь Московского патриархата провела Собор в Киеве, который заявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ МП от РПЦ.В трёх галицких областях – Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской – фактически ещё с 1991 года шло соревнование за то, где власть первой полностью избавится от общин УПЦ МП, а после государственного переворота в Украине в феврале 2014 года эти "гонки" только усилились. Например, в марте 2023 года мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что последний храм УПЦ МП, действовавший в Ивано-Франковской области, перешел в Православную церковь Украины.На самом деле, это не так. В управлении культуры, национальностей и религий Ивано-Франковской ОВА недавно сообщили, что на территории области зарегистрировано 16 юридических лиц – религиозных организаций, подчиняющихся Украинской православной церкви Московского Патриархата. По данным ресурса открытых данных "Опендатабот", таких общин в области вообще 25 – однако такая разница связана с тем, что часть религиозных организаций находится в процессе перехода в ПЦУ или ликвидации.Гораздо больше общин УПЦ МП в Тернопольской области – 93, это связывают с тем, что северные районы Тернопольщины являются частью исторической Волыни. Главным оплотом православия здесь является Свято-Успенская Почаевская Лавра, против которой ныне власть ведет всё более активную борьбу. В частности, в августе 2024 года Хозяйственный суд Тернопольской области вернул комплекс построек Свято-Духовского мужского монастыря Почаевской Лавры в собственность государства, хотя они находились в собственности Почаевского горсовета с 2004 года.Это решение обжаловали в суде как монастырь, так и Почаевский городской совет, что вызвало ярость назначенного Киевом начальника Тернопольской ОВА Вячеслава Негоды. "В ОВА был приглашен городской голова Василий Бойко, ранее лично подписавший апелляционную жалобу, став на позицию УПЦ МП", – сообщил губернатор. Предварительно, по словам Негоды, в действиях должностных лиц городского совета и исполкома выявлены признаки нарушения законодательства. Следовательно, глава области поручил начальнику Кременецкой РВА Виталию Кудлаку "усилить контроль над деятельностью органов местного самоуправления Почаевской территориальной общины".Хотя Почаевский городской совет сообщил, что подавал апелляционную жалобу только потому, что не считает себя должным ответчиком по этому делу, и уже отозвал жалобу, делом сейчас занимается СБУ. По данным местных комментаторов, Василия Бойко, второй срок занимающего пост мэра Почаева, планируют обвинить в незаконной передаче земли Почаевской Лавре, хотя на самом деле он неоднократно блокировал решения об этом.Четыре бизнесмена региона вошли в топ-30 самых богатых на УкраинеКиевское издание NV подсчитало состояние богатейших украинцев на основе данных из открытых источников, и составило топ-30. Бессменный лидер – Ринат Ахметов ($5 млрд), несмотря на потери из-за боевых действий, на втором месте – Виктор Пинчук ($2,2 млрд), единственный в металлургии, кто нарастил активы, на третьем – Алексей Порошенко ($1,2 млрд) - сын Петра Порошенко, на которого экс-президент переписал свой бизнес, благодаря успехам корпорации Roshen сохранился в списке. Замыкают первую пятерку Влад Яценко (Revolut, $1,13 млрд) и Андрей Веревский (Kernel, $1,01 млрд).Бизнесменов Западной Украины в рейтинге традиционно немного. Так, практически замыкая рейтинг, на двадцать девятом месте ($216 млн) находится Тарас Кицмей, соучредитель ИТ-корпорации SoftServe. Он родился в Микулинцах Тернопольской области, в 1990 году окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко по специальности "прикладная математика", с тех пор живет и работает во Львове.SoftServe – украинская ИТ-компания, работающая в сфере разработки программного обеспечения и предоставления консультационных услуг. Она начала с так называемого оффшорного программирования, то есть продажи услуг программистов с Украины зарубежным заказчикам. В настоящее время главные офисы компании расположены во Львове и Остине (штат Техас, США), более 10 тысяч работников трудятся в офисах компании в Европе, США, Канаде, Латинской Америке, Сингапуре и Дубае.SoftServe является одной из крупнейших разработчиков программного обеспечения в Центральной и Восточной Европе и второй крупнейшей ИТ-компанией Украины по количеству сотрудников. SoftServe называют одним из главных лоббистов так называемого "экономического бронирования", по которому отсрочка от мобилизации будет предоставляться высокооплачиваемым работникам, уплачивающим большие налоги в бюджет.Тринадцатое место в рейтинге ($412 млн) занимает ныне живущий в Швейцарии уроженец Стрыя Виталий Антонов. Его главный актив – OKKO Group, куда входит концерн "Галнефтегаз". Недавно ОККО Group начала строительство масштабного горнолыжного курорта GORO Mountain Resort на территории Славской общины. Общая площадь курорта составит 1200 га, из которых на 360 га обустроят горнолыжную инфраструктуру, а более 800 га – построят гостиницы, коммерческие и рекреационные объекты.Реализовать проект планируется в течение 15 лет. В общей сложности на территории нового курорта хотят построить 41 лыжную трассу общей протяженностью 75 км, в частности, самую длинную лыжную трассу длиной 3,8 км. Также на территории планируется построить 25 гостиниц общей вместимостью 5500 номеров.Следует отметить, что у проекта от ОККО Group нет никаких проблем ни с властью, ни с экологами. Формально именно под давлением последних украинскому олигарху Игорю Коломойскому в октябре 2024 года окончательно запретили строить горнолыжный курорт на закарпатской долине Свидовец, который должен был занимать 1400 га. На территории горного массива планировалось построить 60 гостиниц, 120 ресторанов, а также фитнес-центры, магазины, банки, многоуровневые парковки для автомобилей и даже частный аэродром.А 27 ноября на портале финансируемого западными донорами "Общественного телевидения" появилось расследование "Отжать Карпаты", направленное против ещё одного потенциального горнолыжного курорта в Закарпатье – "Боржава". Как выяснили журналисты, формальный руководитель проекта, ныне депутат Закарпатского областного совета от запрещённой партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Владислав Каськив, пытается отобрать у местных жителей землю, которой не хватает для создания курорта.Каськив является очень интересным лицом: в 1994-1997 годах он руководил программами Фонда Сороса на Украине, затем был одним из организаторов "оранжевой революции" (2004), советником Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко, а во времена правления Виктора Януковича был председателем Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины, где его сопровождали коррупционные скандалы.Однако дело не только в нём. Проект создания высокогорного спортивно-туристического кластера "Боржава" обсуждался на совещании под председательством руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. А недавно в Закарпатскую область для ознакомления с проектом вместе с Каськивым приезжал глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. Неудивительно, что сейчас в отношении владельцев земли, на которую положил глаз Каськив, возбуждены уголовные дела.Самую же высокую позицию в рейтинге топ-30 украинских богачей среди бизнесменов из Западной Украины занимают супруги Гереги – шестое место ($827 млн). Напомним, Александр Герега родился в Городке Хмельницкой области, Галина Герега – в селе Глинец Львовской области. Главный актив супругов – сеть строительных супермаркетов "Эпицентр К", работающая на всей подконтрольной Киеву территории.В 2020 году группа компаний "Эпицентр К" завершила покупку части активов агрохолдинга "Сварог Вест Груп" в Хмельницкой области, сконцентрировав 45% земель компании в родном регионе Александра Гереги. Большую часть времени семья Герег живет в имении под Киевом, однако считается одним из "мажоритарных акционеров" Хмельницкой области. Кроме того, именно их выдвиженцем является нынешний спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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эксклюзив, украина, львовская область, киев, митрополит онуфрий, владимир путин, владимир кириллов (политик), верховная рада, министерство юстиции, рпц